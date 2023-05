IU-Podemos: “No depender del coche en Roquetas para ir al médico o a comprar será posible con Belén Pérez como alcaldesa”

“¿Te imaginas no depender del coche para poder ir a hacer la compra y no tener que buscar aparcamiento? ¿Te imaginas quitarte la preocupación de no tener quien te lleve a tus padres mayores al médico? ¿Y que tus hijos tengan más independencia para ir al cole, a hacer deporte o salir de marcha? Con un transporte público de verdad eso será posible en Roquetas”, anuncia Belén Pérez, candidata a la Alcaldía.

Y es que desde IU-Podemos se lleva años reclamando y proponiendo que Roquetas tenga de una vez un servicio digno y eficiente de transporte público urbano. “Será nuestra prioridad cuando lleguemos al poder municipal si los vecinos no dan su voto: haremos realidad lo que en casi treinta años el PP de Amat ni se dignó en hacer”, remacha Pérez.

Para la coalición el verdadero motor económico de una ciudad de servicios como Roquetas, claramente volcada al turismo, es contar con una movilidad eficiente que no pase por el coche particular. Y eso pasa por contar con frecuencias de diez minutos máximo que cubran todas las barriadas pero fundamentalmente zonas comerciales tradicionales, centros de salud, deportivos y zonas de ocio.

“Vamos a invertir todo lo que el PP ha despilfarrado en obras faraónicas sobredimensionadas, en eventos que solo llenan los bolsillos siempre a la misma empresa y que pasan sin pena ni gloria, para destinarlo a un servicio básico que generará riqueza todo el año y a todo el municipio, reactivando zonas comerciales y ayudando a que los hogares roqueteros ahorren gastando menos combustible y desgaste de coche”, finaliza Belén Pérez.