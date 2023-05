¿Cómo saber si el sistema eCall del coche está listo para pasar la ITV?

Reducir el tiempo que emergencias tarda en llegar al lugar del accidente puede marcar la diferencia y las secuelas de los lesionados. El eCall es un sistema de llamada de emergencia automática que es obligatorio en turismos y furgonetas desde el 31 de marzo de 2018 y que tiene precisamente ese fin, poner en contacto a las víctimas después de un accidente de tráfico para que el tiempo en recibir atención sea el mínimo posible. Su correcto funcionamiento es muy importante y, por ello, este elemento pasa a formar parte de los muchos puntos que se revisan en la Inspección Técnica del Vehículo (ITV). Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, recoge qué es lo que se va a revisar y cómo se puede comprobar para que no sea un punto negativo en dicha inspección. ¿Cómo funciona el sistema eCall? Se trata de un sistema que se activa automáticamente cuando saltan los airbags, estableciendo una comunicación de voz con el centro de emergencias 112. El conductor o los ocupantes pueden también realizar la llamada manualmente pulsando el botón SOS que llevan los vehículos equipados con este sistema. Se trata de una llamada gratuita y que tiene cobertura en toda Europa. Desde este 20 de mayo las estaciones de ITV también revisan el buen estado de este sistema. Principalmente se realizará mediante una inspección visual. Si es posible, se comprobará la existencia y el correcto estado de sus componentes, es decir, el botón, el altavoz, el indicador visual de funcionamiento, etc. Si hay algún elemento en mal estado, esto supone un defecto grave. Igualmente, se revisará que el sistema de autodiagnóstico no detecta un incorrecto funcionamiento del sistema, es decir, que no hay ningún aviso en forma de indicador visual que refleje que hay anomalías o que haya un mensaje de advertencia activo. Si es así, supone un defecto leve. Desde Norauto se incide en que bajo ningún concepto se realizará una llamada de prueba, tal y como se recoge en el ‘Manual de procedimiento de inspección de estaciones ITV’. La compañía recuerda que los defectos leves deben subsanarse en un plazo máximo de dos meses, aunque no es necesario volver a pasar la ITV salvo que el vehículo tenga que volver a ser inspeccionado por haber sido la inspección desfavorable o negativa. Por el contrario, cuando los defectos son graves el vehículo no puede circular excepto para ir al taller y subsanar dichos defectos. También se le permite regresar a la Estación ITV para someter al vehículo a una nueva inspección. Todo esto debe realizarse en un plazo máximo de dos meses, contados desde la primera inspección técnica desfavorable. Desde Norauto indican que esta revisión visual puede ser realizada también por los propios conductores antes de pasar la ITV. Sin embargo, debido a los otros muchos puntos de control y sistemas de seguridad que se comprueban, lo más recomendable es acudir previamente a un centro especializado de la mecánica para que puedan llevar a cabo una inspección Pre-ITV. En talleres y autocentros como Norauto disponen de una máquina de diagnosis que analiza a fondo el estado del vehículo y detecta aquellos posibles problemas mecánicos y electrónicos. En este sentido, Norauto cuenta con un servicio Pre-ITV donde ya se revisa el sistema e-Call, además de los otros puntos de control que se comprueban durante la inspección. Destacar que el usuario puede contratar que un profesional de Norauto se encargue de revisar el vehículo, pasar la ITV y entregarlo en el domicilio. También se ha puesto en marcha el servicio ‘Revisión Pre-ITV: si no la pasas, te devolvemos el dinero’. La compañía devuelve el importe de la prestación en el caso de que la ITV sea desfavorable por los puntos que se han revisado. Es válido hasta 4 semanas después de haber realizado el servicio.