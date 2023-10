El Ayuntamiento podría ingresar anualmente en sus arcas entre 700.000€ y 1.000.000€

El pleno extraordinario celebrado el miércoles pasado en el Ayuntamiento está dando que hablar por cuestiones que están suscitando un debate sin precedentes. En dicha sesión se aprobaron dos mociones imprescindibles para que, en un futuro, el consistorio de Garrucha reciba una compensación económica por la actividad empresarial generada en el puerto comercial.

Lo mencionado no sería un estrépito si no fuese por la negativa sin sentido del PSOE y UCIN, haya puesto de manifiesto un voto en contra que no se entiende. Afirma Álvaro Ramos, teniente alcalde.