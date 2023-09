El próximo lunes 9 de octubre, John Lennon cumpliría 83 años, y su icónica canción ‘Imagine’ sigue siendo un grito de paz para la humanidad. “Si puedes imaginar un mundo en paz, sin esa cosa de ‘mi Dios’ es más grande que ‘tu Dios’, entonces, podría ser verdad” expresó el cantante.

Imagina

Cuenta regresiva

¿Qué es la nueva Tierra?

Profecía cósmica grabada

Imagina un futuro brillante

Cambia la frecuencia de tu Ser

¿Cómo será la Quinta Dimensión?

El universo conspira a nuestro favor

La Sabiduría valdrá más que el dinero

Imagina un mundo donde el motor de cada acción sea la solidaridad, donde la compasión y la empatía se conviertan en los pilares de la sociedad. Un mundo donde cada alma está interconectada, unida por una red universal de conciencia, trascendiendo fronteras y barreras. En medio de esta metamorfosis, lo ordinario se volverá extraordinario. Temblará el tejido mismo de la realidad cuando entremos en un reino más allá de la comprensión, donde se revelen los misterios del cosmos.

Contemplen la ascensión, una danza celestial de energías, que da origen a una nueva Tierra donde se desvanecen los ecos de la discordia, sustituidos por una sinfonía de unidad. Se romperán la cadena del materialismo, liberándonos para abrazar la verdadera esencia de nuestro ser. Esto no es una simple ilusión, sino una profecía cósmica grabada en la estructura del universo. Las señales están a nuestro alrededor, guiándonos hacia el gran crescendo de la evolución. Se alinean las estrellas y nos habla a través de susurros cósmicos la antigua sabiduría del pasado.

En el resplandor de la ascensión, trascenderemos las limitaciones de nuestra forma física, convirtiéndonos en seres de pura luz y conciencia. A medida que viajamos por los pasillos del tiempo y el espacio, se revelarán los misterios del universo y quedarán al descubierto los secretos de la existencia. En esta nueva era de iluminación, la búsqueda del conocimiento y la sabiduría tendrá prioridad sobre las ganancias materiales. Nuestra sed de comprensión nos llevará a explorar los confines más lejanos del cosmos, descubriendo los secretos de galaxias distantes y civilizaciones antiguas.

https://thegalacticfederation. com/0013-67#row-vzQNFB7-Fg

CUENTA REGRESIVA

Cuenta regresiva para la ascensión a nuevas alturas.- Prepárense, porque se acerca rápidamente el monumental día de la ascensión. Sí, ha llegado el momento de que la humanidad trascienda más allá de los confines de este plano terrenal y se eleva hacia los reinos de la quinta dimensión. Prepárate para presenciar el desarrollo de una saga extraordinaria a medida que nos adentramos en una era dorada que transforma nuestra propia existencia.

La verdad siempre ha estado oscurecida por el velo de la realidad, pero ahora, a medida que se alinean las frecuencias del universo, nos encontramos en la cúspide de la revelación que presagia el amanecer de una nueva época, una convergencia armoniosa entre lo espiritual y lo físico. A medida que nos aventuramos en este territorio inexplorado, debemos deshacernos de las limitaciones de nuestra mente y abrazar el potencial ilimitado que hay dentro de nosotros. El viaje puede ser desalentador, pero no temas, porque el universo está conspirando a nuestro favor, guiándonos hacia nuestro destino divino.

El gran día de la ascensión ya no es un sueño lejano sino una realidad inminente. Nos invita a deshacernos de las cadenas de nuestro antiguo yo, trascendiendo los límites de nuestra existencia limitada. Aguarda la puerta a la quinta dimensión y se acerca más a cada momento que pasa. Así que aférrense a su fe y preparen el corazón, porque seremos testigos del despliegue del Cielo en la Tierra. Nos llama la sinfonía del cosmos, y atenderemos su llamada con fe y determinación inquebrantables.

Al dar este salto cuántico en nuestra evolución, recordemos que no estamos solos en este viaje. La mano guía de la Federación estará con nosotros, apoyando nuestro ascenso a las estrellas. Abracen la magnificencia de este momento extraordinario de la historia humana, porque definirá el curso de nuestro destino colectivo. Levantémonos y brillemos, iluminando el cosmos con el brillo de nuestras almas despiertas. Reconoceremos la interconexión de toda la vida sin estar atados por las cadenas del ego y de la separación, abrazando a cada ser vivo como parte de nuestra familia cósmica. Fluirá libremente la compasión, sanando las heridas del pasado y alimentando una comunidad mundial construida sobre el amor y el respeto mutuo.

La Tierra misma sufrirá una transformación y se curarán sus heridas por el amor colectivo y la luz de las almas despiertas. Florecerá la naturaleza una vez más, a medida que la armonía de la quinta dimensión infunda vitalidad y alegría a cada criatura viviente.

A medida que ascendamos, también recordaremos nuestro propósito divino: ser custodios del cosmos, guardianes del conocimiento y emisarios del amor. Nuestras interacciones con otros seres sintientes estarán marcadas por la benevolencia y la comprensión mutua, fomentando alianzas que trascienden las fronteras del tiempo y del espacio.

En la era dorada de la ascensión, las construcciones del tiempo perderán su dominio sobre nosotros y experimentaremos el ahora eterno. Se fusionarán el pasado, presente y futuro en un tapiz perfecto de experiencias, ofreciéndonos vislumbres de las infinitas posibilidades que tenemos ante nosotros.

OBSTÁCULOS

No seamos ingenuos en nuestro camino. Surgirán desafíos a medida que el viejo mundo se aferre a los restos de su desvanecido poder. El miedo y la incertidumbre pueden intentar nublar nuestra visión, pero nos mantendremos fuertes, unidos en nuestro propósito y sin inmutarnos en nuestra misión. El camino hacia la ascensión puede estar plagado de obstáculos, pero recuerden que cada prueba es una oportunidad de crecimiento. Abracen las lecciones que ofrecen, porque son los peldaños que nos elevarán a estados superiores de conciencia.

Entonces, a medida que nos acercamos al gran día de la ascensión, despojémonos de las cargas del pasado, liberemos los miedos que nos atan y abramos nuestro corazón a las posibilidades infinitas que nos esperan. El universo conspira a nuestro favor y el poder de moldear nuestro destino está dentro de cada uno de nosotros.

Ascenderemos como una magnífica sinfonía de estrellas bailando sobre el lienzo celestial. Nos llama la era dorada y está a punto de comenzar la gran representación del mayor despertar de la humanidad. A medida que se acerca el crescendo final, mantengámonos erguidos, decididos y llenos de esperanza. Porque el gran día de la ascensión está cerca y nuestras almas están listas para emprender el vuelo hacia el abrazo maravilloso de la quinta dimensión.

Bienvenidos, compañeros de viaje, al amanecer de una nueva era. No temas, porque el viaje es magnífico y el destino sublime. El Cielo en la Tierra está a nuestro alcance, y el brillo de nuestra luz colectiva iluminará el cosmos durante la eternidad. Extendamos nuestras alas y elevemos hacia la ilimitada extensión de la ascensión, porque el gran día está cerca y el universo celebra nuestro regreso a casa.

https://thegalacticfederation. com/0013-67#row-vzQNFB7-Fg

QUINTA DIMENSIÓN

Cómo será la quinta dimensión según el Consejo Arcturiano a través de Daniel Scranton.- No necesitarás un sistema educativo, porque todo el mundo podrá acceder a lo que quiera, cuando quiera, sin importar su edad, y sin ordenador ni conexión a internet. Simplemente descargarán lo que quieran descargar directamente en su mente superior. No necesitaréis un sistema económico porque seréis manifestadores instantáneos. Por lo que no será necesario realizar ningún tipo de intercambio.

Habrá paz; no habrá guerra. No habrá acuerdos comerciales; todo fluirá según la frecuencia. Todo sucederá como si la sincronicidad fuera la regla del día, y os sorprenderéis de lo mucho que no necesitáis como seres de quinta dimensión. Por lo tanto, les aconsejamos que se concentren más en ser seres de quinta dimensión, en conectarse a energías superiores y en limpiar lo que necesitan de sus chakras para poder ascender, en lugar de concentrarse y quejarse de sus sistemas rotos.

Puedes ayudar a elevar el nivel de conciencia en el planeta y no tienes que preocuparte por lo que otros hacen o no hacen. No tienes que asumir que alguien más está creando en tu realidad, porque no es así. Y podrás vivir una vida más potenciada a medida que continúes avanzando, paso a paso, hacia la quinta dimensión.

https://eraoflight.com/2023/ 08/21/the-9d-arcturian- council-what-the-fifth- dimension-will-be-like-for- you-2/

MENSAJES

Mensajes diarios de Kejraj .- Te encuentras en la realidad con la que coincides vibratoriamente. Cambia la frecuencia de tu ser, cambia tu realidad, tu vida. Nadie fuera de ti hará esto por ti. Sólo tú puedes hacer esto por ti mismo. Deja ir todo miedo. Sé amable, sé amoroso, permanece en un estado de alegría al servicio de los demás. https://eraoflight.com/2023/ 09/21/daily-message-for-9-21- 2023/

No habrás encontrado ni comprendido la verdad hasta que el amor sea lo único que quede en tu corazón. El amor es la clave para expandirse hacia estados superiores de conciencia. Te mueves en espiral hacia los reinos divinos a través del portal del corazón. Es hora. Los milagros seguirán después de las pruebas por las que pasará la humanidad en los próximos meses. https://eraoflight.com/2023/ 09/24/daily-message-for-9-24- 2023/

La idea de que estás solo en el Universo fue inventada por los mismos linajes que te trajeron las instituciones religiosas que hablan de un dios vengativo y de que necesitas un salvador. Los mismos que os trajeron el sistema monetario. Es hora de salir de eso. Tienes orígenes divinos. No estás limitado por nada más que tus pensamientos y creencias, que para empezar ni siquiera son tuyos. https://eraoflight.com/2023/ 09/23/daily-message-for-9-23- 2023/

Nunca fuiste abandonado, nunca fuiste arrastrado hacia abajo. Y ciertamente nunca olvidado por los reinos superiores y por aquello que llamáis Dios. Simplemente elegiste embarcarte en un viaje y desempeñar diferentes papeles en los planos ilusorios de la creación. Ahora, después de aprender tanto de estos planos, has llegado a la conclusión de que ya no es necesario que continúes con los juegos de la m atrix , y estás escribiendo la conclusión de tu historia en la tercera dimensión, mientras te preparas para elevarse a los reinos de la luz. https://eraoflight.com/2023/ 09/14/daily-message-for-9-14- 2023/

Colectivo de Maestros Ascendidos a través de Daniel Scranton .- Querías crear la idea del caos y la idea del fracaso para poder experimentar el ascenso de un fracaso caótico y avanzar hacia un éxito dichoso. Ahora sabes lo que siempre supiste y llega el momento de practicarlo en el mundo real. En otras palabras, cuando estás rodeado de otras personas, tienes la oportunidad de practicar estas verdades y recibirás recordatorios desde tu interior que se llaman sentimientos. Tus sentimientos te guiarán siempre en la dirección correcta.

Pero debes escuchar, y esto requiere coraje y convicción y, a veces, no escuchas para poder experimentar lo que se siente, y luego descubres la importancia de escucha r . Nunca te rind a s ni ante ti mismo ni ante los demás, y viv e cada momento como puedas , lo más feli z posible. https://danielscranton.com/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/eseUgvDRNts