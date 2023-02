Final de la Película

La señal es V erde

¿Se acabó el juego?

El final es un principio

Pas o al siguiente capítulo

Fechas falsas para confundir

Estamos en un cambio de partida

El término inglés «The End» o “El Fin” se refiere al final de una película, acompañado de unos títulos de crédito a los que han trabajado duro para hacer una obra maestra, igual que «Game Over» es un mensaje tradicional en los videojuegos que señala que el juego ha finalizado después de completar con éxito una partida. Toda película que se precie suele tener un final positivo, porque no podría ser de otro modo, ya que el bien está destinado a ganar sobre el mal al final del juego.

Según Susana Maresca, nadie quiere que esta terrible película se prolongue más. La gente está sufriendo y esperamos ver el final de eso. Puede ser insoportable el periodo de espera intermedio, el patrón de espera o el estancamiento perceptivo, aunque sabemos que está a un paso de distancia aquello que anhelamos y por lo que estamos laborando.

Es hora de abrocharse el cinturón, recordar por qué estamos aquí y mantener la fe. El aumento del espectáculo indica que nos estamos acercando a algún tipo de barrera. Acabo de tener una visión de un colectivo humano ascendente saliendo de un globo de agua como una placenta. Se siente como un parto dramático.

INTERVENCIÓN DIVINA

Según Ashtar los que están en el poder fueron informados de los cambios terrestres de manera oportuna. Se les permitió recibir un conocimiento superior y por lo tanto ahora tienen la responsabilidad de mantener a la humanidad a salvo y la tarea de informar a todos sobre el contacto cósmico con las dimensiones de luz, donde tendrá lugar la transición a una frecuencia superior.

Se han reunido muchos consejos sagrados cósmicos y han decidido después de mucho tiempo que no hay cambio en el enfoque equivocado de la Tierra. Por el contrario, continúa el desequilibrio y el ser humano sigue siendo explotado. Las dimensiones de luz han decidido cambiar de rumbo y van a intervenir. La señal es verde.

Una vez más, no se han cumplido muchos acuerdos e incluso se han boicoteado. Hemos anunciado temprano que va a venir un gran cambio del gran Sol universal. No se puede tolerar la forma en que los gobiernos tratan la Tierra. La humanidad está totalmente apoyada en este avance a la evolución. Este próximo verano habrá una inmensa ola de luz cósmica entrando a la Tierra, así que va a tener lugar una purificación.

OPINIONES

Steve Beckow opina que m ientras excluyamos a nuestra familia estelar de nuestros cálculos y planes, nos comportemos como los cavernícolas de Platón, malinterpretando la realidad. Lo mismo, si nos negamos a reconocer la realidad oscura o la traición de algunos líderes. https://goldenageofgaia.com/ 2023/02/17/342658/

S egún Kejraj , hay una luz superior que llega a la Tierra desde el Centro Galáctico, y se está extendiendo como un reguero de pólvora. S e disolverá t odo lo que no coincida con la frecuencia vibratoria de esta luz. El lado oscuro lo sabe, por lo que se apresuran con banderas falsas con la esperanza de crear miedo y reducir la frecuencia del planeta. No funcionará. Nada detendrá el cambio a la realidad de la quinta dimensión. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/16/earth-alliance- and-patriot-news-for-february- 16-2023/

Jared Rand dice que está cerca la celebración.- N o darán a conocer una fecha, ni siquiera una posibilidad, porque no es una buena estrategia. Habrá personas implicadas que no lo creerán cuando se lance realmente. Debe n tener confianza. Demasiadas personas de inteligencia han declarado la próxima semana, y luego la próxima semana, para volver nos locos a todos. É sta es una estrategia, pero vuelve locos a los humanitarios con el tiempo. S ó lo un poco más de paciencia , por favor. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/16/jared-rand-excerpt- from-earth-alliance-and- patriot-news-for-february-16- 2023/

Salto de dimensión por Theodore Colon .- La tercera dimensión tiene que ver con hacer. Piensa en nuestros abuelos y cómo nos cuentan sobre el arduo trabajo que hicieron toda su vida para llegar a donde están. En la quinta dimensión podemos usar la manifestación, y nuestros pensamientos se vuelven realidad mucho más rápido que en la terce ra. La energía de esta dimensión gira más en torno al amor, la compasión y la sanación. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/17/near-is-dear- how-to-ascend-from-3d-to-5d- 102/

Almas antiguas por Luna .- Son almas sensibles que entienden que antes de poder ser una luz primero tenían que sentir la quemadura. Las almas antiguas que deambulan por esta T ierra están aquí para caminar y guiar el camino del cambio, los que rompen ciclos, los que dan luz y amor, codificados con símbolos de vida, conocimiento y sabiduría, y son la lluvia del camino. Estos seres no están por encima ni por debajo de nadie, simplemente son.

Estos seres no lo tienen fácil, pero el saber dentro de ellos es su fuerza impulsora y obran desde su corazón. El viaje es desafiante, pero la llamad a de tu propósito es un regalo, porque tú eres el cambio. Muchos de estos seres no lo han tenido fácil en todos los aspectos de su vida, pero vienen a la T ierra porque ésta es la forma más rápida de ascender. Este grupo trata de hacer que la vida de todos los seres humanos sea mejor que nunca. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/02/17/the-shamans- call-ancient-souls/

VIAJE SIN FIN

Este proceso de ascensión en este momento, nunca termina. Sí, ascenderás. Avanzarás completamente a través del proceso y llegarás a ese punto en el que asciendes. ¿Pero a qué asciendes? Asciendes al siguiente nivel, según Saint Germain a través de James McConnell.

Pero luego hay otro nivel después de ese, y luego otro nivel y otro nivel más. Es un viaje continuo y sin fin. Nunca termina hasta que alcanzas la Fuente Original de la creación universal, y te das cuenta de que eres esa Fuente. Pero por el momento, no veas las cosas como son dentro de la ilusión, sino como quieres que sean, como las estás creando para que sean.

Sepan que las fuerzas oscuras, están llegando al final de sus riendas. No pueden detener lo que viene, aunque lo van a seguir intentando. Continuarán mencionando otra parte de su plan. Pero la próxima parte de su plan será la última a la que lleguen, tal vez su último suspiro. Es como si su barco hubiera zarpado, y mientras navega, será destruido porque no se puede sostener dentro de la frecuencia vibratoria superior.

Ustedes mismos se pueden sostener en esa frecuencia más alta porque han estado elevando su vibración, a diferencia de las fuerzas de la oscuridad que continúan manteniendo la frecuencia baja dentro de sí mismos e intentan mantenerla baja para todos los demás a través del miedo, la ira y la desesperación.

Intentan obligar a todo el mundo a eso. Pero están perdiendo la comprensión de eso. Y cada vez más personas se están alejando de ese agarre. Se acercan y tratan de retenerte, pero te estás alejando más y más, tú, siendo el tú colectivo. La conciencia colectiva del ser humano se está alejando de su alcance.

La gente quiere estar cómoda, pero también tiene que permitir el cambio en su vida. Y este cambio llegará a un punto en el que alcanzará ese crescendo del que se ha hablado tantas veces. La cúspide llegando al final, como quieras verlo. Viene el final de la película, o el final de esta serie de televisión, y todos ustedes son necesarios en este momento para ser los que presenten la verdad de cualquier manera que puedan.

De hecho, es muy importante perdonar, olvidar y seguir adelante. Perdónate a ti mismo, perdona a los demás por cualquier cosa que te hayan hecho y luego olvida el pasado y déjalo ir. Cuando haces eso, te estás soltando, estás avanzando. Pasa al siguiente capítulo dentro de tu película, tu serie de televisión o tu libro, de cualquier manera que desees verlo.

ANUNCIO

Phil Godlewski ha recibido una supuesta transcripción de lo que se iba a anunciar este pasado fin de semana y ha sido autorizado a publicar un extracto. Sabemos que esto no fue leído en público ni en privado a nadie.

“En los próximos días y semanas, experimentarán una serie de eventos sin precedentes que sacudirán los cimientos de todo lo que hemos conocido. A veces, durante estos días y semanas, se recibirán mensajes en su equipo de televisión, teléfonos inteligentes, incluidos Apple Android y otros, tabletas, portátiles, PCs, relojes inteligentes y otros dispositivos estratégicos a disposición del sector privado, así como agencias gubernamentales a nivel mundial.

Estos mensajes no serán evitables. Y se debe prestar mucha atención a las instrucciones que contienen los mensajes para los ciudadanos. Nuestro mundo ha sido atacado por un grupo de extremistas, conocidos colectivamente como la camarilla.

Durante años, estos extremistas han hecho alarde de su riqueza, poder y tecnología frente a todos los seres humanos, la mayoría de los cuales luchan por poner comida en su mesa y un techo sobre su cabeza. Se han infiltrado en todos los niveles del poder, convirtiéndose en algunas de las voces más fiables que jamás hayamos conocido.

En los últimos meses, como parte de una coalición con otros líderes mundiales, muchos de estos han sido detenidos, durante una operación estratégica conocida solo por una palabra «Extracto». Muchos de estos individuos están esperando juicio en varios sitios en todo el mundo. Aunque no podemos cambiar el pasado, ciertamente podemos cambiar el futuro y la perspectiva de la humanidad. Mantengan la calma durante este proceso y siga las instrucciones que reciba a través del sistema de mensajería descrito anteriormente.”

NOTICIAS DE ACTUALIDAD

Terremoto de magnitud 4,3 golpea a Snyder, Tejas .

La Fuerza Aérea de EEUU inmoviliza una flota de aviones porque su cola podría caerse en vuelo. https://es.theepochtimes.com/ fuerza-aerea-de-ee-uu- inmoviliza-flota-de-aviones- porque-sus-colas-podrian- caerse-en-pleno-vuelo_1100561. html

Noventa detenciones en Irak por billetes falsos de cien dólares.

V uelos interrumpidos en China por los informes sobre globo s.

Rusia presenta en el Consejo de Seguridad de la ONU un borrador sobre los sabotajes en Nord Stream. https://actualidad.rt.com/ actualidad/458508-rusia- consejo-seguridad-onu- borrador-sabotajes-nord-stream

La nueva era del comercio mundial ya tiene nombre: el FMI bautiza y explica la quinta etapa de la globalización llamada ‘slowbalization‘. La nueva era se caracteriza por la regionalización, la seguridad y la cercanía. https://www.eleconomista.es/ economia/amp/12146489/La- nueva-era-del-comercio- mundial-ya-tiene-nombre-el- FMI-bautiza-y-explica-la- quinta-etapa-de-la- globalizacion

AMÉRICAS

