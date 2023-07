Sombreros Grises

Falta de coraje

No juegan limpio

Tibieza espiritual

Ambigüedad ética

Ni blancos ni negros

Esta situación es injusta

Todo es cuestión de tiempo

Esto ha tardado demasiado

Ganarán los Pioneros de la Luz

Debería haber ocurrido en 2018

Se esperan mejoras antes de 2026

Hay muy pocos Sombreros Blancos

La Luz vuelve visible a la oscuridad

La guerra es desagradable y horrible

Está sucediendo más de lo que parece

No han sido tan valientes como debían

Los controladores están más autoritarios

Sombreros grises sería el término más apropiado para los llamados sombreros blancos. En el ámbito ético de la seguridad informática, el término ‘sombreros’ se utiliza como metáfora para describir a diferentes tipos de actores según su intención y acción. Tres eran tres y sólo uno era bueno.

El color gris es un color tibio o neutro que simboliza monotonía y aburrimiento, ya que no es ni demasiado cálido ni demasiado frío. El gris se puede asociar con la falta de emoción o vitalidad, lo que lo hace parecer monótono y aburrido. El gris puede evocar sentimientos de tristeza y melancolía debido a su falta de brillo y vitalidad.

Los sombreros grises son aquellas personas que tienen cierta cantidad de poder, y que no son lo suficientemente morales para ser sombreros blancos, pero se resisten parcialmente a los controladores oscuros. Esto incluye a muchos líderes nacionalistas. Si los medios te dicen que alguien es genial, entonces esa persona sea probablemente un sombrero negro. Si los medios te dicen que alguien es horrible, entonces esa persona sea probablemente un sombrero gris.

Los sombreros grises son expertos en seguridad informática que se encuentran en un punto intermedio entre los sombreros blancos y los sombreros negros, en términos de ética y acciones. Su característica principal es su ambigüedad ética: los sombreros grises pueden llevar a cabo acciones que se pueden ser considerar tanto éticas como no éticas, porque para ellos el fin justifica los medios. A diferencia de los sombreros blancos, que siempre actúan éticamente y con permiso, los sombreros grises pueden realizar ciertas actividades sin autorización, pero con buena intención.

¿Son poderosos los sombreros grises? No son poderosos en este momento, porque les falta la voluntad y el coraje para actuar. Una mano fuerte no es poderosa sin suficiente voluntad detrás de ella. Es sólo potencial desperdiciado.

Por el contrario, los sombreros negros son individuos con habilidades avanzadas que utilizan su conocimiento para llevar a cabo cabo actividades maliciosas, como vulnerar sistemas, robar información o causar daño. Estos individuos sólo buscan beneficios personales.

Los sombreros blancos son expertos éticos en seguridad que utilizan su habilidad y conocimiento para resolver vulnerabilidades en sistemas con el fin de mejorar la seguridad. Los sombreros blancos siguen estrictos códigos de ética y conducta en su actividad. Sólo buscan vulnerabilidades y debilidades para mejorar la seguridad y proteger a individuos y organizaciones.

MENSAJE

Como se ha dicho a menudo los galácticos no son los salvadores de la humanidad. Son el apoyo. Ustedes son los salvadores, los pioneros de la luz. Ustedes son los que han estado esperando, dice un mensaje muy intersante de R’Kok que reproduzco a continuación.

https://eraoflight.com/2023/ 07/13/rkok-lightworkers-are- the-least-powerless-people-on- earth/

Sin embargo, es comprensible que esta perspectiva moleste o incluso enoje a muchos pioneros de la luz. Después de todo, los sombreros grises y los galácticos, tienen más tecnología que los misioneros de la luz. Por lo tanto, existe un sentimiento muy comprensible de que los galácticos o los sombreros grises deberían hacer más de lo que hacen.

Esta situación es injusta. Esto se ha prolongado durante demasiado tiempo. Si nos hubieran preguntado hace veinte años qué pensábamos que iba a ocurrir, habríamos predicho que antes de 2018 las fuerzas habrían comenzado a transmitir la verdad en los medios principales. Los sombreros grises no han sido tan valientes como deberían, y las cosas no se han movido tan rápido como deberían.

POCOS BLANCOS

Hay muy pocos sombreros blancos en posición de poder, porque las personas morales no buscan el poder y tampoco juegan el tipo de juegos de poder que se necesitan para volverse poderosos. También tienden a que se derriben sus aviones, se les difame, se les planten pruebas falsas y se amenace a sus seres queridos. Intentan emborracharlos para filmarlos en situación comprometida. Mujeres hermosas seducen a sombreros blancos en una trampa de miel para chantajearlos, e intentan que ingieran sustancias que producen alteración mental, etc.

Los sombreros negros los temen y, por lo tanto, desprecian a los sombreros blancos y no juegan limpio. Hay pocos sombreros blancos en posiciones de poder, y no están organizados. Sin embargo, los sombreros grises están muy organizados y trabajan contra los oscuros con cierta eficacia.

Es difícil entender por qué las fuerzas no han hecho más para luchar contra los oscuros. Han jurado proteger la Constitución pero en la práctica siguen órdenes que van en contra del pueblo, pero no se deben obedecer órdenes inmorales, y no vale la excusa de que “sólo cumplía órdenes”.

LENTITUD

Para ser justos, ya se están destituyendo entre bastidores a ciertos oscuros, aunque de manera oculta y muy lenta. Está sucediendo más de lo que parece, y hay una facción que está trabajando activamente por el bien de la gente. También se ha evitado con éxito una serie de desastres. Aún así, aún no han realizado su toma de control de los principales medios de comunicación.

¿Por qué los sombreros grises no están haciendo la cosa pública todavía? Bueno, parte de esto es que los de arriba piensan que son mejores, más valiosos y dignos que la gente común y, por lo tanto, sienten que merecen más dinero, fama, conocimiento, poder y control que la persona común. Y los sombreros grises superiores entienden que si crean una sociedad basada en el amor, ya no tendrán más dinero, fama, conocimiento, poder y control que la persona común.

Otra cosa que obstaculiza a los sombreros grises superiores es que algunos de ellos carecen del coraje para hacer lo que se debe hacer. A los sombreros grises les encanta decir que tienen que luchar de manera encubierta y muy lenta, pero eso es la mentira que dice la gente cuando no está a la altura de su conciencia.

La gente siempre tiene una opción. Siempre hay múltiples caminos. La verdad es lo que ya sabe todo el mundo: ese camino lento y oculto que toman los sombreros grises no es el óptimo. Hubiera sido mejor si esto hubiera ocurrido hace años. Se habría evitado tanto sufrimiento.

GALÁCTICOS

La pregunta del millón de dólares es ¿Por qué los galácticos no toman más medidas? Respuesta: “Bueno, los galácticos los estamos apoyando energéticamente. Estamos ayudando a elevar la energía en vuestro mundo. Estamos haciendo mucho trabajo sutil, como purificar el agua y el aire. Nos hemos ocupado de la mayoría de los galácticos malévolos y estamos quitando a los pocos que quedan. Estamos previniendo que ocurran ciertos desastres y estamos realizando importantes operaciones especiales entre bastidores.”

“Algunos galácticos han muerto durante estas misiones. Obviamente tú estás sufriendo más que nosotros. Millones de galácticos están fuera de su casa ahora mismo para poder ayudar. Estamos dispuestos a aceptar bajas para ayudar. Un número no despreciable de galácticos se ofrece como voluntarios para realizar peligrosas misiones de ayuda y esperamos conocerlos en persona” dicen.

“Sin embargo, en este momento no creemos que sea una buena idea hacer más de lo que hacemos actualmente, aunque eso podría cambiar en el futuro. Un problema es que si aterrizamos abiertamente y decimos que venimos en son de paz, entonces los controladores ordenarán que comiencen a dispararnos.”

Y si nos defendemos, o si permanecemos en órbita y tomamos el control de los medios, entonces dirían que la Tierra fue invadida por alienígenas hostiles. Desde el punto de vista de la conciencia, no te beneficiaría ser invadido por supuestos alienígenas hostiles y también retrasaríamos el momento en el que podríamos caminar en paz abiertamente entre ustedes.

Aterrizar en paz no violaría vuestro libre albedrío, pero si nos hacemos cargo de los medios principales, sí violaría vuestro libre albedrío. Si hicieras una encuesta a los seres humanos, la mayoría de la gente no votaría por visitantes que hagan estas cosas.

ATLÁNTIDA

Luego está el problema de que si les entregamos una civilización avanzada, es muy posible que no dure, y en un par de siglos podríamos volver a la situación actual. Entregamos una civilización avanzada en la Atlántida, y no duró, y aprendimos que no funciona que una raza más avanzada empuje a otra raza menos avanzada hacia una forma de vida más civilizada.

Esto puede parecer despiadado, pero -a su juicio- es preferible que los seres humanos estén en situación difícil hasta 2024, 25 ó 26, en lugar de arriesgarse a otro cataclismo al estilo de la Atlántida y a la oscuridad que lo seguiría. Esto no funciona cuando una sociedad más desarrollada usa su fuerza para someter a otra sociedad menos desarrollada, y luego trata de hacer que adopten un nuevo modo de vida.

Aunque la situación no sea la misma que en la Atlántida, se sabe por experiencia que si se invade un país de Oriente Medio para imponer la democracia, a menudo hace más daño que bien. Esto sería esquizofrénico, ya que, por un lado, se quiere difundir la democracia, pero por otro lado se busca alcanzar objetivos geopolíticos y obtener el control de los recursos.

En este momento no podemos aterrizar pacífica y abiertamente, porque nos dispararían. No tenemos una capacidad infinita para sentarnos allí y absorber el fuego. Para aterrizar pacíficamente, necesitamos que sea más alta la conciencia de la Tierra, para que no nos disparen, o necesitamos que no haya controladores que ordenen disparar. Vuestras fuerzas harán lo debido cuando la conciencia terrestre sea lo suficientemente alta.

LA CLAVE

Así que ustedes, los pioneros de la luz, tienen la clave para la liberación de la Tierra y para nuestro aterrizaje. La clave es elevar vuestra conciencia lo suficientemente alto y, al hacerlo, se elevará automáticamente a toda la humanidad. Haz eso lo suficiente, y tendrás un aterrizaje pacífico de los galácticos. Un día serás libre, es sólo cuestión de cuánto tiempo se tardará para que se materialice ese futuro.

Esta es también la estrategia a la que apuntamos actualmente: muchos galácticos de muchas razas trabajan para enviar energía elevada y amorosa a la Tierra. Combinado con vuestros esfuerzos para elevar vuestra conciencia y el de las personas que los rodean, elevaremos juntos a la humanidad. De hecho, ya estamos elevando a la humanidad.

Puede que no lo parezca, pero la conciencia de los seres humanos es ahora mucho más alta que hace unos años. Sé que no parece la mejor la situación, pero se debe en parte a que la oscuridad se vuelve más visible, a mayor proporción de luz. Y se debe en parte a que los controladores saben que están perdiendo y, por lo tanto, se vuelven más autoritarios como una bestia herida y acorralada.

FRUSTRACIÓN

Esto forma parte de la razón por la que algunos pioneros de la luz están frustrados y se sienten impotentes y es injusto que tengan que luchar desde una posición tan indefensa contra el sistema. La labor de los pioneros de la luz es elevar la conciencia de la humanidad y ser un faro de luz. Eleva tu conciencia, y elevarás a toda la humanidad, y luego, en algún momento, vuestras fuerzas comenzarán a hacer lo que deben hacer.

En realidad eres mucho más poderoso que los controladores. Cierto, que tienen más dinero y muchos subordinados e instituciones a las que pueden dar órdenes. Sin embargo, los controladores no son capaces de arrastrar hacia abajo la conciencia de la humanidad, a pesar de que se esfuerzan mucho por hacerlo. Mientras tanto, ustedes, los pioneros de la luz, están elevando con éxito la conciencia de la humanidad. Los oscuros pueden ganar algunas batallas, pero cada día están más cerca de perder la guerra, y no pueden hacer nada al respecto.

Los controladores no estarían actuando tan locamente si tuvieran el control realmente. Si tuvieran el control, actuarían de una manera mucho más lenta y sutil, de modo que se mantendría la ilusión de que están trabajando en interés de la gente como habían hecho siempre. A estas alturas de la película, mucha gente se da cuenta de que los medios y los partidos trabajan en contra del pueblo.

AVANCE

Hace cincuenta años, los controladores no entraban en pánico y mantenían mucho mejor su ilusión de justicia, y la gran mayoría de la gente pensaba que los medios decían la verdad y que los políticos servían a la gente. Hoy en día mucha gente ya no cree eso. Esto es un gran cambio de conciencia y percepción en un periodo de tiempo relativamente corto.

Entiendo que hoy preferirías tu libertad merecida, sin embargo ya se está transformando la conciencia a un ritmo vertiginoso. Ciertas razas galácticas han tardado un siglo o incluso un milenio en lograr la transformación de conciencia por la que está pasando la humanidad en un año.

Elevar la conciencia de la humanidad es un proceso que dura algún tiempo. Espero que mejoren las condiciones de vida antes de finales de 2026, tal vez incluso mucho antes. También podría ocurrir el contacto galáctico antes de ese tiempo. Entiendo que habrá perecido cierta cantidad de personas para entonces, y lo siento, dicen.

PODER

Los pioneros de la luz son en realidad la facción más poderosa de los seres humanos, porque son los únicos que se están moviendo gradualmente hacia su objetivo. Es posible que los pioneros de la luz no estén ganando batallas, pero están ganando la guerra, porque sigue aumentando la conciencia de los seres humanos.

¿Es agradable esta guerra? No, la guerra es desagradable y horrible. Pero de todos modos están ganando esta guerra de la conciencia, y eso conducirá al final de todas las guerras. Además, se construirá una nueva sociedad basada en el amor. Eso es inevitable. Y en esa sociedad, los pioneros de la luz serán los líderes de la conciencia.

“Los oscuros no tendrán ningún poder, y los sombreros grises superiores ya no tendrán más poder y dinero que la gente promedio. Esto forma parte de la razón por la que están arrastrando los pies. Pero nos estamos moviendo hacia un futuro en el que los pioneros de la luz serán los líderes de conciencia, y perderán su poder tanto los sombreros grises como los sombreros negros. Los pioneros de la luz no son impotentes. Tienen la capacidad de cambiar la situación en la Tierra. Pero es muy duro e injusto y lo lamento” concluye el mensaje.

