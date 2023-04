La Banda Municipal de Música de Mojácar ha rendido homenaje a su antiguo director, Diego Martínez Melgares, con motivo de la celebración de la I Gala Federband que se ha celebrado en Olula del Río.

Las Concejalas en el Ayuntamiento de Mojácar, María Luisa Pérez, y Raquel Belmonte, en nombre del Consistorio, junto al actual director de la Banda Municipal de Música de Mojácar, Miguel Ángel Miranda, le entregaron una placa conmemorativa en reconocimiento a sus catorce años al frente de la Banda de Música y por: “tu contribución y lucha por nuestra Banda de Música”.

Diego Martínez Melgares, en el año 2000, fue el encargadode formar y sentar los pilares de lo que hoy es la Banda Municipal. Su creación estuvo ligada a los primeros pasos de la escuela municipal de música. De sus aulas salieron los primeros músicos que la componían. Ninguno de ellos superaba entonces los 15 años. Tras mucho tiempo de ensayos, entusiasmo, paciencia y muchas ganas de trabajar, pudo por fin hacerse realidad la fecha de su estreno y dar el primer concierto en el 2002.

Lo cierto es que las actuacionesde la Banda Municipal de Música son muy esperadas en el municipio y siempre son acogidas con mucho interés y cariño por sus vecinos, siendo una de las mejores Bandas de Música de la provincia, como acreditan sus numerosos reconocimientos y premios allá donde participan.

En la actualidad, Diego Martínez continúa como profesor en la escuela municipal de música de la localidad y sigue formando a los futuros componentes de la bandao a quienes desean aprender a interpretar algún instrumento de viento, siendo muy querido y respetado por sus alumnos y por todos aquellos que le conocen.

El marco en el que se le ofreció este merecido homenaje por parte del Ayuntamiento y de todos los vecinos de Mojácar, no podía ser más propicio ya quela I gala Federband reunió a más de 400 personas, todas ellas ligadas a la música y a las bandas de música. Entre ellos, la Delegada de Cultura de la Diputación Provincial de Almería,la directiva de la Federación Andaluza de Federband, con su presidente, Féliz Ruiz González, así como el también Presidente de la Delegación en Almería, Pedro Miguel Masegosa y numerosos miembros de la directiva provincial, Alcaldes y miembros de la corporación de los municipios representados en los treinta directores de las bandas, también presentes, que forman parte de la Federación de Bandas de Música no profesionales de Andalucía que no quisieron perderse este importante acto celebrado en Olula del Río y que ha sido el máximo exponente del mundo de las Bandas de música en la provincia.