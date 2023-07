ISAM ha clausurado la IV Edición del Máster Internacional en Gestión de Agronegocios (MIA) y la II Edición del Máster in International Agribusiness Management (MIAM)

ISAM (The International School of Agri Management) ha celebrado este sábado la clausura de la IV Edición del Máster Internacional en Gestión de Agronegocios (MIA) y la II Edición Máster in International Agribusiness Management (MIAM), en un acto en el Teatro Apolo que ha contado con la participación de María del Mar López Asensio, diputada de Recursos Humanos de la Diputación de Almería.

“Son los futuros directivos de las empresas agrícolas, responsables de alimentar a buena parte del planeta. Un total de 34 personas han finalizado su formación especializada que ha durado 11 meses”, ha comentado la diputada.

En concreto, 19 han finalizado el MIA, 15 el MIAM y también se ha entregado un certificado a los alumnos que han realizado los cursos cortos: 14 de PDDA (Programa de Desarrollo Directivo Agro) y 7 de RH (Programa de Recursos Humanos).

Los participantes de estos cursos de postgrado se dedican a diferentes áreas dentro del sector agroalimentario, tienen una edad media de 30 años y 4 años de experiencia profesional. Los del MIA son de Almería y Granada y los del MIAM proceden de 8 países diferentes: India, Sudáfrica, Líbano, México, Chile, España, Rusia e Irán.

ISAM está orientado a desarrollar las capacidades directivas de sus alumnos con la finalidad de que mejoren en la realización de sus tareas y se preparen para ocupar puestos de mayor responsabilidad.

El acto de Puesta de Bandas ha contado con los discursos de Isabel Cayuela, responsable de Marketing y Estrategia de Semillas en BASF, y Adelina Salinas, directora comercial de ZOI Agrícola, que han tratado de motivar a los recién graduados con su experiencia y ………

Los discursos académicos han estado a cargo de María José García y Nina Lukacovicova, quienes han resaltado “el acierto de apostar por los programas formativos de ISAM, la única escuela de España especializada en agronegocios y que, a su juicio, “influirá sin duda en su éxito profesional”.

Germán Fernández, fundador y CEO de ISAM, cerró el acto asegurando que “la Puesta de Bandas de hoy, además de un día importante en vuestra vida, representa el orgullo y la responsabilidad de ejercer vuestro liderazgo conscientes de aportar vuestros conocimientos a crear una sociedad mejor”.