Juego infinito

Creemos que tenemos libertad de expresión en un país libre, pero estamos siendo vigilados como si fuéramos delincuentes vulgares. En lugar de vigilar a los malos conocidos y desconocidos, se dedican a vigilar sin mandato judicial a los divulgadores públicos, a los periodistas de carrera legales y colegiados. No tienen ningún derecho. Han perdido la cabeza y quizás el alma. El precio de la libertad de expresión conlleva el precio de la amabilidad y el civismo, incluso hacia aquellos que expresan puntos de vista que no compartimos.

Según Vital Frosi, la conciencia de los seres humanos encarnados aún no es lo suficientemente amplia como para comprender verdaderamente lo que es una transición planetaria. Esto es comprensible porque las almas en la Tierra nunca han experimentado tal evento. De hecho, los mensajes transmitidos nos dicen que la transición terrestre es un evento que afecta a toda la galaxia, porque la Tierra es uno de los planetas más importantes en este cuadrante del Universo.

No debemos centrarnos demasiado en fechas o plazos, porque el tiempo no es lineal a nivel del universo. Se cuenta sólo en un mundo de dualidad, donde encarna y desencarna el alma de vez en cuando. En estas circunstancias, el tiempo se cuenta de la forma en que todos lo conocemos, porque lo hemos experimentado en cada vida en este planeta.

En los niveles superiores, donde se encuentra la conciencia de los hermanos galácticos que nos apoyan, las ventanas de tiempo se ajustan a nuestro calendario para que podamos comprender o al menos rastrear y comparar los acontecimientos que estamos experimentando actualmente.

Es dentro de esta ventana de tiempo, que corresponde a tres siglos, que tendrá lugar la transición planetaria. Dado que comenzó alrededor de 1750, la transición podría completarse alrededor de 2050. Por supuesto, estas fechas no son exactas, sino aproximadas. Pero está claro que nos dirigimos hacia su finalización.

LÍNEAS DE TIEMPO

La transición planetaria sigue ciertas líneas de tiempo. Como todo es frecuencia, también se puede cambiar o realinear, y son los seres vivos conscientes que habitan este hogar planetario son los que determinan esta frecuencia. Recuerda, no sólo los seres humanos tienen conciencia viva.

Aparte de todo esto, existe un Plan Divino que determina el destino de cada cuerpo celeste, no sólo de nuestro planeta, sino de todo lo que existe en la infinidad del Cosmos. No obstante, la conciencia local puede influir en el tiempo y la forma de una transición planetaria, el Plan Divino es soberano en lo que respecta al resultado final.

En consonancia con los movimientos espirales de la Vía Láctea, la Tierra siempre ha estado determinada a hacer su transición al comienzo de la era de Acuario. Esta ventana zodiacal comenzó en 2012, por lo que aún quedan unas cuatro décadas hasta el final de las tres eras anteriormente mencionadas.

En 2016, se nos transmitió un mensaje diciendo que teníamos cuatro años para acostumbrarnos a las nuevas energías cristalinas que empezaban a bañar la Tierra, es decir, el periodo de 2012 a 2016. Y que en 2017 comenzaría la deconstrucción de la vieja Tierra, la limpieza energética y la desaparición de todas las entidades malignas que aún buscan refugio en el campo etérico de nuestro planeta.

Esta limpieza comenzó alrededor de 2018 y se completó recientemente. La parte final de esta purificación serían las entidades encarnadas, y esta tarea no corresponde a la familia galáctica. Existe una organización llamada Alianza para la Tierra que se encarga de ello. Como esto puede ser visible al ojo físico, se hace de modo que no se dé cuenta la mayoría de la gente. mientras parece que todo sigue como siempre, se está produciendo un intercambio de piezas de juego, para ser sustituidas de esta manera.

Las cosas parecen empeorar día a día, pero esto también forma parte de las revelaciones, ya que todo está a la vista. Estas revelaciones pueden compararse a una sala de espera. Sólo hay una puerta más que atravesar antes de entrar en la sala principal, donde realmente tiene lugar la fiesta.

Nos encontramos en la segunda década de la era de Acuario. Cuando termine esta década, todos los acontecimientos del gran cambio se habrán completado. Nos quedarán entonces dos décadas para poner las cosas en orden. Será el periodo más glorioso de la humanidad. Precisamente el momento en que la sensación de satisfacción será la de haber cumplido un deber.

Las almas preparadas para su ascensión podrán por fin sentir de verdad lo que es la felicidad. El sentimiento de gratitud será tan grande que aún no nos damos cuenta de lo grande que es. Tendremos que sentirlo para saber lo grande que es.

En estas dos últimas décadas, todo lo que ya se sabía quedará sólo en el recuerdo de las experiencias vividas. La humanidad ya formará parte de la familia galáctica de mundos. Pero antes de eso, ya se ha hecho mucho, aunque todavía no se haya realizado plenamente.

LUZ GAMA

La luz gamma está cambiando toda la constitución energética del planeta. Los animales, las plantas y los minerales ya se han adaptado. Primero por la luz gamma y en los últimos años por la luz diamante. Su conciencia no es tan resistente como la de los seres humanos, por lo que en los últimos once años ya han completado la transición. Esto se explica porque no tienen un ego que interfiera en su evolución natural. La mente humana descontrolada crea problemas donde no existen.

Además de cambiar su conciencia, que todavía está arraigada en viejas creencias y conceptos, los seres humanos también tienen una mente híbrida reptil, por lo que la competencia es una lucha constante. Esta mente necesita adaptarse a la cooperación, ya que en la vieja Tierra ya no existe en términos de frecuencia.

La restauración del planeta Tierra también está teniendo lugar en los niveles de conciencia de Gaia. El cuerpo planetario también tiene conciencia; tiene vida. Este cuerpo se ha dañado severamente en el curso de la existencia humana. El aire, el suelo, las aguas y todos los ecosistemas se han visto gravemente afectados por los contaminantes emitidos por la actividad industrial. Estas heridas están siendo curadas por los movimientos telúricos de la Tierra.

Esto explicaría los extremos que vemos en cuanto a temperaturas, precipitaciones, vientos, movimientos sísmicos, etc. Estos son también los elementales actuando al servicio de Gaia. Todo de acuerdo con el Plan Divino, para promover la recuperación del planeta. Esto también se debe completar en esta segunda década de la era de Acuario.

Como puedes ver, la transición planetaria no es un acontecimiento rápido, sino un proceso continuo a largo plazo que dura unos tres siglos. Ahora nos dirigimos hacia su final y nada ni nadie puede detenerlo. Cualquiera que no esté de acuerdo con las nuevas frecuencias va a abandonar este hermoso planeta azul. De hecho, es un planeta que será aún más azul, más brillante, más cristalino, o el verdadero Jardín del Edén. El barco sigue balanceándose, pero si estás sintonizado con tu frecuencia, no hay peligro de caer por la borda. Soy Vital Frosi y mi misión es la iluminación.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/09/26/la-transicion- del-mundo-3d-al-5d/

NUEVA INTERNET

Actualización del protocolo 19 al 20.- El Protocolo 20 une a las tecnologías cuánticas en un esfuerzo por lograr la participación de cualquier empresa o persona capaz de participar en la nueva internet descentralizada conocida como Web 3.0.

Esto significa que en lugar de depender de grandes plataformas centralizadas (como las redes sociales), la web estaría basada en tecnología de cadena de bloques y protocolos descentralizados que otorgan a los usuarios un mayor control sobre sus datos y su experiencia en línea.

Otro aspecto de la Web 3.0 es la mayor interoperabilidad entre aplicaciones y servicios web. Esto se lograría mediante la adopción de estándares abiertos que permitirá a las aplicaciones comunicarse y compartir datos de manera más eficaz.

La Web 3.0 se asocia con la idea de una web semántica, donde las máquinas pueden comprender y procesar mejor el contenido web. Esto implicaría que los datos estén mejor estructurados y etiquetados, lo que permitiría búsquedas más inteligentes y la automatización de tareas más complejas.

OPINIONES

Condiciones previas para la RV según David Lawn .- Miren los acontecimientos, no las predicciones de fechas. La deshonestidad, la avaricia y los conflictos armados hacen que sea imposible la RV. Necesitamos un entorno adecuado. Por lo tanto, no necesitamos escuchar a las personas que predicen fechas; sólo necesitamos seguir los eventos para poder ver cuándo ocurre. https://dinarchronicles.com/ 2023/09/26/rv-preconditions- by-david-lawn-9-26-23/

El enfoque correcto según Anna Von Reitz .- ¿Sabes lo que pasa cuando intentas enfocar una cámara y el sujeto deseado está demasiado cerca o demasiado lejos y tienes que ajustar la lente? Lo mismo ocurre con el trabajo que estamos haciendo. La gente suele acudir a las asambleas en busca de soluciones individuales a sus propios problemas, pero en lo que deben centrarse es en crear una solución para todos, que también resuelva tus propios problemas. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/09/24/reader- freemom7-the-right-focus/

Ping Pong infinito según timjoebob .- Cliff High y Reiner Fuellmich dicen que tiene que ser así porque eso es lo que dicen los datos y el Kali Yuga también lo dice, y sea lo que sea para lo que esté programada la matrix del universo, así será y no se puede detener, pero a pesar de este fatalismo, siempre hay un modo mejor de hacer las cosas. Este juego de Ping Pong es un programa que se creó hace tanto tiempo que nadie sabe quién lo creó realmente. Es como un disco rayado si nadie levante la aguja del tocadiscos, pero ahora estamos en una trayectoria ascendente. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/09/24/reader- timjoebob-infinite-ping-pong/

Demora según Logan B.- La espesa sopa de basura kármica de baja frecuencia que rodea el planeta está resultando difícil de eliminar para los galácticos, por lo que están trayendo herramientas pesadas de otro grupo de seres del universo que serían muy eficaces para este tipo de trabajo. Sabían que la oscuridad tendría formidables defensas establecidas. Sabemos que los galácticos no tienen la obligación de ayudar pero la Fuente les ha ordenado que liberen a la humanidad con rapidez. Es inaceptable que nos digan que no intervendrán hasta quizás entre 2024 y 2026 y que sólo tomarán medidas si se lo piden los sombreros grises. Si no llevaran a cabo la orden de la Fuente de intervención urgente, no serían sólo los sombreros oscuros y grises los que tendrían que enfrentarse al Consejo Galáctico. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/09/24/reader-logan-b- nesara/

PLENA CONCIENCIA

También se está desarrollando muy rápidamente el proceso que nos lleva hacia la plena conciencia, ya que estamos en las puertas de la ascensión planetaria. Cada día es más evidente el abismo entre los que creen y los que no, en esta batalla final entre el bien y el mal. Recomiendo a todos los servidores de la Luz que no reaccionen ni intenten pelear con los demás. Permitan que cada uno actúe según su propia conciencia y grado evolutivo. Después de todo, cada uno ya ha decidido, a nivel del alma, su propio camino a seguir.

Esta nueva conciencia cósmica nace del alineamiento de nuestro planeta con el centro galáctico, lo que ocurre cada 26.000 años. Esta alineación abre un portal de luz que inunda el mundo con energía de alta frecuencia que activan el ADN, los chakras y la glándula pineal. Estas energías también desencadenan la liberación de viejos patrones, creencias y emociones, que ya no te sirven, y que te mantienen en un estado de miedo y separación. Estas energías traen también nuevas oportunidades, sincronicidades y milagros que guían el camino de la ascensión.

El momento futuro que unirá a la humanidad es aquel en el que experimentaremos el primer contacto con nuestra familia galáctica. Éste será un momento de alegría y celebración, ya que te darás cuenta de que no estás solo y que tienes muchos amigos y aliados en los reinos superiores, que te aman incondicionalmente, y que te han ayudado a lo largo de tu evolución. También te darás cuenta de que formas parte de una comunidad de luz más grande y que tienen un papel que desempeñar en la co-creación de una nueva realidad para el planeta.

https://dna-awakening.org/ heed-the-call-embracing-the- galactic-federation-of-lights- message/

DEFINICIÓN

La plena conciencia, también conocida como mindfulness en inglés, es una práctica y una forma de estar consciente que implica prestar atención deliberadamente al momento presente sin juzgarlo ni distraerse con pensamientos sobre el pasado o el futuro. Se trata de observar tus pensamientos, emociones, sensaciones físicas y el entorno de manera consciente, y sin emitir juicios de valor.

La plena conciencia es una técnica que se origina en la tradición budista, pero en las últimas décadas se ha popularizado y adoptado en contextos más amplios, incluyendo la psicología, la medicina, la educación y otros campos. Se ha utilizado como herramienta para reducir el estrés, mejorar la salud mental, fomentar la concentración y la claridad mental, y promover el bienestar general.

Algunas de las prácticas comunes de atención de plena conciencia incluyen la meditación, en la que se dedica un tiempo específico para enfocar la atención en la respiración, las sensaciones corporales o cualquier otro objeto de atención, así como la incorporación de la atención plena en actividades cotidianas, como comer, caminar o simplemente estar presente en las actividades diarias.

La plena conciencia se basa en la idea de que al vivir conscientemente en el presente, puedes reducir el rumiar pensamientos sobre errores del pasado, o preocupación por el futuro, lo que puede llevar a una mayor paz interior y una mejor calidad de vida. Se ha utilizado en terapias como la terapia de aceptación y compromiso y la terapia cognitivo-conductual basada en la atención plena para tratar una variedad de condiciones de salud mental, como la depresión y la ansiedad.

https://youtu.be/zAmA_4TqXTY