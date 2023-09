EL JURADO DE LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS DE ALMERÍA FALLA LOS PREMIOS EN FAMILIA 2023 EN 8 CATEGORÍAS

La Asociación de Familias Acogedoras de Almería En Familia Por Derecho hace público el fallo del jurado de los premios en Familia

Estos premios celebran su segunda edición y se entregarán el próximo día 18 de

noviembre, a las 18 horas, en el teatro auditorio de Vícar, ciudad amiga de la infancia,

situado en la calle de las artes y de las letras.

Estos premios nacen con el propósito de reconocer públicamente la labor que, de forma

especial o singular, realizan personas, instituciones y organizaciones con el acogimiento

familiar. Esta segunda edición tiene 8 categorías que premian la excelencia en los

siguientes ámbitos: Sanitario, Comunicación, Institucional, Equipo Profesional, Familia de

Acogida, Institución Colaboradora, Empresa y un Reconocimiento Extraordinario a una

persona que ha destacado por su excelente colaboración con la asociación y el

acogimiento familiar.

Los premiados son los siguientes:

• Premio en Familia 2023 a la EXCELENCIA SANITARIA con el acogimiento familiar:

Ana Rosa Sánchez Vázquez, pediatra social del Hospital Universitario

Torrecárdenas.

• Premio en Familia 2023 a la EXCELENCIA EN COMUNICACIÓN con el acogimiento

familiar: Mar Gutiérrez Capella, reportera de Andalucía Directo (Canal Sur Tv).

• Premio en Familia 2023 a la EXCELENCIA EN FAMILIA DE ACOGIDA: Alicia Acosta

Pérez y Antonio Rivera Jiménez, familia de acogida.

• Premio en Familia 2023 a la EXCELENCIA EMPRESARIAL: Espacio Terapéutico

MOMA Vithas Almería, unidad de atención temprana del hospital Vithas.

• Premio en Familia 2023 a la EXCELENCIA EN EQUIPO PROFESIONAL: Unidad de

Enfermería y Auxiliares de Enfermería del Hospital Universitario Poniente

• Premio en Familia 2023 a la EXCELENCIA INSTITUCIONAL: Manuel Magán Ibáñez,

ex jefe del Servicio de Protección de Menores en Almería.

• Premio en Familia 2023 a la EXCELENCIA EN INSTITUCIÓN COLABORADORA:

Voluntariado de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería

• Premio Extraordinario con el Acogimiento Familiar en Familia 2023: María del

Carmen González Fernández, responsable de Acogimiento Familiar en Cruz Roja

Almería.

La Asociación ha escogido esta fecha debido a que el día 20 de noviembre se celebra el

Día Mundial de la Infancia, como gesto de apoyo a la Declaración de los Derechos del Niño

que, en 1959, aprobó Naciones Unidas y, que tres décadas más tarde, esa declaración

adquirió carácter vinculante con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del

Niño, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han suscrito. Los niños

son el colectivo más vulnerable de la sociedad y, por esa razón, promovemos el derecho a

la salud, a la educación y a la protección de la infancia. Pero, con más ahínco si cabe, para

aquéllos que se encuentran en una situación de desamparo o en régimen de tutela por las

administraciones públicas.

El acogimiento familiar es una institución todavía desconocida por muchas personas. La

razón principal de entregar estos premios nace de la necesidad de divulgar la figura del

acogimiento familiar. Y de premiar la labor de muchas personas que, de forma singular o

extraordinaria, contribuyen con esta labor tan necesaria. Almería es la provincia con

menor porcentaje de familias acogedoras de toda Andalucía, una comunidad que tiene en

el sistema de protección de menores a más de 5.000 niños y niñas.

El jurado está compuesto por cinco miembros: 1 representante del Servicio de Protección

de Menores, 1 representante del Servicio de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería y

3 representantes de la Asociación de Familias Acogedoras En Familia Por Derecho

(miembros de distintas familias con una amplia trayectoria y experiencia en este ámbito).

Nació en Almería en 1970. Licenciada en Ciencias de la Información (Periodismo) por la

Universidad Autónoma de Barcelona. Comenzó su andadura profesional en los informativos y en

el magazine de la televisión local Ejido TV, donde trabajó desde el año 1994 hasta el año 2001,

alternándolo desde1998 hasta 2002 con trabajo de corresponsal de la Comarca del Poniente en

los servicios informativos de la cadena COPE Almería.

Posteriormente, desarrolló durante 5 años trabajo de redactora y presentadora de informativos

en la cadena de Canal Ideal Televisión, en la ciudad de Granada. De vuelta a Almería, desde 2006

y hasta 2011, desempeño de funciones de redacción y presentación de informativos y tertulias

políticas en Localia TV y de redacción en la Voz de Almería y la Cadena SER.

Desde 2011 y hasta la actualidad reportera de la provincia de Almería en el programa Andalucía

Directo, de Canal Sur.

Durante los últimos 12 años, en Andalucía Directo, en varias y reiteradas ocasiones, ha realizado

reportajes y conexiones en directo con miembros de la Asociación de Familias Acogedoras en

Almería, dando voz a familias acogedoras y explicando cómo les enriquece esta experiencia y

atendiendo a los llamamientos cuando se necesitan familias para acogimiento familiar.

Tanto ella a modo personal como la dirección del programa Andalucía Directo siempre ha

mostrado mucha sensibilidad sobre este tema, haciéndose eco de ello en todas y cada una de las

provincias andaluzas.

“Mar siempre se ha sensibilizado con el acogimiento familiar, siempre que nos ha visto en algún

acto ha buscado un hueco para divulgar esta institución y, además, ha realizado alguna

colaboración con nuestra asociación. Le ha puesto chispa a la forma de narrar en qué consiste

esto de ser familia de acogida”, dice la presidenta de la asociación.

PREMIO EXTRAORDINARIO CON EL ACOGIMIENTO FAMILIAR EN FAMILIA 2023:

María del Carmen González Fernández

Responsable de Acogimiento Familiar en Cruz Roja Almería

Diplomada en Trabajo Social en la Universidad de Granada en 1988.

Prácticas en el hospital de Cruz Roja de Almería y prácticas Comunitarias en Granada (Barrio de

San Ildefonso).

Intérprete de Lengua de Signos española.

Trabajadora Social en la Agrupación de Sordos de Almería (ASOAL) durante 17 años.

Participación activa en diferentes asociaciones (De padres y madres de alumnos sordos, en

AMPAS, en asociación de vecinos, etc.)

Participación en el grupo de creación del Proyecto de integración de alumnos sordos

universitarios y proyecto de integración de niñas y niños sordos en guardería infantil, en

colaboración con la UAL y con el Colegio de Integración de Sordos Rosa Relaño y guardería Torre

de los Ángeles.

Desde 2006 trabajadora social en acogimiento familiar de Cruz Roja Almería y Responsable del

programa desde 2008, colaborando en el inicio de la asociación de familias acogedoras de

Almería “En familia por Derecho”, y posteriormente en actuaciones conjuntas.

Formadora de alumnos y usuarios y usuarias finales en el ámbito relacionado con la

discapacidad y el acogimiento familiar de menores.

Formación continua en temas relacionados con ámbito de intervención y gestión.

Organización de numerosos Encuentros y Eventos en el ámbito profesional y de ocio.

He sido tutora de 5 alumnas de prácticas universitarias de trabajo social.

Voluntaria de Cruz Roja. ERIE (Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias en intervención

psicosocial).

El Premio Extraordinario que otorga la Asociación ha recaído en Mari Carmen González,

responsable de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería. Esta organización es la responsable

en la provincia de Almería del Servicio de Atención al Acogimiento Familiar (SAAF), que presta

apoyo al Servicio de Protección de Menores en la evaluación y seguimiento de familias y de

menores en acogimiento familiar. “Ella siempre ha ejercido una doble función: la que le

corresponde como profesional en el desarrollo de su trabajo, y otra que no le corresponde

pero que hace altruistamente: apoyar, facilitar y ayudar a nuestra asociación, mucho más allá

de lo que cabría esperar. Siempre hemos contado con su total colaboración. Es una gran

impulsora del acogimiento familiar”, explica Raquel Rivera.

PREMIO EN FAMILIA A LA EXCELENCIA EN INSTITUCIÓN

COLABORADORA CON EL ACOGIMIENTO FAMILIAR:

Voluntariado de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería

El voluntariado de Acogimiento Familiar de Cruz Roja Almería ha apoyado constantemente a la

Asociación de Familias de Acogida. Su equipo, que incluye alguna que otra octogenaria, ha

cuidado de los niños y niñas de acogida en las principales actividades que la asociación ha

celebrado. Mientras las familias asistían al evento, este equipo se ha encargado de cuidar, de

abrazar y de entretener a los menores.

“Es un equipo que siempre se ofrece para cuidar de todos los niños y niñas de acogida en

actos que la asociación organiza. La ternura y la atención que prestan es merecedora del

Premio En Familia en la categoría de Institución Colaboradora, sobre todo porque parte del

grupo está formado por octogenarias”, resalta Raquel Rivera.

PREMIO EN FAMILIA A LA EXCELENCIA

SANITARIA CON EL ACOGIMIENTO FAMILIAR:

Ana Rosa Sánchez Vázquez

Pediatra social del Hospital Universitario Torrecárdenas

Formación Universitaria y Especialidad

Licenciada en Medicina y cirugía por la Universidad de Granada. Realiza la especialidad

en Pediatría y áreas específicas en el Hospital Torrecárdenas de Almería por acceso vía

MIR Rotación Externa en Hospital Gregorio Marañón de Madrid en la especialidad de

Neonatología.

Rotación Externa en Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, en la especialidad de Neumología

Pediátrica. Rotación Externa en Hospital Niño Jesús de Madrid en la Unidad de Pediatría

Social.

Experiencia Laboral:

Obtiene por oposición su plaza en Atención Primaria 1998 y más tarde en Atención

Hospitalaria 2004. Ha ejercido como Pediatra de Atención Primaria desde 1997-2001,

en que se traslada a Hospital de Poniente en El Ejido donde permanece hasta 2015 en

que se traslada a Hospital Torrecárdenas. En el entorno hospitalario ha desarrollado su

labor asistencial en las subespecialidades de Neonatología, Neumología y Pediatría

Social: Ya ejerciendo como pediatra hospitalaria, hace rotación externa por la Unidad de

Pediatría Social del Hospital Niño Jesús, desde entonces ha dedicado gran parte de su

labor profesional a desarrollar proyectos que promuevan la atención integral a los

menores de edad. En Hospital de Poniente pone en marcha junto con otros

profesionales de salud mental y trabajo social la Unidad de Atención Integral a

Menores, que coordina hasta 2015. En este año se traslada a Hospital Torrecárdenas

incorporándose a la Unidad de Gestión Clínica de Pediatría, donde ha constituido la

Unidad Multidisciplinar de Pediatría Social y desarrollado el Plan de Humanización de la

Atención en UGC de Pediatría. Participación en Grupos de Trabajo, Programas… Como

Asesora ha formado parte de grupos de trabajo a nivel autonómico para la elaboración

de protocolos, programas y estrategias de la infancia como – El Actual Programa de

salud de infancia y adolescencia en Andalucía, – El Protocolo de Maltrato Infantil de

Andalucía 2014. – Participación en la Estrategia de la infancia de Andalucía 2021-2025. –

Actualmente es coordinadora del grupo de trabajo de las Unidades de Pediatría Social,

constituido en 2021 que se está desarrollando en la Consejería de Salud y SAS, para la

atención para la infancia en Adversidad, Formación y Docencia en temas de Pediatría

Social.

Así mismo ha sido Docente en varios cursos a nivel autonómico, nacional e

internacional sobre Experiencias Adversas de la Infancia, Apego y Neurodesarrollo, y

con la Universidad a Distancia ha coordinado el curso de “Protección integral de la

infancia frente a la violencia: Desde la Ley a la respuesta de los profesionales”. También

ha organizado numerosos cursos intrahospitalarios para promover la sensibilización y

formación para profesionales de la salud: cursos de Humanización de la Atención

Pediátrica, Experiencias Adversas de la Infancia, Promoción del Buen Trato, Detección

de situaciones de Violencia. Talleres de Educación afectiva. Participación como docente

en el Master de Atención Temprana de la UAL. En cuanto a la Formación recibida en

estas temáticas destacamos algunos: el curso de Formador de Formadores para la

detección del Maltrato infantil, Curso Al Lado, Curso para Detección Maltrato Infantil y

promoción del Buen trato a la infancia. Curso de Humanización de la Atención

Pediátrica, curso de Diplomado en Traumaterapia y Resiliencia y la Formación en Circulo

de Seguridad Parental. Otros Méritos: Forma parte de la Red Sabia (Red de Salud y Buen

Trato a la Infancia y la Adolescencia de Andalucia) desde su constitución. Forma parte

de la Sociedad de Pediatría social, siendo Presidenta de la Sociedad Española de

Pediatría social desde 2019-2022. Forma parte de comisión Hospitalaria de Atención

Integral al paciente pediátrico Breve hospitalizado, A la comisión Hospitalaria de

Humanización, A la comisión de Violencia de Género.

PREMIO EN FAMILIA A LA EXCELENCIA

INSTITUCIONAL CON EL ACOGIMIENTO FAMILIAR:

Manuel Magán Ibáñez

Ex Jefe del Servicio de Protección Familiar de la Junta de Andalucía en Almería

Manuel Magán Ibáñez está Licenciado en Derecho por la Universidad de Almería, ha

realizado el Curso de Práctica Profesional de la Abogacía y antes de entrar en la

Administración estuvo ejerciendo como abogado particular, como asesor jurídico en gran

empresa hasta su incorporación a la Administración Autonómica como Funcionario en el

año 2005 donde desarrolla su carrera administrativa en la Delegación de Fomento,

Articulación del Territorio y Vivienda y la Delegación Territorial de Empleo, Empresa y

Trabajo Autónomo y desde el año 2013 en la Delegación Territorial de Inclusión Social,

Juventud, Familias e Igualdad en Almería como Asesor Jurídico en Dependencia,

posteriormente fue nombrado Jefe de Servicio de protección de Menores, Jefe de

Servicio de Valoración de la Dependencia y en la actualidad soy el Secretario General de

la Delegación Territorial.

PREMIO A LA EXCELENCIA

EN FAMILIA DE ACOGIDA:

Alicia Acosta Pérez y Antonio Rivera Acosta

Familia de Acogida

Antonio y Alicia llevan 12 años en el programa de acogimiento familiar en la modalidad

de urgencia, por lo que por su casa han pasado 19 menores, cada uno con una dificultad

diferente.

Este matrimonio de La Mojonera ha tenido que suspender el acogimiento familiar de

menores en contra de su voluntad. Por razones de salud de Alicia, ya no pueden

continuar con el programa. Ya no podrán seguir ayudando a muchos niños y niñas como

han hecho hasta ahora. En la actualidad el estado de salud de Alicia ha empeorado y a

muy pesar han tenido que abandonar el programa de acogimiento familiar, ya que ellos

en ningún momento habían pensado en dejarlo. Su buen hacer como familia y sus ganas

de seguir, incluso con grandes adversidades, les hacen merecedores del Premio En

Familia 2023 en la categoría de Familia de Acogida.

PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL:

Espacio Terapéutico MOMA

Vithas Almería

La Unidad de Movimiento, Mirada y Aprendizaje (MOMA) de Vithas Almería es un

espacio Terapéutico Multidisciplinar dirigido a niños de entre 0 y 16 años que aúna

varias especialidades: Psicología, Logopedia, Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

Esta unidad ha prestado terapias gratuitas a niños y niñas que se encuentran en

acogimiento familiar, facilitándoles el desarrollo. La Asociación de Familias de Acogida

está muy contenta con las terapias recibidas y agradece no solo la terapia innovadora

que implementan sino también el gesto de contribuir de forma altruista con los

menores que se encuentran bajo el sistema de protección de la Junta de Andalucía.

ESPACIO TERAPEUTICO MOMA

Nuestra andadura comenzó ya hace más de 20 años en el actual Hospital

Vithas. A lo largo de estos años hemos ido evolucionando y creciendo tanto a

nivel profesional como personal. Más de 3000 menores y sus familias han

pasado por nuestras instalaciones durante estos años. Procesos de valoración e

intervención, formación a familias, profesionales y estudiantes, colaboraciones

con Escuelas Infantiles, Colegios e institutos así como coordinación con otras

entidades y estamentos son algunas de las actividades que desarrollamos en

nuestro centro. Tanto para Vithas como para moma la firma delc onvenio de

colaboración con Cruz Roja supone una gran satisfacción personal que viene a

completar el trabajo que más nos gusta hacer, formar equipo junto a las

familias y sus hijos e hijas.

Marina Barber Morán

Psicóloga Directora Espacio Terapéutico mOma. Psicóloga Infanto Juvenil.

Especialista en Psicopatología del Lenguaje, en Psicomotricidad, Master

Atención Temprana. Formación continua relacionada con Atención Temprana,

Psicopatología infantil, neuropsicología, TEA y otras formaciones específicas

del ámbito de la psicología general sanitaria infanto-juvenil.

Desde pequeña supe que quería dedicarme a la atención de menores con

diversidad funcional. Desde que inicié mis estudios de psicología comencé a

dirigir mi carrera hacia el mundo infantil y he tenido la suerte de poder dedicarme a lo que más me gusta desde entonces, primero mediante

voluntariados, y posteriormente iniciando mi vida laboral en el mundo de la

Atención Temprana y edades posteriores. Otra de mis vocaciones es la de

poder colaborar y ayudar a las personas, de ahí surgió la idea de poder

colaborar a través de Cruz Roja con los menores en acogimiento familiar y sus

familias. Como madre adoptiva de dos menores, conozco el mundo del

acogimiento y la adopción, y es muy satisfactorio poder participar con la

Asociación de Familias de Acogida completando la necesidad de valoración de

los bebés de 0 a 2 años a los que acogen.

Lucila Gonzalez Rodriguez

Fisioterapeuta Pediátrica. Subdirectora Espacio terapéutico mOma.

isioterapeuta Especialista en Pediatría. Formada en Método TheraSuit nivel

Avanzado. Formación continua en Fisioterapia en neonatología, pediátrica y

neurológica. Formación en Matronatación y terapia acuática adaptada.

Formación en Intervención fisioterápica en Trastorno del Espectro Autista.

Tutora de prácticas en colaboración con diferentes universidades españolas.

Desde el comienzo de mi formación profesional supe que quería dedicarme al

campo de la pediatría, la neurología y el neurodesarrollo. Tras terminar mis

estudios iniciales comencé a trabajar en el entonces Centro de Atención

Temprana del Hospital Virgen del Mar, y desde ese año formo parte de este

mundo de bebés, niños y familias. Junto a Marina, con la que trabajo desde

hace 20 años, surgió la idea de colaborar con Cruz Roja y con la Asociación de

familias de acogida, y me siento muy afortunada de formar parte de este

proyecto de voluntariado.

Junto la Dirección de Espacio Terapeutico moMa, contamos con un equipo que

también se ha volcado con este proyecto y lleva a cabo valoraciones de los

menores del equipo. Todas ellas tienen formación específica en el campo de

infantil y es su vocación las que les lleva a colaborar de forma altruista con este

proyecto.

PSICÓLOGAS

MMar García Marta Martinez de la Ossa

LOGOPEDAS

Carmen Ma Rubio Alicia Romero Arantxa Rodriguez

TERAPEUTA OCUPACIONAL

PREMIO A LA EXCELENCIA EN EQUIPO PROFESIONAL:

Unidad de Enfermería y de Auxiliares de Enfermería del Hospital Universitario Poniente

La unidad de Enfermería y auxiliares de Enfermería del Hospital Universitario Poniente

ha sido merecedora del Premio en Familia por dos razones: la primera, por el

compromiso profesional y personal que todas y todos sus integrantes tienen con los

menores que han pasado por su centro hospitalario y que han acabado en el sistema de

protección; por otra parte, el compromiso a nivel personal que tienen con estos niños y

niñas. Raquel Rivera, presidenta de la Asociación resalta que le consta que algunas

sanitarias sufragan con sus gastos ropa y otros artículos para los bebés que permanecen

en esas circunstancias estén igual que los demás. Además, tienen un proyecto por el

que preparan una caja de recuerdos para los niños en la que se guarda el ombligo, su

pulsera, su primer pañal, su primer chupete, etc. Les escriben una carta….

Diseño y fabricación del premio

El premio ha sido diseñado por el almeriense Lucas Paris, que ha buscado simbolizar en la

figura el abrazo de una familia a unos niños para darles protección y cariño. La escultura

ha sido fabricada por la empresa zaragozana Adisart, que cuenta con más de cuatro

décadas de experiencia. El premio se compone de partes fundidas manualmente en zinc y

una placa de metacrilato blanco ácido cortada con láser. Cada premio es único, ya que se

ha ensamblado de forma manual e individual. La escultura se sitúa en un pedestal de

190x140x40 mm lacado en negro mate.

Vícar, ciudad amiga de la Infancia

La Asociación ha escogido Vícar para celebrar esta gala debido a que este municipio es

ciudad amiga de la Infancia. Una Ciudad Amiga de la Infancia es cualquier ciudad, pueblo,

comunidad o sistema de gobierno local comprometido con el cumplimiento de los

derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, de acuerdo con la Convención sobre

los Derechos del Niño.

UNICEF España promueve esta iniciativa en el estado español, como la estrategia

mediante la cual impulsa en las entidades locales procesos de transformación de la vida

de la infancia. En este contexto, la entidad local se compromete con el cumplimiento de

los derechos de las NNA, tal como se establece en la Convención sobre los Derechos del

Niño. Además, debe tomar las medidas oportunas y dotar presupuesto para llevar a cabo

todas estas acciones de mejora de la vida de los niños, niñas y adolescentes. También será

capaz de demostrar avances mediante resultados medibles.

Según la página web de UNICEF, el reconocimiento de una entidad local como Ciudad

Amiga de la Infancia pone en valor su esfuerzo por situar la infancia y adolescencia en el

centro de la agenda política y social. A la vez, obliga a considerar a los niños y niñas como

protagonistas de esas agendas, a escucharlos y a llevar a cabo las acciones necesarias para

hacer realidad las decisiones tomadas por ellos en sus espacios de participación infantil y

adolescente.

Situación de la provincia

La provincia de Almería tiene más de 400 menores en el sistema de protección. Menos del

40% de estos niños, niñas y adolescentes se encuentra con familias de acogida. Raquel

Rivera, presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Almería, explica que existe

una situación preocupante, pues actualmente hay bebés que permanecen en centros de

menores porque no hay suficientes familias de acogida. Es prioritario que un bebé se

encuentre con una familia. La figura de apego es determinante para un ser humano. En los

centros están bien cuidados, pero no tienen el calor de un hogar ni el abrazo permanente

de una misma persona.

“El acogimiento familiar es una figura todavía desconocida para una gran parte de la

población y de las instituciones. Por esa razón, nuestra asociación decidió convocar la

entrega de los Premios En Familia. Para que la gente conozca en qué consiste el

acogimiento familiar y se sume a esa experiencia tan bonita, satisfactoria y necesaria”,

añade Rivera. La entrega de los Premios En Familia tiene un doble objetivo: por un lado,

que sirva como un canal más de difusión de la institución del acogimiento familiar; y, por

otro, premiar la labor silenciosa y extraordinaria que muchas personas, bien de forma

directa o indirecta, hacen a nivel personal o profesional en favor del acogimiento familiar.

En Almería tenemos una de las mayores referentes a nivel nacional en pediatría social. Es

Ana Rosa Sánchez, de la unidad de pediatría social del Hospital Materno Infantil

Torrecárdenas. “Aparte de la excelente profesionalidad y buen criterio clínico, Ana Rosa es

una persona muy sensible con la infancia, desprende una calidad humana extraordinaria y

colabora todo lo que puede con nuestra asociación”, argumenta Raquel Rivera. Esta

pediatra ha sido galardonada con los premios En Familia 2023 en el ámbito de excelencia

sanitaria. Su historial profesional e investigador respaldan este merecido premio.

Manuel Magán, ex jefe del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía, ha

recibido el premio Institucional. “Manolo transmitió un liderazgo ejemplar, tuvo una

implicación con la infancia extraordinaria y una calidad humana que es de admirar”,

explica Raquel.

“Hay muchísimas personas, instituciones y organizaciones que se merecen de igual forma

todos estos premios, pero cada año tenemos que repartir unos cuantos”, añade Rivera.

Otra categoría, que busca premiar a todo un equipo, se ha ido este año hasta la Unidad de

Enfermería y Auxiliares de Enfermería del Hospital Universitario Poniente. “En varias

ocasiones, y familias de acogida distintas, hemos visto cómo algunas sanitarias del

hospital han cuidado con una calidez especial a esos niños que, nada más nacer, no han

podido seguir con su madre. Les han comprado ropa, les han dado ese cariño y esos

abrazos que el resto de niños y de niñas sí tenían de sus padres, aparte del excelente

cuidado a nivel sanitario que siempre han realizado”, indica.

La siguiente historia es especial. Alicia Acosta y Antonio Rivera llevaban su 19o

acogimiento. A finales de enero tenían un bebé en acogimiento familiar. Alicia, a las

puertas del quirófano, le suplicó a su hija que cuidara del niño y que no permitiera que lo

cambiaran de familia. Ella confiaba en una pronta recuperación. Pero un cúmulo de

circunstancias le llevó, en una semana, a empeorar hasta el extremo de no poder seguir

cuidando de estos niños. Quiso acoger incluso sin poder. Doce años ininterrumpidos y 19

menores respaldan la trayectoria de esta familia, una de las más veteranas de la provincia

de Almería. Y no solo estas circunstancias llevan a premiarlos. Siempre tuvieron un tacto

especial con todos esos niños y niñas que entraron y salieron de su casa. Este año reciben

el Premio en la categoría de Familia de Acogida.

En el ámbito empresarial, la II Edición de los Premios quiere destacar al Espacio

Terapéutico Moma Vithas Almería. “Ofrecen terapias innovadoras y se han interesado por

el acogimiento familiar. Han mostrado especial sensibilidad ofreciéndonos terapias

gratuitas para los niños y niñas que tenemos en acogida”, argumenta Raquel.

Qué es el acogimiento familiar

La principal dificultad que tiene la provincia de Almería es que necesita familias de

acogida. Es la provincia de toda Andalucía con mayores necesidades de familias. El

acogimiento familiar es una medida del Sistema de Protección a la Infancia a través de la

cual una familia acoge de forma temporal o permanente en su hogar a niños, niñas y

adolescentes (NNA), que se encuentran en situación de desamparo, como modalidad de

cuidado alternativo. El acogimiento familiar no es lo mismo que la adopción. Ambas son

medidas de protección de la infancia, pero responden a necesidades infantiles y

expectativas en las personas adultas que son diferentes. La adopción es irrevocable y

genera vínculos jurídicos entre personas adultas y NNA equiparables a la maternidad y

paternidad biológica. Como criterio general, la naturaleza del acogimiento es siempre

temporal pero no hay que descartar que pueda ser permanente. Su duración abarcaría

hasta que se mejoran las situaciones que determinaron la separación con su familia de

origen y/o se propone una solución duradera para la persona menor de edad.

Las familias acogedoras pueden ser de diversa modalidad: monoparentales, biparentales,

extensas, constituidas por personas con cualquier estado civil o por personas LGBTI.

Raquel Rivera dice que “solo se pide ofrecer un ambiente estable y afectivo en un

momento idóneo para esa familia que quiera cuidar con responsabilidad a un niño o una

niña”. El objetivo del acogimiento familiar es facilitar a los menores un entorno que

compense, estimule y proporcione seguridad emocional de forma estable las

consecuencias generadas por esa situación que ha llevado al riesgo de desamparo. “La

prioridad es que se facilite el apego y se consiga reparar el daño que ha sufrido el menor”,

añade Raquel.

Existen 7 tipos de acogimiento familiar: en función de la relación con la familia acogedora,

el acogimiento puede ser en familia extensa o en familia ajena; con respecto a la duración

y objetivos del acogimiento familiar, éste puede ser temporal, permanente, de urgencia,

especializado o profesionalizado o acogimiento en fines de semana o períodos

vacacionales.

• Familia extensa: el acogimiento familiar tiene lugar dentro de la propia familia del

NNA. Tiene como responsable a alguno/s de los miembros de su familia de origen

sobre los que no se les ha suspendido la tutela por la situación desprotección del

menor.

• Familia ajena: el acogimiento tiene lugar con una familia con la que el NNA no

tiene ningún lazo familiar. Esta modalidad se promueve cuando no es posible un

acogimiento en familia extensa, bien por la inexistencia de parientes interesados

en la asunción de la guarda del menor o bien por falta de idoneidad de estos para

el acogimiento familiar.

• Acogimiento temporal: se da cuando la situación del NNA prevé una

reintegración de éste/a en su familia de origen o biológica; o bien mientras se

adopta una medida de protección que tenga un carácter más estable, como el

acogimiento familiar permanente o la adopción. Este acogimiento tiene una

duración máxima de dos años, salvo que el interés superior del niño o niña

recomiende la prórroga de la medida.

• Acogimiento permanente: se puede constituir al finalizar el plazo de dos años de

acogimiento temporal por no ser posible la reintegración familiar; en casos de

NNA con necesidades especiales; o cuando las circunstancias del niño o niña y su

familia así lo aconsejen.

• Acogimiento de urgencia: está principalmente dirigido a NNA menores de 6 años,

aunque actualmente existencia diferencias por comunidades autónomas. En

Andalucía se extiende hasta los 13 años. Tiene una duración no superior a 6

meses, mientras se decide la medida de protección familiar que corresponda.

• Acogimiento especializado o profesionalizado: en familia ajena se da cuando

tenga lugar en una familia en la que alguno de sus miembros dispone de

cualificación, experiencia y formación específica para desempeñar esta función

respecto de niños, niñas y adolescentes (NNA) con necesidades o circunstancias

especiales, con plena disponibilidad y percibiendo por ello la correspondiente

compensación económica, sin suponer en ningún caso una relación laboral. El

acogimiento especializado podrá ser profesionalizado cuando, reuniendo los

requisitos anteriormente citados de cualificación, experiencia y formación

específica, exista una relación laboral del acogedor o los acogedores con la

entidad pública.

• Acogimiento en fines de semana o períodos vacacionales: la familia acoge a la

persona menor de edad durante los fines de semana o en período vacacional. Se

trata de un recurso para NNA que están institucionalizados (residen en centros de

menores), en general, entre 6 y 17 años, aunque la edad de esta modalidad puede

variar según comunidades autónomas.