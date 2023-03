Educación Krausista

Seguro que todos los ochenteros recordamos nuestras memorias académicas de la EGB y seguro que los más mayores las de sistemas educativos previos. Los de cierta edad ya podemos comparar lo que vivimos con el sistema actual. Y algunos, los que puedan sentir un poco mas de interés, pueden incluso detectar los orígenes de ciertas prácticas educativas que han llegado a nuestro momento. Cuando digo esto estoy pensando en la historia de la educación española y en la calidad educativa, en viejas ideas como la educación integral que pretendía crear personas y con ellas mejorar la humanidad.

Por empezar de un principio el momento de escisión educativa surgió tras la revolución francesa cuando los ciudadanos dejaron de ser súbditos para ser ciudadanos libres, entonces la ley Moyano creó un plan educativo completo aunque vinculado al clero. Hubieron de ser personas como Sanz del Rio, Giner de los Rios y Nicolás Salmerón quienes lucharon por la libertad de enseñanza y la superación del control clerical. Las ideas que los impulsaron vinieron de la filosofía krausista. Grosso modo era una filosofía alemana postkantiana y por lo tanto idealista que aspiraba a conciliar lo espiritual con lo racional. A su vez era un filosofía humanista porque tenía por objetivo la construcción del ser humano. En educción defendía la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo.

A nivel institucional puedo poner ejemplos: Salmerón creo el colegio internacional de Madrid que fue pionero en técnicas educativas y la formación integral (crear seres humanos y no trabajadores solo). Tras eso Giner de los Ríos, y muy influenciado, creó La Institución Libre de Enseñanza. Más tarde surgió La Resistencia de Estudiantes. Ambos eran centros de gravedad de la cultura. Podría decirse que la intelectualidad española pasaba por una corriente krausista en ese momento. Dicho esto, sobre el origen de la idea de la educación integral en España, quizás debamos analizar la Agenda 2030, os ODS4, y evaluar si hemos conseguido tener o no una educación donde construyamos personas de forma integral. No voy a responder yo a esa pregunta y les voy a dejar con sus memorias. Yo me quedaré con las mías de la EGB y con aquel trabajo de pretecnología que se me desmoronó justo cuando el profesor le estaba poniendo la nota. Era un lunes muy temprano. Y tenía algún corte en los dedos.

Sumario: la impronta de la educación krausista está más presente de lo que creemos; ha generado una tradición en pro de lo integral nada desdeñable.