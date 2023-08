Jorge Lorenzo, pentacampeón del mundo de motociclismo, nuevo embajador de CARFAX en Europa

El mayor proveedor privado de historiales de vehículos en España inicia su colaboración con el piloto y comentarista de DAZN, con el objetivo de promover el uso de la información en la compra de los coches de segunda mano

Te envío esta nota de prensa de CARFAX, empresa internaciona que destaca como el mayor proveedor privado de historiales de vehículos en España, que anuncia que Jorge Lorenzo, el pentacampeón mundial de motociclismo y piloto de Porsche Supercup, se convierte en embajador de CARFAX durante al menos un año, colaborando en dar a conocer la marca principalmente tanto en el mercado español como en el europeo, ya que participará en las carreras de Porsche Supercup que se celebrarán por todo el continente.

Jorge Lorenzo está totalmente alineado con los principios de CARFAX y con su objetivo de trabajar por un mercado de la compra-venta del vehículo de ocasión mucho más transparente y honesto. Por ello, lucirá el logo de CARFAX en la camiseta oficial como comentarista de DAZN, y además explicará en sus redes sociales cómo confía en los historiales CARFAX a la hora de buscar más información sobre un vehículo.

“Cuando CARFAX se puso en contacto conmigo y me pidió que me convirtiera en su embajador de marca, no tuve que pensármelo mucho. Antes de tomar la decisión de comprar un coche, me informo todo lo posible. Para ello, ya había utilizado CARFAX a nivel personal antes de esta colaboración y, por lo tanto, es un orgullo para mí poder difundir la misión de CARFAX, que es promover la transparencia y la seguridad en el mercado de vehículos de ocasión”, afirma Jorge Lorenzo.