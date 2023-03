La crisis beneficia a China

First Republic

as acciones de

Se desploman First Republic y Credit Suisse mientras aparecen grietas en la fachada de rescate de Global Bank.- Los inversores parecen no estar convencidos de que los planes para apuntalar a First Republic y Credit Suisse eviten el contagio en el sector bancario.

https://www.thestreet.com/ investing/stocks/first- republic-credit-suisse-slide- as-cracks-appear-in-rescues? puc=yahoo&cm_ven=YAHOO