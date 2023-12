El PSOE denuncia que Juanma Moreno sólo ha gestionado un tercio de las solicitudes del Bono Alquiler Joven en Almería

Los socialistas lamentan que el PP se oponga a abonar a los damnificados los intereses de demora por la ayuda que, por su culpa, aún no han recibido

El parlamentario autonómico por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha denunciado que aún, desde 2022, centenares de jóvenes de la provincia no han recibido el Bono Alquiler Joven porque el Gobierno de Juanma Moreno no ha sido capaz de resolver las solicitudes de esta iniciativa del Gobierno de España para fomentar el alquiler y la emancipación juvenil. En concreto, tan sólo ha recibido esta asistencia económica un tercio de los adjudicatarios de la convocatoria, menos de 290 personas.

El diputado andaluz ha recordado que Andalucía, por la gestión del PP, fue la última comunidad en convocar las ayudas y que, en general, todo el proceso “ha estado plagado de errores” subrayando, por ejemplo, el colapso que sufrió el sistema cuando se puso en vigor la medida con independencia de que “por el agravio de la Junta” sólo pudieron solicitar el bono 921 almerienses.

“Con este tipo de cuestiones, queda demostrado, una vez más, la nula voluntad del Gobierno de Juanma Moreno de ayudar a los jóvenes”, según Mateo Hernández, quien ha trasladado su malestar porque en el último pleno andaluz, el PP votara en contra de la proposición no de ley (PNL) del Grupo Socialista para instar al Ejecutivo regional a resolver de manera inmediata los expedientes. Además, el PSOE apostaba porque la administración andaluza asumiera e incrementara la cuantía del Bono Alquiler Joven con los intereses legales de demora provocados por los retrasos en la gestión y pago de la ayuda por la Junta de Andalucía.

Sin embargo y nuevamente, “el PP ha truncado los proyectos de vida de emancipación de muchos jóvenes”, ha reprochado Mateo Hernández conocedor de que, en muchos casos, estos jóvenes “han tenido que dejar su vivienda de alquiler, recoger sus cosas y volver a llamar a la puerta de la casa de sus padres por el retraso”.

Por su parte, el secretario general de las Juventudes Socialistas de Almería, Juan Francisco Garrido Egea, ha recordado que el Bono Alquiler Joven es una iniciativa del Ejecutivo de España que data de 2022; una ayuda que permite emanciparse a cientos de jóvenes en la provincia de Almería, pero muchos de ellos aún no han podido hacerlo a causa de las “deficiencias” en la gestión del PP andaluz. “El bono permitiría a los jóvenes cobrar 250 euros mensuales durante 24 meses para destinarlos a una vivienda y Juanma Moreno sólo tenía que gestionar las solicitudes, toda vez que el Gobierno andaluz no aporta nada económicamente”. Sin embargo, ha lamentado, “la Junta lo ha hecho todo de manera nefasta y quienes han podido cobrar la ayuda en Almería, sólo han recibido una parte de la misma, no la totalidad”.