El PSOE-A califica de “desafortunado” que Moreno Bonilla participe hoy en Barcelona de la “estrategia de la confrontación y el enfrentamiento entre los pueblos”

Mario Jiménez afirma que el presidente de la Junta no representa a los andaluces en la concentración y que se convierte “exclusivamente en un peón de esa estrategia de odio que está impulsado la derecha”

“Moreno Bonilla no tendría que estar hoy en Barcelona de la mano de Abascal, ni de la extrema derecha, tendría que estar en Andalucía atendiendo lo problemas que tiene esta tierra”. Así lo ha asegurado hoy el parlamentario socialista Mario Jiménez al manifestarse sobre la presencia del presidente de la Junta de Andalucía en la convocatoria de la manifestación de hoy en Barcelona, una presencia “absolutamente inconveniente”, para los socialistas, que califican de “desafortunado” que Moreno Bonilla participe de la “estrategia de la confrontación y el enfrentamiento entre los pueblos”.

Para Jiménez, con su presencia en la manifestación de Barcelona, Moreno Bonilla “no representa el espíritu del Estatuto de Autonomía”, ya que participa “en una estrategia que únicamente busca la confrontación, que únicamente busca la división”. El parlamentario socialista mantiene que así el presidente de la Junta “está ofendiendo gravemente los sentimientos de miles de andaluces, de aquí y de allí, que queremos que la convivencia, el entendimiento, el diálogo sea la vía y la manera en la que los pueblos de España nos entendamos, podamos caminar juntos construyendo precisamente España desde ese diálogo y respeto a la igualdad de oportunidades, desde el respeto a las diferencias, pero participando de un proyecto compartido”.

Jiménez ha subrayado que Moreno Bonilla no representa a los andaluces en esa manifestación, “representa única y exclusivamente la estrategia de confrontación y de odio que la derecha y la extrema derecha están impulsado de la mano de Abascal y Aznar para dividir a la sociedad española y para buscar en esa confrontación y en ese enfrentamiento una oportunidad para un PP que ha perdido la calle, que ha perdido la referencia, que no entiende España, que no entiende que el camino es el avance, el progreso y la búsqueda del bienestar desde el respeto a la pluralidad y a la diferencia que conforman cada uno de los territorios de nuestro país”. “Por eso el PP no va a gobernar España”, ha añadido.

Para el parlamentario socialista, Moreno Bonilla “no puede estar de turismo de confrontación permanentemente”. “Ayer en Madrid, en el barrio de Salamanca, y hoy en Barcelona, convirtiéndose exclusivamente en un peón de esa estrategia de odio y de enfrentamiento que está impulsado la derecha desde la frustración, desde la incomprensión de no ser capaces de conseguir el apoyo mayoritario de la ciudadanía española”, ha destacado.

“Moreno Bonilla no está en Barcelona hoy ni representando a Andalucía ni representando a los andaluces, está representando exclusivamente la estrategia de odio y de confrontación que están impulsando Abascal y Aznar y que busca única y exclusivamente la división entre los españoles”, ha insistido Mario Jiménez, quien pide al presidente de la Junta de Andalucía “que esté donde tiene que estar”.

Jiménez ha criticado, además, la excusa “muy insignificante” presentada por Moreno Bonilla para poder estar allí, “reunirse en un club hípico para que los andaluces le paguemos el viaje a esa manifestación”. “Recibe un premio institucional de las casas de Andalucía ayer, pero para poder estar hoy en Barcelona se reúne en un club hípico con unos empresarios, que no es más que la coartada para que los andaluces le paguemos la estancia en Barcelona”, ha explicado el parlamentario socialista, que critica que Moreno Bonilla no esté en la agenda de Andalucía.

En este sentido, Jiménez se pregunta “por qué en vez de en Barcelona, Moreno Bonilla no está hoy en el Guadiato, interesándose por la situación terrible que están viviendo muchos municipios como consecuencia de la sequía; o por qué no está en Aracena, en la sierra de Picos de Aroche viendo cómo los pueblos de allí no pueden beber porque la Junta de Andalucía lleva cuatro años con los proyectos metidos en un cajón y no se resuelve el problema de la sequía; por qué no está atendiendo a los colectivos que están reivindicando que de una vez por todas se resuelvan los problemas de la sanidad en Andalucía; por qué no está atendiendo los problemas que hay de inicio de curso escolar, que ha sido un auténtico desastre”.

En la misma línea, el parlamentario socialista critica que “Moreno Bonilla no gobierna Andalucía” y que “sólo está en la estrategia de odio de Feijóo”. “Le decimos a Moreno Bonilla que menos polémica con la amnistía y más sequía; que menos polémica con la amnistía y más atención con la sanidad y más cirugía para los que están esperando para ser atendidos; menos amnistía y más Andalucía, que su tarea es estar pendiente de Andalucía y de los andaluces y no ser un peón en la estrategia de confrontación y de odio que la derecha y la extrema derecha está desplegando”, concluye.