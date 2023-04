Homenaje a un Genio

El último presocrático

Su humanidad fue superior a su erudición

Debo confesar que la muerte del gran escritor español Fernando Sánchez Dragó ha trastornado mi vida, pese a que no quería que me afectara. Antes de morir me puse a estudiarlo porque presentía su desaparición. Yo no quería llorarle, pero le he llorado varias veces porque no puedo evitarlo, y porque sus libros cambiaron mi visión del mundo. Éste es mi homenaje sentimental a un genio.

Amas a un escritor cuando lees sus libros y disfrutas de ellos. Yo no estaba de acuerdo con todo lo que decía, pero me encantaba cómo lo decía, con ese cariño, humanidad y erudición con el que argumentaba sus puntos de vista, porque no disparaba a la mente sino al corazón. Nunca perdió su sonrisa amistosa.

Algunos medios han tratado de sacar los trapos sucios de su vida, lo cual me parece una bajeza. Primero porque nunca de debe hablar mal de los muertos, y segundo porque ¿quién no ha cometido algún error en su vida? “Yo pecador me confieso a Dios” todos los días por mis errores. A un maestro le preguntaron una vez cómo había sido su vida esperando que contara maravillas, pero respondió humildemente “error tras error” porque sólo se alcanza la maestría aprendiendo de nuestros propios errores. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Me cayó muy mal antes de conocerlo. Me llevé una impresión deplorable la primera vez que le conocí personalmente en los años setenta en una conferencia que dio en un colegio universitario de Madrid porque estaba borracho y me pareció muy incorrecto. Luego me interesé por sus libros y quedé asombrado por la sabiduría de este gran ser humano.

Mi primer viaje a la India fue movido por sus libros de viajes, pero mi experiencia fue muy diferente a la suya. Una vivencia a la orilla del Ganges, en Benarés (India), transmutó el modo de comprender el mundo de Sánchez Dragó. Yo también me bañé en el Ganges, pero no tuve esa suerte, sino la sensación desagradable de estar pisando huesos de muertos.

DIFERENCIAS

Nunca he tratado de parecerme a él porque somos muy diferentes. Él siguió el camino de la mano izquierda y yo trato de seguir el camino de la mano derecha. Él siguió el camino del exceso que conduce a la sabiduría, y yo trato de seguir el camino del término medio de la Grecia clásica y de las enseñanzas de Buda que conduce a la iluminación. Él siguió el camino del vividor epicúreo y yo trato de seguir el camino del asceta, del eremita, del anacoreta, del cenobita y del monje penitente.

No obstante hay algo que nos unió muy profundo, y es la búsqueda sincera del sí mismo, del sentido de la vida, y la pasión por la filosofía oriental, pero no podría parecerme a él por mucho que quisiera. Él era un erudito desbordado, un perfeccionista ilustrado del conocimiento que tenía sabiduría de todo lo humano y divino, tan perfeccionista barroco y sobrecargado de querer saberlo todo que ello le producía a veces neurosis y a mi me ponía nervioso escucharlo a veces.

Yo por el contrario trato de simplificar el mundo todo lo que puedo, y trato de transmitir esa simplicidad, lo cual no es nada fácil porque el mundo es muy complicado. Me considero heredero del conceptismo de Quevedo, un estilo literario del barroco español caracterizado por su concisión y uso de conceptos o agudezas. El conceptismo se caracteriza por buscar una concisión exacta en la expresión que concentre el máximo significado en las menores palabras posibles, de manera tal que incluso se concentren varios significados.

AFINIDAD

Por lo tanto la afinidad entre los seres humanos no se basa tanto en que pensemos y vivamos de la misma manera, sino porque existe una comunicación de corazón a corazón. Por eso aprecio a muchas personas con las que no estoy de acuerdo pero las veo honestas porque hablan con sinceridad y me transmiten mucha humanidad.

Pero hay muchas cosas que sí teníamos en común aparte del amor a Asia. Su búsqueda del silencio y la soledad en un pueblo apartado del mundanal ruido, y su amor por los felinos y por otros seres. Yo trabajo mucho y eso me pesa, porque desearía tener más tiempo libre, pero no tengo la capacidad de trabajo que él tenía, de enfrascarse en una tarea casi las 24 horas del día. Fue una bestia de carga literaria y ello le condujo a grandes obras y a grandes éxitos. Yo en cambio necesito de vez en cuando hacer algo que me relaje como ver una peli o leer un libro para no acabar loco de tanto trabajo.

Afirma que los gatos son sus maestros porque no entienden la sumisión, están a la vez en estado de alerta y reposo, y velan por el sueño de los niños. Cree que son animales psicopompos, es decir, que pueden recorrer cuando lo desean los pasadizos que comunican con el más allá, y tienen la facultad, el deber y la vocación de guiar a los seres humanos y tal vez a otros animales, en sus desencarnaciones. Sospecha que los escritores pueden ser los animales favoritos de los gatos, visto que les gusta sentarse al lado de las páginas, de la computadora o de la máquina de escribir antes y observar cómo los dedos del escritor sacan palabras desde el hondón de su mente.

Escribió el cuento Soseki. Inmortal y tigre, dedicado a su gato Soseki, que murió en un accidente doméstico. Después de examinar las circunstancias en que se produjo el accidente, Sánchez Dragó llegó a la conclusión de que, para salvar la vida de su nieta, Soseki decidió sacrificar la suya. A mi también me traumatizó la muerte accidental de uno de mis gatos, tanto, que desde entonces me convertí en un benefactor de los felinos callejeros.

BUSCADOR ESPIRITUAL

Otra cosa que me une a don Fernando es la búsqueda del conocimiento en las fuentes más exóticas y lejanas. La búsqueda de la verdad más oculta, del secreto de la Alquimia, de las enseñanzas de los grandes maestros iluminados. Esa pasión ha guiado mi vida desde la infancia, desde que buscaba y coleccionaba noticias absurdas y misteriosas como Charles Fort. Pero yo no podría viajar tanto como él viajó, porque necesito el sosiego acogedor del hogar como cualquier cangrejo que se precie.

El secreto de la inmortalidad del cangrejo consiste en que camina de lado en lugar de ir al frente porque no busca el enfrentamiento directo. Don Fernando siempre iba de frente y sin complejos. Eso le creó muchos enemigos, pero a él le daba igual. Yo en cambio soy más diplomático porque no me gustan los enfrentamientos ni las tensiones con la gente. Soy un pacificador igual que un juez de paz. No creo que sea necesario usar palabras duras para transmitir una información, porque se puede decir lo mismo sin ofender a nadie.

El gran Dragón pensaba, como Carl Gustav Jung, que «la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir» como María Zambrano que «hay cosas que no se pueden decir, pero lo que se tiene que escribir es lo que no se puede decir» y estaba de acuerdo con el Eclesiastés en que es mejor el fin de una cosa que su principio.

ANTISISTEMA

Otra cosa que me une a don Fernando es la rebeldía contra el sistema. Para Sánchez Dragó la corrección política constituye una nueva forma de puritanismo, y el feminismo ha conseguido que ya no queden Ariadnas. También ha criticado que la sociedad vive en una perpetua adolescencia. Entiende que vivimos en una ‘oclo-cracia’ y en una ‘mojiga-tocracia’.

Su crítica sobre el mundo occidental es radical: en el siglo XVIII los habitantes de Occidente fueron privados de las directrices éticas y estéticas, y que sólo los mitos proporcionan directrices esenciales para un desarrollo equilibrado de los seres humanos, cuando la cosmovisión sagrada de la vida, de raíces cristianas, fue sustituida por la concepción racionalista «de la cual derivan el ateísmo, el cartesianismo, cientificismo, mecanicismo, materialismo y economicismo brutal predominantes en la mayor parte del mundo».

A su juicio “el multiculturalismo significa la anulación de todos los valores en la tentativa de encontrar otros nuevos. Si vienen a decirnos que el ‘tam tam’ de una tribu africana vale lo mismo que la Novena Sinfonía de Beethoven, eso no es un nuevo valor, es un desvalor.”

En su opinión “la progresiva destrucción de la familia, ámbito natural en el que se transmiten los valores morales y se forja la personalidad: ausentes del hogar los dos progenitores, forzoso es llevar a los niños a campos de concentración escolares desde sus primerísimos años para lobotomizarlos, robotizarlos, ovejizarlos y transformarlos en ciudadanos sumisos que pasen con la cabeza gacha por la ranura de las urnas y la taquilla del fisco.”

ORIENTALISMO

Él mismo se definió como «un hombre sin etiquetas». Sin embargo, ha recorrido un camino que le ha conducido hasta llegar al orientalismo espiritual. La postura ante la vida que ha ido adquiriendo con el paso de los años se podría resumir en las siguientes palabras:

«A mí la evolución social me importa un pito. Sólo me interesa la espiritual, lo que está dentro de nosotros. Ocúpense de lo exterior otras personas. Creo que el mundo está en constante decadencia desde el siglo sexto antes de Cristo. Y, en cualquier caso, tocó fondo definitivamente en 1789. No soy multiculturalista, sino cosmopolita, que es lo contrario. El relativismo multiculturalista es un genocidio cultural contra todas las culturas, porque las disuelve en un gazpacho de ácido sulfúrico. No me interesa que cambien las cosas, sino profundizar en ellas. Fue la primera enseñanza que hace 40 años me transimitió la India. El ser humano no cambia nunca, pero puede ser más ancho, más profundo, más alto, más intenso y más extenso. Ése es mi ideario.»

Definía su ideología como anarco-individualista. Su pensamiento político parte de un anarquismo heterodoxo, compuesto de ideas tomadas o atribuibles a corrientes muy diversas: perennialismo, chamanismo, astrología, misticismo, hermetismo, cultos mistéricos, filosofía griega (especialmente la presocrática, epicúrea, estoica, la cínica y helenística) y religiones orientales, como el taoísmo, el budismo o el hinduismo, con una defensa de los derechos individuales como la vida y la propiedad privada.

OCCIDENTE

Mientras una ola de antiglobalismo recorre el viejo continente, su visión de Europa es pesimista: «Europa se hunde, es un desastre, no hay nada que hacer. Europa dentro de poco será el tercer mundo». Respecto al surgimiento de nuevos bloques geopolíticos: «En la historia universal hay corrientes telúricas que cuando llega su momento se abren paso a una velocidad vertiginosa y no hay quien las detenga.”

“Hubo un milenio –dijo- en fue el del Mediterráneo: el milenio de la Natividad, de la Hélade griega, del antiguo Egipto. Luego otro milenio que fue del Atlántico, el de Estados Unidos, Inglaterra, los imperios coloniales, y ahora llega el milenio del Pacífico. Hay tres grandes bloques emergentes en el mundo: uno es Rusia, otro es China y el sudeste asiático, y el otro los países musulmanes. Estos últimos están desunidos entre sí, pero en el momento en que se unan, Europa se va a convertir en un parque temático, en un museo.”

TOTALITARISMO

El escritor entiende que nos encontramos en la era del Kali Yuga hindú, un «totalitarismo fofo» en el que sólo hay vacuidad: la del hombre feliz de Aldous Huxley, el feísmo elevado a categoría de arte, la supresión del criterio de excelencia y la corrupción del lenguaje, la demagogia y la rebelión de la chusma, la del rasero del igualitarismo, la de la nivelación castradora frente a la diferenciación ontológica de los dos sexos, la de la transformación de la libertad de pensamiento en la inanidad de éste, la del cientifismo materialista y reduccionista, la de la sustitución de lo real por lo virtual, la de los tuiteros que se creen Shakespeare, la de la globalización que se postra ante los altares del santo consumo, la del mercantilismo a ultranza, la de la corrección política como nueva Inquisición.

Afirmó que Rousseau fue el padre del totalitarismo. Es por eso que renegaba de la polis como concepto y del contrato social de Rousseau. Sostenía que la idea aristotélica de que el ser humano es un animal social no era válida para él, porque él no era sociable sino solitario, razón por la cual vivía en un pueblo con una docena de vecinos, y que la realidad en la que vivía es literaria, no social. Afirmaba que no le interesaba la política, y que las ideologías eran el «acartonamiento de las ideas» y hacían esclavos.

PENSAMIENTO ÚNICO

Reivindica el destino de los pueblos, su arraigo en la historia, el inconsciente colectivo, la necesidad de lo sagrado, la pedagogía de los mitos, la reivindicación de la excelencia y la existencia de las razas. Además manifiesta que el reductio ad Hitlerum es un instrumento del actual pensamiento único para acallar a los heterodoxos.

La expresión reductio ad Hitlerum o reducción a Hitler es una falacia creada originalmente por el filósofo político judío alemán Leo Strauss, profesor de la Universidad de Chicago, en donde un punto de vista queda refutado por ser casualmente compartido por Hitler.

