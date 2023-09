GERALDO GERÁLDEZ “SEM PAVOR O SIN MIEDO”. EL HÉROE PORTUGUÉS DEL PLENO MEDIOEVO

PERSONAJES DE LA HISTORIA–

-PINTURA DE URRACA I DE LEÓN (A. Erias Mtnez.)-

-RESUMEN-

Dentro de los “Personajes de La Historia”, de ‘La Gaceta de Almería’; hoy me voy a aproximar a otro de los hombres del Pleno Medioevo más importantes de la Península Ibérica, aunque en este caso proveniente del recién nacido Reino de Portugal, desgajado de forma espuria del Reino de León por causa:

De los enfrentamientos fraternales entre la Reina Urraca I de León, y su hermanastra, la infanta Teresa de León, educadas en la constante confrontación de personalidades, por ser dos mujeres reivindicadoras de su identidad, como era de rigor en ese ‘Señorío de Mujeres’ que era la Corona de León. Todo ello partía de la genética femenina de las mujeres ástures transmontanas y cismontanas-augustanas, que lucharon contra la Roma del Emperador romano César Augusto y las legiones del legatus augusti Publio Carisio, en las guerras cántabro-ástures, junto a los varones y qué, además tenían las mismas prerrogativas de los varones, e inclusive, en ocasiones, hasta superiores. Y, de todo ello se habría aprovechado el papado, que nunca había demostrado la más mínima simpatía hacia un Reino de León, en el que algunos de cuyos habitantes defendían, todavía, el rito mozárabe frente al rito latino romano; y que rechazaban, a la par, el influjo poderoso de los borgoñones y de los cluniacenses en el Reino de León. Este hecho independentista habría beneficiado en diezmos y primicias al Vaticano; que se apoyaría, para todo ello, en la levantisca nobleza galaica bracarense, enemiga irreconciliable de la homónima galaica lucense, una sostenida desde Braga, y la otra desde Compostela. Sea como sea, esta es la historia del paladín más valiente de Portugal, es decir Geraldo “Sem Pavor” o “Sin Miedo”. Nada mejor para todo ello que en mi página historiográfica almeriense.

-ALFONSO VII DE LEÓN “EL EMPERADOR”-

I.-INTRODUCCIÓN MEDIEVAL-

Entre los siglos XI y XIII, se produce en toda Europa; pero sobre todo en el territorio peninsular hispánico, la aparición de una serie de varones con una personalidad e individualismo muy acusados. En el caso de Geraldo Sempavor no se conocen ni el año ni el lugar de su nacencia, aunque sí su muerte en el año de 1173, veintiséis años antes que el Rey Ricardo I Plantagênet “Corazón de León” de Inglaterra [Palacio de Beaumont, Oxford, 8 de septiembre de 1157-REY DE INGLATERRA entre 1189 y Châlus, Limousin, Francia, 6 de abril de 1199. Estatura 1’96-2’00 metros].

La Plena Edad Media, época que abarca entre los siglos XI y XIII, es un momento histórico de grandes oportunidades para la Reconquista, ya que aparecen una serie de caballeros que tienen que vivir y medrar, además de mantener a sus fideles. Eran ambiciosos y osados, cambiando con frecuencia de señor. A estos caudillos se les puede calificar como de condottieri o conductores de tropas. La época narrada predisponía a la existencia de este tipo de personajes, ya que el avance hacia Al-Andalus, sería tras la gran victoria de Simancas (1-6 de agosto de 939) obtenida por el Rey Ramiro II “el Grande o el Invicto” de León [c. 898-REY/EMPERADOR DE LEÓN, “Magnus Basileus”, desde 931 y León, enero de 951] frente al khalifa omeya cordobés Abd Al-Rahman III Al-Nasir [Córdoba/Qurtuba, 7 de enero de 891-8º EMIR INDEPENDIENTE, entre 912 y 929. 1º CALIFA OMEYA entre 929 y Medina Azahara, 15 de octubre de 961], la que permitiría guerras de reconquista, colonizaciones en los territorios de los sarracenos, y por medio de la presura (figura jurídica del derecho romano que permitía el asentamiento de campesinos en tierras yermas o abandonadas de los reinos-cristianos del norte peninsular) el surgimiento de pueblos, villas y ciudades.

-BOHEMUNDO DE ANTIOQUÍA-

Además, de que los fueros otorgaban libertades desconocidas, hasta ese momento, para los seres humanos del Medioevo.

El primero sería, como siempre en todas las legislaciones peninsulares, el de la ciudad de León (48 preceptos, año 2017), por el Rey Alfonso V “el de los Buenos Fueros” de León [c. 994 -REY DE LEÓN desde 999 hasta, de un flechazo en el cerco de Viseo/Reino de León, 7 de agosto de 1028. Sepultado en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León. “H. IACET ADEFONSUS QUI POPVLATIT LEGIONEM…ET DEDIT BONOS FOROS ET FECIT/ECCLESIAM HANC LVTO ET LATERE. HABVIT PRAELIA CUM/SARRACENIS ET INTERFECTUS, EST SAGITTA APUD VISEUM/PORTUGAL FUIT FILIUS VEREMUNDI ORDONII/OBIIT ERA M SEXAGESIMA QUINTA III NAS M”].

El Reino de León sigue llevando la preeminencia en la Reconquista, ya que posee el mejor ejército de toda Hispania, con los restantes reinos de Aragón, de Portugal, de Navarra y de Castilla en su acompañamiento. Esta dinámica militar y política de expansión hacia el territorio andalusí produjo el nacimiento de una importante pléyade de caballeros, desde:

1)-Fernando Rodríguez de Castro “el Leonés o el Castellano o el Calvo” (c. 1160-El Magreb, 18 de agosto de 1214). Mayordomo-Mayor de Alfonso IX. Heredó el Infantado de León.

2)-Hasta el noble leonés García Ordóñez o de Grañón “el Crespo o el Boquituerto” (1062-Cuenca, 29 de mayo de 1108), que era primo-segundo del Rey Alfonso VI “el Bravo” de León [1040/1041-REY-EMPERADOR DE LEÓN entre 1065 y 1072, y luego entre 1072 y Toledo/Reino de León, 1 de julio de 1109. Enterrado en el Monasterio Real de San Benito de Sahagún].

-DINEROS DEL REY GARCÍA RAMÍREZ DE PAMPLONA-

3)-Y, Alvar Fáñez de Minaya (c. 1047, Reino de León- Segovia, abril de 1114), que era pariente próximo del Cid Campeador.

4)-Rodrigo Díaz de Vivar “el Cid Campeador” (¿Vivar del Cid/Burgos?-Valencia, 1099. Estatura 1’56 metros).

5)-Pedro Ansúrez (c. 1037-Valladolid, 9 de septiembre de 1118/1119). Conde de Liébana, de Carrión y de Saldaña, y señor de Valladolid.

6)-Gómez González Salvadórez. “Conde de Candespina” (c. 1067-Fresno de Cantespino/Segovia, 26 de octubre de 1110). Alférez del Rey Alfonso VI de León.

7)-Raimundo de Borgoña (Besançon, 1070-Grajal de Campos, 20 de septiembre de 1107). ‘Serenissimus totius Gallecie comes’. Primer esposo de la Reina Urraca I “la Temeraria” de León [León, 24 de junio de 1081-REINA-EMPERATRIZ DE LEÓN entre 1109 y, Saldaña /Reino de León, 8 de marzo de 1126], y padre del Rey Alfonso VII “el Emperador” de León [Caldas de Reyes, 1 de marzo de 1105-REY-EMPERADOR DE LEÓN entre 1126, y Santa Elena, 21 de agosto de 1157].

8)-Pedro González de Lara “el Romero o el Peregrino” (Siglo XI-Bayona/Francia, 16 de octubre de 1130). Fue pareja de la Reina Urraca de León, y tuvieron dos hijos: Elvira Pérez de Lara (c.1111-c.1174) y Fernando Pérez Furtado (c. 1114-1156).

También existían en Europa:

a)-Roberto Guiscardo (Hauteville-la-Guichard, 1015-Cefalonia/Grecia, 17 de julio de 1085).

b)-Roger I de Hauteville “el Bosso o el gran Conde” (Hauteville-la-Guichard, 1031-Mileto/Italia, 22 de junio de 1101). Fue el primer conde de Sicilia.

c)-Bohemundo de Tarento (San Marco Argentano, 1058-Canosa di Puglia, marzo de 1111). Príncipe de Antioquía.

d)-Guillermo “el Mariscal”/William Marshal (Caversham/Reading-Ibidem, 14 de mayo de 1219). Según Stephen Langton (c. 1150-9 de julio de 1228. Arzobispo de Canterbury entre 1207 y 1228): “El más grande caballero que jamás vivió”.

e)-Mercadier (Siglo XII-10 de abril de 1200). Desde 1183 es el líder de los mercenarios brabanzones, y está al servicio de Ricardo I “Corazón de León” desde 1184.

-REY FERNANDO II “EL VICTORIOSO” DE LEÓN. TUMBO-A/COMPOSTELA-

Cuando los monarcas comiencen a tener mayor poder y conciencia de su auctoritas y dignitas, todos estos magnates se verán sujetos ya a una disciplina; a lo que se añade la existencia de las Órdenes Militares europeas (templarios, hospitalarios, teutónicos, etc.) e hispánicas (Santiago, Calatrava, Montesa, Alcántara, etc.).

-ESTATUA DE ALFONSO I “EL BATALLADOR”. ZARAGOZA-

Todos estos hechos conllevarán un freno necesario, para las hazañas personales de conquista de estos Señores de la Guerra. Las órdenes militares serían el sumatorio de los ideales de la caballería con los del monacato medieval (Ora et Labora), y ellas darían por finalizadas estas algaradas de conquista señorial y aventurera. Hasta que tenga lugar ese momento histórico, y las curias regias tengan suficiente poder como para conseguir extenderlo, por mediación de las órdenes militares, hasta los territorios andalusíes a reconquistar; todos esos personajes, ya citados, tendrán su oportunidad.

Cuando lo que antecede ocurra, monarcas de León como Alfonso VI, Urraca I y Alfonso VII; de Pamplona como García Ramírez “el Restaurador” [ca. 1100-REY DE PAMPLONA de 1134, hasta Lorca/Navarra, 21 de noviembre de 1150]; de Aragón como Alfonso I “el Batallador” [c. 1073-REY DE ARAGÓN Y DE PAMPLONA, entre 1104 y Poleñino, 7 de septiembre de 1134. REY-EMPERADOR DE LEÓN entre octubre de 1109 y 8 de marzo de 1126. Estatura 1’61/1’62 metros], o Ramiro II “el Monje” [Aragón, 24 de abril de 1086-REY DE ARAGÓN entre 1134-1137, y falleció en Huesca, 16 de agosto de 1157. Estatura 1’60 metros], y Petronila I [Huesca, 29 de junio de 1136-REINA DE ARAGÓN entre 1157 y 1164. Murió en Barcelona, 15 de octubre de 1173. Estatura 2’00 metros]; o de Portugal como Alfonso I Enríquez [Guimaraes/Viseo/Reino de León, 25 de julio de 1109-REY DE PORTUGAL, 26 de julio de 1139 hasta, Coímbra, 6 de diciembre de 1185. Primer Rey de Portugal, independiente del reino de León].

En 1162, un caballero portugués llamado Geraldo Geráldes, conocido como Sempavor o Sinmiedo, aparecerá en la Historia del Medioevo. Algunos historiadores portugueses lo han comparado con Rodrigo Díaz de Vivar, pero eso es un error que enaltece los claroscuros del Cid Campeador. No obstante, ambos presentan similitudes en algunos de sus ambiciosos comportamientos militares de reconquista; aunque el portugués no pueda culminar su obra.

II.-EL REINO DE PORTUGAL FRENTE AL REINO DE LEÓN-

Cuando fallece el primer califa de los almohades (al-muwahhidun. ‘Los que reconocen la unidad de Allah-Dios’. ‘Banu Abd al-Mumin’. Dinastía tribal bereber que dominó el Magreb y Al-Andalus entre 1147 y 1269), que se llamaba Abd al-Mumin [Abd al-Mumen ibn Alí. Tayra/Nedroma, 1095/1100-1º khalifa almohade entre 1130 y Salé/Marruecos, 24 de mayo de 1163], hispanizado como Abdelmumén, será sucedido por su primogénito conocido como Yúsuf I [Abu Yaqub Yusuf ben Abd al-Mumin al-Mansur, Tinmel, 1138/1139-IIº califa almohade entre 1163 y, Évora /Reino de Portugal, 29 de julio de 1184].

-EL REY ALFONSO VIII Y LA REINA LEONOR DE CASTILLA-

Este hijo estaba como wali/valí (gobernador de una provincia) en Sevilla. Se le definía como: “Alto, de cabello negro, y tez pálida y rubicunda, con ojos grandes”. Se le consideraría como el más culto de los califas almohades.

Los sucesores o representantes o califas/jalifas eran los delegados del Profeta del Islam, Muhámmad/Mahoma [Abu l-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib ibn Hasim al-Quraysi. La Meca, c. 26 de abril de 570-Medina, 8 de junio de 632].

Este es momento histórico en el que se relatan las primeras hazañas de Sempavor, y es el año de 1165.

En el año de 1158, será el 23 de mayo, cuando se firme el Tratado de Sahagún entre los hermanos regios, Fernando II “el Victorioso o el Noble” de León [Toledo, 1137-REY DE LEÓN entre 1157 y Benavente, 22 de enero de 1188. “Et este rey Don Fernando de Leon, fijo dell Emperador et hermano del rey Don Sancho de Castiella, acabados ya con buen andança XXI anno de su regnado en su regno, fino en la villa de Benavent: et enterraronle en la eglesia de Sant Yague de Gallizia, cerca su abuelo el conde don Remond que yace y, et cerca la emperatriz donna Berenguella su madre…Et finco por heredero de Leon Don Alffonsso, fijo deste rey Don Fernando et de la reyna Doña Urraca, fija del rey don Alffonsso de Portugal”.] y Sancho III “el Deseado” de Castilla [Toledo, 1133/1134-REY DE CASTILLA desde el 21 de agosto de 1157 hasta, Toledo, 31 de agosto de 1158].

El acuerdo dejaba bien claro en que ambos regios hermanos se darían mutua ayuda, y si alguno de ellos fallecía sin descendencia, su reino sería para el hermano superviviente.

Los territorios que fuesen reconquistados, al Islam, serían repartidos entre ambos monarcas y reinos; desde Niebla hasta Lisboa para el Reino de León, y el resto para el Reino de Castilla.

-LOS REYES DE ARAGÓN, PETRONILA I Y RAMÓN BERENGUER IV-

Cuando Sancho III pase a mejor vida, y como su hijo y heredero, el futuro Alfonso VIII “el de Las Navas de Tolosa” [Soria, 11 de noviembre de 1155-REY DE CASTILLA entre 1158 y Gutierre Muñoz, domingo 5 a lunes 6 de octubre de 1214. Estatura 1’80 metros], es menor de edad, el soberano de León considerará, con toda la ortodoxia legal habida y por haber, que el tratado no tiene efecto, y extiende sus dominios, ya, en el territorio de Castilla.

El mencionado tratado de Sahagún irritó profundamente, y como era de esperar, al soberano de Portugal, que lo era de facto y no de iure todavía, y que es Afonso Henriques o Alfonso I Enríquez, ya que con este tratado entre los Reinos de León y de Castilla, el otrora conde borgoñón del territorio portucalense veía amenazada la propia existencia y consolidación de su novísimo reino.

Entonces, la baza lusitana lo será Geraldo Sempavor. Ya en el año 1147 había conquistado Santarém y Lisboa, con la ayuda de caballeros-cruzados francos, ingleses y alemanes. El desconocido obispo mozárabe de Lisboa fue asesinado por los cruzados, los mahometanos se vieron obligados a convertirse al cristianismo-católico, ya que los que no lo hicieron fueron expulsados de la urbe, y las mezquitas serían transformadas en templos dedicados a la doctrina católica.

-REY ALFONSO I ENRÍQUEZ DE PORTUGAL-

Lisboa recibiría su primer fuero en el año de 1179, y sería capital del Reino de Portugal en 1255. En este momento histórico, los templarios portugueses están, ya, luchando contra los fanáticos almohades, en el territorio portugués del Alentejo.

Con la finalidad de conseguir suavizar las tensiones existentes, obviamente y con toda razón, con el todopoderoso Reino de León, que poseía el mejor ejército peninsular del momento histórico; para ello en ese citado año de 1165, Alfonso I de Portugal casó a su hija Urraca Adefónsez [Coímbra, 1148-REINA/CONSORTE DEL REINO DE LEÓN desde 1165 hasta, Wamba en 1211]. Esta infanta había sido concebida con su esposa Mafalda/Mahaut/Matilde [Saboya, c. 1125-REINA-CONSORTE DE PORTUGAL desde 1146 hasta Coímbra, 3 de diciembre de 1157].

La citada infanta portuguesa Urraca se matrimoniaría con el Rey Fernando II de León, aunque este matrimonio no suavizaría las difíciles relaciones existentes entre ambos monarcas.

Desde el año 1166 hasta el de 1168, el soberano portugués atacará a León, por el dominio de las tierras de la Galicia lucense, ocupando varias plazas legionenses; este hecho bélico obligará al monarca de León a repoblar las poblaciones de Ledesma y de Ciudad Rodrigo (a partir de 1161. “E el rey de León pobló a ciudad. E los más e los mejores desta gente, abulenses, fuéronse a aquella población, e non fincaron si non los tenderos e los más refezes omes”), esta última fortificada a conciencia.

El soberano de León había arrebatado las fortalezas de Alcántara y de Alburquerque a los almohades. Por todo lo que antecede, el Reino de León ya se encontraba situado como una cuña, separando los territorios de expansión de la Reconquista para el Reino de Portugal.

Entonces, Alfonso Enríquez envió a su hijo Sancho Adefónsez, quien sería el futuro Rey Sancho I “el Poblador” [Coímbra, 11 de noviembre de 1154-REY DE PORTUGAL entre 1185 hasta, Coímbra, 26 de marzo de 1211], contra la nueva fundación de Ciudad Rodrigo. La llegada de las tropas leonesas de Fernando II “el Victorioso o el Noble” provocó una gran derrota de los portugueses, cogiendo a un gran número de prisioneros.

Por consiguiente, el soberano portugués se dirigió hacia la Galicia lucense y consiguió conquistar Tui/Tuy, para en el año de 1169 cercar a la agarena Cáceres, en este caso sin efecto positivo, y luego llegarse, asimismo, hasta la sarracena Badajoz; pero, como esta población era territorio pactado de Reconquista para el Reino de León, Fernando II se presentó con sus mesnadas, y el soberano portugués quiso huir a uña de caballo, pero cuando salía por las puertas de la ciudad se golpeó contra los hierros de dicha portilla, tuvo una fractura abierta del fémur derecho y fue capturado por Fernando II “el Noble” de León.

– TUMBA DEL REY RICARDO I “CORAZÓN DE LEÓN” EN FONTEVRAUD-

Entonces, ambos monarcas subscribieron un tratado de paz, el portugués fue liberado y devolvió a León las plazas de Cáceres, Badajoz, Trujillo, Santa Cruz de la Sierra, Montánchez y Monfragüe, que eran poblaciones de reconquista legionense, aunque ahora ocupadas por los ismaelitas.

Entre los años 1165 y 1169, los almohades estaban concentrados en las luchas contra el emir independiente de Mursiyya-Murcia y de Balansiyya-Valencia, situadas en el Oriente de Al-Andalus o Sharq o Xarq Al-Andalus, que era llamado “El Rey Lobo” [Abu Abd Al-lah Muhámmad ibn Sa’d ibn Muhámmad ibn Áhmad ibn Mardanis al-Yudhami o at -Tuyibi. Peñíscola, 1124/1125-REY DE LA TAIFA DE MURCIA desde 1147, hasta Murcia, 28 de marzo de 1172].

Los almohades contemplaban a este descendiente de nobles muladíes (cristianos conversos al Islam), de origen mozárabe (cristianos en el Islam. “Arabizados-Mustarabib”) como un enorme peligro para los planes de guerra y de defensa contra los cristianos de los Reinos del norte, ya que pretendía expandirse hacia las taifas de Córdoba y de Granada, lugares donde, asimismo, se encontraban los últimos señores almorávides anti-almohades.

– -CORONACIÓN DEL REY RICARDO I PLANTAGÊNET DE INGLATERRA-

Los almorávides eran unos monjes guerreros nómadas, mahometanos, pero de religión sunita malakíes. El Madhab malikí , es una de las cuatro escuelas de derecho y jurisprudencia islámica o fiqh (es el entendimiento humano de la ley islámica divina o sharia), que existen dentro del Islam sunita. A la par, los almohades eran tribus árabes ancestrales de religión islámica sunita.

Por todo lo que antecede, este es el motivo por el que Garb u Occidente de Al-Andalus es un territorio desestructurado, y con un evidente vacío de poder. Este hecho significativo será aprovechado por Geraldo Sempavor (siglo XII-muerto en Ceuta por los almohades en 1173, cuando estaba en misión de espionaje para Alfonso I Enríquez de Portugal), para obtener sus fines de reconquista.

Y será este caos sarraceno, el que permitirá al caudillo portugués conquistar, de una forma mucho más fácil, una serie de plazas almohades situadas en el espacio territorial entre los ríos Tajo y Guadiana, conquistando al asalto la ciudad de Évora (año 1165), y los pueblos de Serpa y de Juromenha, para ello utilizaría lo que es denominado, en la actualidad, como el Castillo de Geraldo en Valverde. Se introduciría secretamente en dicha ciudad, ejecutando al valí musulmán, y pasando, pues, la plaza a poder ya del monarca de Portugal.

Asimismo, consiguió derrotar a los musulmanes en todas esas tierras, y reconquistar Cáceres, y Trujillo, ambas en 1165, y Montánchez en 1166. De esta manera, conseguía cerrar la expansión del Reino de León hacia el sur. En Badajoz, año de 1169, su campaña bélica fue un auténtico desastre, y Fernando II “el Victorioso o el Noble” de León aplastó a los portugueses, y, entonces, el soberano de León muy harto de las trabas que le ponían constantemente desde Portugal, consiguió aherrojar a Geraldo Sempavor y al propio Rey Alfonso I Enríquez.

-ESTATUA DE GERALDO SEMPAVOR-

Todas estas plazas reconquistadas se pudieron obtener, dentro de lo que sería la futura Extremadura leonesa, por dos factores: 1º) La ausencia de un poder almohade sólido. Y, 2º) La astucia, arrojo, valentía y atrevimiento inteligente del propio Geraldo Sempavor.

La obra principal que narra las acciones del caballero portugués, proviene del texto del historiador musulmán contemporáneo llamado Ibn Sahib al-Salat al-Bayi (¿Beja?, 520/530 HA o 1126/1136 d.C.-Post 594/600 HA o post 1197/1198/1230 d.C.), en su obra: “Don del imamato a los antiguamente humillados, que Allah-Dios ha hecho imanes y herederos”, llamada también “Crónica Almohade”. De dicha obra solo se conserva el segundo volumen que narra lo ocurrido entre los años 1159 y 1173 d.C.

III.-TÁCTICAS DE CONQUISTA DE GERALDO SEMPAVOR-

Entre los años 1165 y 1169, el genial caballero portugués ya había conquistado un ingente número de castillos y de fortalezas, tales como Trujillo, Évora, Cáceres, Montánchez, Serpa, Jurumeña, Santa Cruz de la Sierra, Monfragüe y Alconchel. Siendo la táctica utilizada, un sumatorio de: la sorpresa, la nocturnidad, el sigilo, la audacia y una enorme preparación técnica de sus mesnadas; operaciones militares a las que se podría calificar como de modélicas operaciones de comandos.

-REY ALFONSO VI DE LEÓN. TUMBO A DE COMPOSTELA-

«El perro Giraldo caminaba en noches lluviosas y muy oscuras, de fuerte viento y nieve, hacia las ciudades. Había preparado sus instrumentos de escalas de madera muy largas, que sobrepasaban los muros de las ciudades, y aplicaba aquellas escalas al costado de una torre y subía por ellas en persona, el primero, hasta lo alto de la torre y cogía al centinela y le decía: “Grita como es tu costumbre”, para que no lo descubriera la gente. Cuando se había completado la subida de su miserable grupo a lo más alto del muro de la ciudad, gritaban en su lengua con un gran alarido execrable, y entraban en la ciudad y combatían al que encontraban y lo robaban, y cogían a todos los que había en ella cautivos y prisioneros» (Ibn Sahib al-Salat. ‘Al-mann bil-imama’, 137; traducción de A. Huici Miranda, Anubar, 1969. Apud David Porrinas González: ‘Comandantes Medievales Hispánicos. Siglos XII-XIII’; pág. 40. Desperta Ferro, 2022).

En todas estas tierras Geraldo Sempavor fue creando una especie de señorío personal, inteligentemente conquistado, por ser un limes fronterizo donde no existía casi ningún tipo de poder o de autoridad, ni el de los almohades, ni el de los monarcas cristianos, desde León, hasta Portugal y Castilla, quiénes al estar en plena colisión de intereses, no tenían tiempo para preocuparse del citado caballero portugués. Este territorio conformado por sierras y montañas le permitía una importante movilidad a sus tan versátiles caballeros, y, además, todas sus mesnadas podían vivir holgadamente de los saqueos o razias inmisericordes que realizaba contra los campesinos de la zona.

-REY RAMIRO II “EL GRANDE” DE LEÓN. TUMBO A/COMPOSTELA

Aunque siempre se encontraría alentado y defendido por el soberano portugués ya citado, quien le habría concedido un poder absoluto de gobierno sobre esas tierras. Por todo ello, estaba más que claro que tenía una importante autonomía, lo qué al soberano de Portugal, Alfonso I Enríquez, le interesaba mantener, con la finalidad de poder hacer frente al peligroso Rey Fernando II “el Victorioso” de León.

Aunque nunca le nombró conde o tenente de su territorio (responsable de la ‘tenencia feudal’, que correspondía a una villa o a un territorio, era designado por el Rey o por un Señor durante el Medioevo en los reinos de León, de Aragón, de Navarra, de Portugal y de Castilla. Era una propiedad temporal. Administraba justicia y recaudaba impuestos reales y militares. Los ingresos se los repartían al 50% entre soberano y tenente).

Sea como sea, se puede colegir que el Rey de Portugal habría puesto algún tipo de cortapisa, a la anarquía total que preconizaba el comportamiento de Geraldo Sempavor. El cronista Ibn Sahib al-Salat nos da los detalles sobre dicho aserto:

«Alfonso, hijo de Enrique, el traidor gallego, señor de Coímbra, fue testigo del arrojo de este perro, Giraldo, y lo designó para traicionar las ciudades y castillos, que le señaló con sus hombres, y le dio poder sobre los musulmanes en las fronteras con sus terrores» (Ibn Sahib al-Salat. ‘Al-mann bil-imama’; traducción de A. Huici Miranda, Anubar, 1969. Apud David Porrinas González: ‘Comandantes Medievales Hispánicos. Siglos XII-XIII’; pág. 41. Desperta Ferro, 2022).

Para todo ello, Geraldo Sempavor necesitaba poseer una ciudad, que ocupase el lugar como capital de aquellas tierras, y el portugués escogió, ¡cómo no!, a Badajoz, que era la única ciudad importante y de prestigio en aquella zona. Badajoz estaba aislada, dentro del dominio de los almohades, pero estos fanáticos ismaelitas tenían sus esfuerzos y su autoridad concentrados en múltiples conflictos bélicos.

Entonces, Geraldo Sempavor se lanzó de forma furibunda a cercar a la capital pacense, desde una base de operaciones de reciente reconquista que no era otra que Jurumeña. Era impensable que el poderoso Rey Fernando II de León se quedase impertérrito ante esta situación bélica inesperada.

-ESTATUA DEL CID CAMPEADOR. BURGOS-

IV.-LA REACCIÓN DEL REINO DE LEÓN-

En este momento histórico, Fernando II “el Victorioso” de León tiene bastantes problemas políticos: 1º) Con Portugal, que sigue discutiendo con León las fronteras del momento. 2º) Sus conflictos familiares con su sobrino Alfonso VIII de Castilla. Y, 3º) Para agravar más, si cabe, la cuestión, la preocupación producida por las constantes correrías de Geraldo Sempavor.

El monarca de León tenía la certeza de que la cuestión política y militar de la Reconquista, en la Extremadura leonesa, quedaría gravemente comprometida, si con la inestimable ayuda del caballero Sempavor, el soberano de Portugal conseguía establecerse en dichas tierras, las cuales eran la obvia expansión legionense hacia Al-Andalus. Por todo lo que antecede, Fernando II de León necesitaba un armisticio con el califa de los almohades, los cuales tenían como capital a la ciudad hispalense.

Para llegar a ese compromiso envió, pues, a su magnate más prestigioso, como era el conde Fernando Rodríguez de Castro “el Leonés o el Castellano” (1125-1185), ya que su sobrenombre calificativo se utilizaba según el lado de la frontera o el servicio que prestase el susodicho conde, que como Rodrigo Díaz de Vivar “el Cid Campeador” miraba siempre por sus intereses y sus ambiciones.

El mencionado conde permaneció cinco meses en Sevilla con sus soldados, rodeado de lujos, y de todo tipo de regalos y prosopopeya (solemnidad afectada en la forma de actuar). El ya mencionado, a priori, cronista mahometano refiere que:

«Allí se ablandó su corazón con los grandes regalos, hasta que casi se islamizó y prometió a Allah-Dios ser fiel consejero del poder almohade con el mejor servicio, y se sometió y prometió que no raziaría el país de los almohades y sería para ellos su sostén y aliado de los musulmanes» (Ibn Sahib al-Salat. ‘Al-mann bil-imama’135; traducción de A. Huici Miranda, Anubar, 1969. Apud David Porrinas González: ‘Comandantes Medievales Hispánicos. Siglos XII-XIII’; pág. 43. Desperta Ferro, 2022).

-TUMBA DEL CONDE PEDRO ANSÚREZ. VALLADOLID-

Cuando regresó a la capital imperial leonesa iba cargado de regalos palpables y, además, de un pacto de ayuda militar mutua entre el califa almohade y el Rey Fernando II “el Victorioso” de León, lo que ya sería muy provechoso para los tres actores: el monarca de León, el conde Fernando Rodríguez de Castro y el propio califa de los almohades.

V.-LA LUCHA POR BADAJOZ-

Geraldo Sempavor consigue conquistar la mayor parte de las tierras pacenses, ya en los meses de marzo y de abril de 1169, quien rinde a los almohades a sangre y fuego, y solo les va a permitir refugiarse en la alcazaba. No obstante, en un rasgo de generosidad, concederá a los sitiados una tregua condicional, y así de esta forma podrían obtener socorro del exterior; para a continuación estar en condiciones de entregar la alcazaba (“Recinto fortificado dentro de una población amurallada, que servía de refugio para la guarnición”), si el socorro esperado no llegaba transcurrido el pacto acordado.

-TUMBA DE GUILLERMO “EL MARISCAL”-

En este momento histórico es cuando el monarca Fernando II “el Victorioso” de León acudirá a Badajoz, en función del acuerdo que tenía firmado con los almohades; mientras que el Rey Alfonso I Enríquez de Portugal hizo lo mismo para apoyar a su condotiero. Será, pues, cuando algunos defensores almohades pudieron abrir, a escondidas, una brecha en los muros pacenses exteriores, y de esta forma las tropas leonesas pudieron penetrar en la ciudad, y derrotar totalmente a los portugueses, que se encontraban con Geraldo Sempavor en el sitio comprendido entre el primer recinto amurallado y la alcazaba.

Este es el momento, ya citado, en el que un atolondrado soberano portugués sufrió un más que grave traumatismo en el fémur del miembro inferior derecho, al estrellarse con las barras que cerraban la puerta, y por la que pensaba huir a galope tendido. Cayó al suelo inconsciente, y fue capturado por los soldados leoneses.

Para poder obtener su libertad, se vio obligado a entregar a su regio yerno legionense la plaza fuerte de Limia; y, además, Geraldo Sempavor debió incrementar dicha oferta, al tener que entregar todas sus conquistas al gran rey de León. Por otro lado, el conde Fernando Rodríguez de Castro será quien deberá defender esas tierras, ya que ahora serán suyas como tenente nombrado de todo ese señorío leonés; su capital será Trujillo, y él será ‘Señor de Trujillo’.

-REINA URRACA I “LA TEMERARIA” DE LEÓN. TUMBO A/COMPOSTELA-

Fernando II de León dejó la situación política tal como estaba a priori, ya que sería su tenente quien mantendría el dominio del Reino de León en esas tierras, siendo de los almohades una especie de falso usufructo; que Fernando II “el Noble” podría eliminar cuando lo juzgase pertinente. Estimaba, además, de que cuando Badajoz cayese en sus manos, sería mucho más ético que la victoria se produjese contra el poder del Islam, que no en el caso de que el enemigo fuese otro soberano cristiano; que en esa zona no podrían ser otros que no fuesen su sobrino de Castilla o su suegro de Portugal.

Alfonso I Enríquez “el Grande o el Fundador” de Portugal nunca se recuperaría de aquella terrible fractura femoral, y sus posibilidades de poder cabalgar se reducirían hasta límites insospechados. Por lo tanto, sería el infante portugués Sancho, quien estaría obligado a comandar las mesnadas del Reino de Portugal (“Conjunto de hombres armados que en el Medioevo estaba a las órdenes de un rey, un noble o señor. Los miembros de la mesnada recibían tierras o dinero del señor a cuyas órdenes estaban”).

-TUMBA DEL CONDE GÓMEZ GONZÁLEZ “SALVADOREZ” DE CANDESPINA-

VI.-LOS ALMOHADES DEL CALIFA YUSUF I FORTIFICAN BADAJOZ-

Para el belicoso e inteligente califa de los almohades, la casi plausible pérdida de una plaza tan importante como Badajoz, le generó una enorme e incoercible intranquilidad; por lo tanto, nombrará como nuevo valí pacense a Abu Yahya, quien fue encargado de que fortaleciese esa plaza y, sobre todo, asegurase siempre la existencia de agua en la ciudad y a la población, por si se producían cercos contra la urbe, y, además de que existiese un importante número de soldados en la alcazaba.

Ya que, los enemigos podían ser varios, desde Geraldo Sempavor, contando con el apoyo del soberano de Portugal, hasta los más peligrosos como eran las mesnadas del Rey Fernando II “el Noble” de León. Sea como sea, Abu Yahya se aprestó a obedecer a pies juntillas las órdenes del califa.

«Le mandó el poder excelso excavar un pozo, dentro de la alcazaba de la ciudad de Badajoz, al cual condujeses el agua del río, previniéndole para lo que se temía de ataques y asedios. Fue a ella con una tropa famosa y numerosa de almohades y de soldados andaluces, y se instaló en ella y consoló a sus habitantes de su tristeza anterior, y se esforzó en excavar el pozo con mineros y trabajadores, y es conocido por el pueblo por la Kuraya (‘la Coracha’), y condujo el agua a él, y se fortificó la alcazaba y se confirmaron en ella las almas y la seguridad» (Ibn Sahib al-Salat. ‘Al-mann bil-imama’, 149; traducción de A. Huici Miranda, Anubar, 1969. Apud David Porrinas González: ‘Comandantes Medievales Hispánicos. Siglos XII-XIII’; pág. 44. Desperta Ferro, 2022).

-CONQUISTA DEL CONDE PEDRO GONZÁLEZ DE LARA-

Antes de un año Geraldo Sempavor estaba otra vez, y ahora directamente, sobre la propia plaza de Badajoz. Para ello colocó a sus fideles en el lugar llamado Lobón, situado a unos 40 kilómetros de la ciudad, siguiendo el curso del río Guadiana hacia el este, en la vega baja de dicho río. Geraldo Sempavor lanzó cabalgadas patognomónicas, para la rapiña de los recursos agrícolas, y así provocar el hambre dentro de la ciudad.

En una ocasión, el walí se lanzó contra las tropas del caudillo portugués, quien fingió una huida, para llevar a los almohades hacia una emboscada preparada, donde serían masacrados. En este momento, Geraldo Sempavor ya ha conseguido que los habitantes de Badajoz no reciban ningún alimento, y se estén muriendo de hambre.

Ibn Sahib lo cita expresamente:

«… Aumentó la debilidad de la ciudad de Badajoz por falta de alimentos en ella, por el acoso del extranjero maldito, Giraldo, contra ella con ataques, y cortar la entrada en ella de provisiones».

Tan grave era la situación, que el califa almohade se vio obligado a movilizar un convoy formado por cinco mil acémilas, cargadas de víveres, forraje para los caballos, y armas para la defensa. Geraldo Sempavor se enteró de ello, y se preparó para realizar sobre esa expedición otra hábil emboscada, que planificó desde el pueblo actual de Valle de Matamoros, localizado a 66 kmts. de Badajoz, en la vía romana que conducía hasta Sevilla.

La victoria del portugués fue total y absoluta, ya que se apoderó de todos los suministros, mató y aherrojó a muchos enemigos, entre los muertos estaba el valí Yahya. Estamos en mayo de 1170, ya habían pasado doce meses desde la derrota del propio Geraldo Sempavor y del soberano portugués Alfonso Enríquez, acaecida por la acción conjunta de las tropas leonesas y almohades, en Badajoz.

Tanto acoso bélico provocó la indignación del califa Yusuf I, quien envió tropas a los dos enclaves, desde los que el caudillo portugués operaba, y que eran Jurumeña y Lobón. A la par, aquel contingente también llevaba abastecimientos alimenticios para la ciudad. Los almohades conquistaron Jurumeña, en el otoño de 1170, y Lobón en la misma estación, pero ya en el año de 1171.

VII.-LA MUERTE DE GERALDO SEMPAVOR-

Se estima que entre los años de 1173 y 1174, los almohades consiguieron vengarse y apresar a tan encarnizado y atrabiliario enemigo, aunque su agilidad mental consiguió que se adhiriera a la milicia de los almohades, pero con ellos solo como mercenario.

En el valle del río Sus, Geraldo Sempavor, recibiría una ingente cantidad de tierras como pago por su lucha continuada, ahora, contra los enemigos de los almohades, que se estaban levantando contra ellos. Sea como sea, algo debió ocurrir entre el caudillo portugués y sus nuevos patronos mahometanos, lo que se puede colegir que, quizás, fuese algo relativo a qué a lo mejor aconsejase a su monarca portugués la forma más fácil de poder realizar un desembarco en Marruecos. Una vez que se descubrió su doble juego, fue detenido, condenado a muerte por traición y ejecutado por medio de la decapitación.

VIII.-¿PUEDE SER GERALDO SEMPAVOR, EL CID CAMPEADOR DEL REINO DE PORTUGAL, EN EL MEDIOEVO?-

La diferencia entre ambos caballeros, siempre a favor del castellano de Vivar, es que el portugués no tuvo tanta literatura heroica. Los dos condotieros intentaron conquistar y, luego, consolidar, un señorío, por medio de su capacidad militar, comportándose como señores de la guerra semi-independientes, aunque entre el Rey Alfonso VI de León, para El Cid Campeador, y Alfonso I Enríquez de Portugal, para Geraldo Sempavor, gana ampliamente el monarca de León.

Rodrigo Díaz de Vivar consiguió conquistar (17 de junio de 1094) una ya debilitada taifa de Valencia/Balansiyya; frente a Yafar ibn Abd Allah ibn Yahhaf; que, luego, por su mala planificación, no se pudo mantener.

Geraldo Sempavor fue derrotado ante la alcazaba de Badajoz, ya que las tropas de los almohades y el disciplinado ejército leonés eran muy superiores. Hay que aceptar en que ambos eran valientes hasta el desideratum, en una época medieval en la que el limes fenotípico entre la sociología de los cristianos y la de los mahometanos no estaba bien diferenciado en aquellas fronteras, que costaban mantener, tanto por Yusuf I como por Fernando II “el Noble” de León, aunque este último tenía a su favor una milicia disciplinada y ejemplar.

-ESCUDO DE LA CIUDAD PORTUGUESA DE ÉVORA

