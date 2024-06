DAY, LA GRAN LUCHADORA

Hace unos años me fui a vivir a Aguadulce, un sitio tranquilo y con mucha paz en el periodo invernal. Ahí en ese bloque a donde me fui a vivir da la casualidad de la vida a los meses conocí a una persona, la cual por cosas del destino dicha persona la recordaba de pequeño cuando vivía en Almería, y fue esta chica quien me lo dijo, nos quedamos perplejos de cómo es la vida, la cual la defino como una caja de bombones y que no sabes que te deparará, es como una caja de sorpresas.

Me acuerdo que una tarde noche estuve en su casa ya que vivía en mí mismo bloque y empezamos a hablar del pasado. Me contó su vida, la verdad es que conforme me iba contando me quedaba en shock, sin palabras y sin reacción según me iba contando su vida; pasó por un cáncer de mamá y que gracias a dios consiguió vencerlo, obviamente imagino también que sería entre otras cosas por la fortaleza que tiene en su interior. Vencer un cáncer no es fácil, diría más, casi imposible de vencer pero como gran guerrera que es como la veo, lo venció.

También me contó una historia muy triste, dolorosa y aterradora, se me saltaron las lágrimas y sentí dolor por las cosas que me estaba contando ya que eso tenía que ver con algunas cosas que le conté sobre mí hija y por eso salió el tema; su sobrina, la cual adoraba, se suicidó, temas del maldito bullying y cosas así, con una edad de unos 13 años, la edad la cual mi hija empezó a tener problemas de salud mental, la escuchaba y me daban ganas de llorar por la situación tan dura por la que pasó, no tuve opción de consolarla, me dedicaba a escuchar y a pensar en mi interior la vida tan dura que pasó esta persona.

Años después, tengo que decir que no nos veíamos mucho y la verdad es raro ya que vivíamos en el mismo bloque pero nunca quedamos para tomar un café, salir a dar una vuelta, o ir al cine, pero hay tiempo para poder hacerlo y no tengo dudas que lo haremos, pero como iba diciendo, años después de esa charla que tuvimos en su casa y saber de su vida, otra piedra más en su duro camino, un maldito cáncer de oído, un cáncer que es muy agresivo y que está luchando por salir bien de este partido. Es un partido muy duro, lo sé porque suelo verla bastante ya que la visito, está rodeada de sus padres, y amigos que la apoyan e intentar ayudarla, me apena mucho cuando la visito, verla sin fuerza, muy negativa, pensamientos que se va a morir y aunque ella no lo vea, dentro de mí siento un dolor muy grande cuando me mira a los ojos y me dice que se va a morir muy pronto, que no ganará este partido, me duele profundamente, yo en cambio al igual que sus padres, tenemos fe en que si lo logrará pero me duele escucharla cada dos por tres que se va a morir y que iré a la iglesia a verla una vez fallecida, se ve muy delgada y es verdad que está delgada pero yo si confío ya que las analíticas están saliendo bien y está subiendo de peso aunque sea poco a poco y a pesar de las radioterapias que está sufriendo diariamente. Lo importante es ir subiendo de peso aunque sea poquito y que las analíticas van saliendo bien, pero ella ya psicológicamente lo todo muy negativo, me gustaría hacerle ver que debe pensar en positivo y que por ahora todo va saliendo según van diciendo los médicos.

Esta mujer me recuerda en parte a mí, somos personas que la vida por algún motivo nos ha puesto siempre piedras por el camino, la vida está siendo muy injusta con nosotros y en ese aspecto me siento muy identificado con ella; en mi interior siento que la quiero mucho, que deseo que fuese más positiva, que me gustaría en que llegara el día que me dijera que ha ganado el partido y así poder llevar una gran amistad y poder hacer cosas juntos, siempre me tendrá para cuando me haga falta y estaré ahí para cualquier cosa. Es una persona hermosa por fuera pero grandiosa por dentro, con un corazón enorme y que la vida le está siendo muy cruel; yo estaré ahí con ella apoyándola y dándole toda la fuerza posible, lucharé y rezaré diariamente por ella porque la vida le debe un buen momento y creo que va siendo hora que ese momento llegué ahora y así ganar dicho partido y poder llevar una vida agradable, llena de paz y de mucho amor.

Recuerda una cosa querida Day, eres excepcional, te admiro por la gran luchadora que eres y después de las guerras que te ha dado la vida y fíjate! sigues en pie y no tengo ninguna duda que saldrás de este partido y lo ganarás y podrás decir a los cuatro vientos y bien alto, que has ganado el partido de tu vida y podrás disfrutar de la vida que aunque sea dura siempre hay momentos de felicidad.

Te quiero mucho Day, un abrazo muy fuerte y beso tan grande como la luna, tu gran amigo Alejandro Rodríguez Ronda.

VAS A GANAR EL PARTIDO y recuerda que nos debes una comida a tú padre, madre y a mí; y obviamente te debo una velada los dos solos en mi casa, donde cocinaré para ti, pondré una mesa con unas velitas, unas flores, unas copitas para el vino y pasaremos una gran velada y celebraremos juntos el partido que habrás ganado.

Te quiero mucho preciosa