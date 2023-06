El Colegio de la Abogacía de Almería exige que se negocie el fin dela Huelga de los Funcionarios de Justicia

Los letrados alertan de los graves perjuicios que está provocando la paralización de este servicio público para los justiciables y también para el propio colectivo.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería insta al Ministerio de Justicia a negociar con los funcionarios de la Administración de Justicia para poner fin de manera inmediata a una huelga que está suponiendo una paralización “sin precedentes” en los juzgados de toda la provincia.

“Todavía no habíamos empezado a recuperarnos de las consecuencias de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia cuando comenzó la huelga de los funcionarios de Justicia. Siete semanas después del inicio de este segundo conflicto, se han agotado los adjetivos para describir la situación de los Juzgados almerienses,” dicen desde el órgano colegial.

En este sentido, subrayan que si la paralización que se produjo durante la huelga de los LAJ fue notable en todas las jurisdicciones, en este caso es incluso peor, ya que “los funcionarios son los que tramitan todo el procedimiento de principio a fin”, lo que está provocando un colapso que tendrá difícil solución si esta situación no se remedia lo antes posible.

“Estamos hablando desde denuncias que no se tramitan, divorcios que se prolongan en el tiempo, juicios de despido que no se pueden celebrar o expedientes del Registro Civil que no se pueden iniciar. Es una paralización que afecta a todas las jurisdicciones y sectores, afectando sobre todo a aquellos que son más vulnerables”, han abundado.

Asimismo, han asegurado que los efectos de esta paralización judicial está produciendo graves consecuencias en el propio colectivo de la Abogacía y otras profesiones hermanas. “Somos miles de profesionales, en su mayoría autónomos, a los que cada día de huelga nos supone la imposibilidad de cobrar por nuestro trabajo, ya sea por una demanda que no se incoa, ya sea por una vista que se suspende.” Esta situación ya hace daño a un despacho si se prolonga varias semanas, pero es que llevamos así cuatro meses y la situación de muchos compañeros comienza a ser dramática”.

Por todo ello, apelan al Ministerio de Justicia y a los funcionarios de Justicia a negociar el fin de la huelga con la responsabilidad que la situación merece. “La Abogacía Almeriense ha mantenido una actitud ejemplar durante todas estas semanas de conflictos por respeto a las legítimas reivindicaciones de cada colectivo, pero la situación de nuestros despachos nos obliga a dar un paso al frente y exigir el fin de la huelga de manera inmediata, hoy mejor que mañana.”