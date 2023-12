El PSOE lamenta el rechazo del PP a la propuesta de un gran centro sociocultural en Aguadulce

El concejal socialista, Javier Pacheco, ha defendido un proyecto “justo” para una zona que congrega a más de 32.000 habitantes en la ciudad y que “está infradotado especialmente en instalaciones culturales”

El concejal socialista, Javier Pacheco, ha lamentado este martes que el PP rechazara en el Pleno de la semana pasada la propuesta del PSOE para construir un gran centro sociocultural con espacio escénico en Aguadulce. “Es un proyecto que consideramos necesario para una zona que cuenta con más de 32.000 habitantes pero que no tiene ni con un triste salón de actos adecuado para llevar a cabo representaciones teatrales o conciertos y cuya biblioteca tiene una capacidad ridícula y muy alejada de las necesidades reales”.

Es, en palabras de Pacheco, una “carencia muy grave” para Aguadulce pero a pesar de ello el equipo de Gobierno votó en contra. “Rechazaron nuestra propuesta diciendo que los recursos son limitados, pero lo cierto es que si se gestionaran mejor esos recursos, habría dinero suficiente”, ha declarado el edil socialista, que ha puesto de ejemplo los 11 millones de euros que se están invirtiendo en el “hormigonado” de la Rambla de San Antonio, cuyo proyecto habría sido mucho más barato de haber hecho una verdadera renaturalización “y además habría conseguido fondos europeos que rebajarían aún más el coste”. “Solo con el dinero que nos habríamos ahorrado en la rambla, se podría haber hecho un gran centro sociocultural en Aguadulce que podría ser referente en Andalucía”, ha explicado.

Siguiendo con la justificación de los recursos, desde el PSOE se defendió que “no es algo para hacer de hoy para mañana, nuestra propuesta plantea comenzar a estudiar y preparar el proyecto, que bien diseñado posiblemente conseguiría más fondos europeos que los proyectos anticuados hechos hace décadas y que Amat saca del cajón para pedir dinero, quedándose fuera de las convocatorias porque no se ajustan a los objetivos de la Unión Europea”.

Tampoco comparte Javier Pacheco el argumento del PP que asegura que Aguadulce está cubierta con las instalaciones de otros puntos del municipio. “No compartimos esa visión tan centralista, sobre todo en un municipio que sigue sin tener un bus urbano que conecte adecuadamente todos los núcleos, lo que dificulta el acceso de los vecinos de Aguadulce a las instalaciones que hay en otras partes de la ciudad, hablamos de menores sin carnet de conducir, de personas mayores o de vecinos que por el motivo que sea no tienen coche particular o no lo quieren usar”. “¿Cómo lo tiene que hacer un vecino que viva en Las Colinas sin coche para ir a un espectáculo nocturno del Auditorio? ¿Tiene que ir andando?”, se ha preguntado.

“Entendemos que Roquetas ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y que el esfuerzo para adaptar los servicios a la población es grande, pero Aguadulce es la zona que ha salido peor parada hasta ahora, con gran aumento de habitantes que no ha ido paralelo al crecimiento de las infraestructuras, especialmente las culturales”, ha concluido Javier Pacheco.