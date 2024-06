La física moderna está cuestionando a la vieja ciencia mecanicista del siglo XIX.

El Tao de la Física

¿Cómo se creó esto?

Revolución espiritual

El universo es un Todo

La energía es conciencia

Naturaleza de la realidad

Ciencia y Filosofía Oriental

Las puertas de la percepción

La mente del fabricante cósmico

La conciencia superior es muy real

Haz algo valioso con tu propia vida

El universo está hecho de sentimiento

La felicidad es autenticidad y libertad

Una esponja marina vive quince mil años

Vive de manera virtuosa y alcanza tu potencial

Los conceptos de la física moderna, como la teoría cuántica y la teoría de la relatividad, tienen paralelismos con las ideas básicas de las tradiciones filosóficas del lejano Oriente, como el hinduismo, el budismo y el taoísmo según “El Tao de la Física”, un libro escrito por Fritjof Capra en 1975, que explora la relación entre la física moderna y el misticismo oriental. La conclusión del autor fue que los dos ámbitos no sólo son consistentes, sino que están en perfecta armonía entre sí.

Muchas ideas sobre los misterios del universo han surgido de una revolución espiritual en Occidente. Capra sostiene que la física moderna y el misticismo oriental comparten una visión del mundo en la que el universo es un Todo íntimamente interconectado y un flujo incesante de energía.

Según Capra “los físicos obtienen su conocimiento de los experimentos, y los místicos de sus percepciones meditativas. Ambas son observaciones, y tanto en la física como en el misticismo, a tales observaciones se las considera como la única fuente de conocimiento. Por supuesto, el objeto de la observación es muy diferente en cada caso.”

Según Owen Waters, desde la perspectiva mística, el universo fue creado por la Conciencia Original, Tao o Ser Infinito, enfocándose a través de un aspecto Creador activo de sí mismo. El místico pregunta: ¿Cómo creó Dios esto? mientras espera vislumbrar la mente del fabricante cósmico. Encuentras muchas más respuestas cuando te abres a la idea de energías superiores que insistiendo en que no existe nada más allá de la materia física.

Para el materialista, los pensamientos son sólo señales eléctricas que se disparan en algún lugar del interior del cerebro. Si eso fuera cierto, entonces serías como una computadora electrónica con reglas preprogramadas, sin autoconciencia, sin imaginación, sin libre albedrío, sin curiosidad y sin sentimientos. Tu mente no es tu cerebro y la energía mental no es eléctrica. La energía mental es una de esas energías superiores que el Creador consideró oportuno crear.

Uno de los misterios que enfrenta la física es un tipo de experimento que revela que partículas de energía relacionadas pueden comunicarse entre sí mucho más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo podría ser esto posible, se preguntan, cuando se supone que la velocidad de la luz limita toda acción en el universo?

Desde el punto de vista de la física actual, todas las energías pueden viajar a la velocidad de la luz y no más rápido. Esto se debe a la suposición de que todas las energías deben ser energías electromagnéticas, materiales y con los pies en la tierra. Bueno, ¿qué hay de esas energías superiores?

En una perspectiva más amplia, no sólo vivimos en un universo consciente. Todas las cosas están compuestas de conciencia porque el universo fue creado a partir del único material disponible: la conciencia. Sabemos que la materia física está compuesta de energía, pero ¿de qué se compone la energía? La energía es conciencia comprimida.

No existe un solo nivel de energía. La siguiente energía superior por encima de la energía eléctrica es la energía vital, una forma comprimida de la energía superior. El sentimiento y el pensamiento son el yin y el yang de la energía mental. Ambas variedades se entrelazan hasta llegar a los reinos del espíritu, de la conciencia del alma y más allá, a los reinos cósmicos.

En un universo compuesto de conciencia, nada puede existir sin conciencia. Como partículas de naturaleza fundamental, su conciencia puede ser rudimentaria, pero su manifestación de sentimiento es bastante obvia para el observador. Como partículas relacionadas, han desarrollado una conexión entre sí y su voluntad de comunicarse demuestra este vínculo.

El pensamiento y el sentimiento son los materiales de los que está hecho este universo consciente. Desde el extenso tejido del espacio hasta la más pequeña partícula de energía fundamental, todo es consciente y todo está compuesto de conciencia. La energía mental existe en una escala que se eleva a los reinos superiores de la conciencia como una escalera al cielo.

La conciencia superior es muy real y puede ser tuya dirigiendo tu atención hacia adentro, dedicando tiempo diariamente a la reflexión o meditación y abriéndote al conocimiento intuitivo que reside dentro del nivel de conciencia de tu propia alma. La conciencia ampliada no es sólo para los místicos. Abre las puertas de la percepción donde puedes comprender mucho más sobre la naturaleza de la realidad. Acércate a la fuente eterna de alegría y sabiduría que se encuentra dentro de la conciencia del alma de todos y cada uno de nosotros.

https://eraoflight.com/2024/ 06/04/the-physics-of-tao/

PROPÓSITO

El propósito de la vida es saber quiénes somos. Cuando uno de nosotros se da cuenta de su verdadera identidad, en ese momento, Dios se encuentra con Dios. Y para ese encuentro fue creado todo esto, dice Steve Beckow. Lo que hará que el mundo funcione para todos es el amor de dimensiones superiores que nos espera en la ascensión. Inmersos en ese amor, no tendríamos ningún pensamiento dañino.

http://goldenageofgaia.com/wp- content/uploads/2011/08/ Purpose-of-Life-is- Enlightenment.pdf

La Tierra se está acercando a niveles vibratorios donde la luz es tan intensa que desaparecerán todos los que han rechazado la luz. Esto puede sonar excesivamente duro, pero no se trata de algún juicio o castigo divino; es simplemente la física que gobierna la vida en este universo que los cuerpos privados de luz no pueden sobrevivir en estas frecuencias superiores, según un mensaje de Matthew Ward.

En segundo lugar, lo que puede y nos une como mundo es nuestra valoración de las cualidades y virtudes divinas. Las cualidades incluyen amor, paz, felicidad, etc. Las virtudes incluyen coraje, paciencia, compasión, etc. ¿Qué es la santidad? Las mismas cualidades y virtudes divinas. Los paramitas del budismo, los yamas y niyamas del yoga, lo que se debe y no se debe hacer del hinduismo, etc.

https://goldenageofgaia.com/ 2024/05/26/what-can-and-does- unite-us-as-a-world/

FELICIDAD

Según el psiquiatra Enrique Rojas, la verdadera felicidad se logra viviendo de manera virtuosa y alcanzando el potencial humano. La felicidad se maximiza buscando el mayor bienestar para la mayor cantidad de seres humanos. Filósofos existencialistas como Jean-Paul Sartre y Albert Camus sostenían que la felicidad se encuentra en la autenticidad y la libertad personal.

En tradiciones como el budismo, la felicidad está relacionada con el desapego y la meditación. Se considera que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, y la felicidad se encuentra en aceptar y superar el deseo. Estos son los cinco errores que nos hacen más infelices:

Magnificar los eventos negativos.

Incapacidad para perdonar nuestros propios errores.

No ser capaces de cerrar las heridas del pasado.

No tener esperanza. Ilusionarse es la habilidad de obrar magia con la vida.

Perder de vista la perspectiva.

Para Rojas, la felicidad es el sufrimiento superado. Haber sido capaz de cerrar las heridas y traumas del pasado. También lo es saber vivir en el presente intentándole sacar el máximo partido, pero sin ansiedad ni agobios, Saber parar el reloj y saborear lo que estás haciendo en ese momento. La felicidad consiste en hacer algo que merezca la pena con la propia vida.

https://www.larazon.es/ sociedad/enrique-rojas-cinco- errores-impiden-ser-feliz_ 20240603665dc492f4db1400010ceb 3c.html?utm_source=pocket- newtab-es-es

EUROPA

RUSIA

ESPAÑA

OTROS PAÍSES

CURIOSO

El dinero en efectivo no va a desaparecer, a pesar de su uso cada vez menor. https://www.americanbanker. com/payments/news/cash-isnt- going-away-despite-declining- use

El oro es cada vez más difícil de encontrar a medida que los mineros luchan por excavar más, dice el Consejo Mundial del Oro. https://www.cnbc.com/2024/06/ 10/gold-miners-struggle-with- excavating-more-says-world- gold-council.html

El Concejo Municipal de Alameda, California , rechaza un polémico ensayo sobre una tecnología que se podría utilizar para iluminar las nubes. https://www.nbcnews.com/ science/environment/cloud- brightening-research-shut- down-california-rcna155516

Hallan en el océano una esponja que vive quince mil años. https://actualidad.rt.com/ actualidad/512390-hallan- criatura-desconocida-casi- inmortal

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/LxqzPqHpfsY