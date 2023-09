CCOO Almería denuncia el cierre de camas en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas

El sindicato provincial de sanidad ha alzado su voz en rechazo a la decisión de la dirección del centro

hospitalario por el cierre de camas en la UCI de adultos y con la consiguiente reducción de personal a las

puertas de la llegada de la gripe y otras enfermedades respiratorias



Al inicio del periodo estival, tal como denunció este sindicato, se cerraron 5 unidades en

todo hospital. En años anteriores, la excusa para el cierre de unidades era para su

mantenimiento o mejora, pero dos de estas unidades cerradas son del recientemente

inaugurado Hospital Materno Infantil que, por lo tanto, no necesitaban de ningún cambio

o reforma. Además, las reformas previstas para las otras unidades han comenzado este

mismo mes, lo cual demuestra la intención de cerrar para reducir personal y el número

de camas disponibles.

Junto a ello, señalan desde CCOO Almería, en mayo se acordó cerrar 8 camas en la

UCI, quedándose disponibles un total de 20 camas, siendo la dotación de profesionales

de enfermería de 9 enfermeros y 6 TCAES por turno, algo que se considera proporcional

a la media de camas disponibles en dicha unidad. Lamentablemente, finalizado el

acuerdo de verano, en la UCI no se abren las camas cerradas y de los profesionales

dotados (5 enfermeros y 5 TCAES), sólo mantienen 3 enfermeros y en cuanto al

personal TCAEs, todavía no hay información por parte de la dirección de que va a pasar

con estos profesionales o con las coberturas reglamentarias: bajas, reducciones,

vacaciones… etc.

Desde CCOO Almería, rechazan la política de recortes llevada por esta gerencia y

lamentando que parece que no se ha aprendido nada tras la pandemia sufrida por la

COVID-19. Más aun, castigando a unos profesionales que han dado lo mejor de sí

durante estos últimos años y que supone, además, el poner en serio riesgo la atención

sanitaria a la población a las puertas de llegada de la gripe y otras enfermedades

infecciosa respiratorias.

Finalmente, desde el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de

CCOO de Almería se ha advertido de que “si no se soluciona el problema, nos veremos

en la obligación de continuar con las movilizaciones para acabar con esta política de

recortes”.