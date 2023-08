Binance lanza una plataforma dedicada a los residentes en Japón

Para los clientes existentes en Japón que tienen cuentas globales de Binance, se proporcionará un aviso por separado para iniciar el proceso de migración después del 14 de agosto. Binance entró en el mercado japonés mediante la adquisición del proveedor local de servicios de intercambio de criptomonedas SAKURA Exchange BitCoin, Inc. (SEBC) en noviembre del año pasado. Desde entonces, hemos estado trabajando estrechamente con las partes interesadas y asociaciones de la industria para prepararnos para construir el ecosistema Web3 en Japón de una manera totalmente compatible. El lanzamiento de una nueva plataforma dedicada a los residentes en Japón (binance.com/ja) será un gran paso adelante en nuestra misión de construir un ecosistema Web3 sostenible en Japón. Como parte de este nuevo capítulo, SEBC ha cambiado su nombre comercial de SAKURA Exchange BitCoin, Inc. (SEBC) a Binance Japan Inc. Los nuevos clientes en Japón pueden acceder a un conjunto de servicios que incluyen spot trading (operaciones al contado) productos Earn y mercado NFT. Binance Japón tiene como objetivo proporcionar servicios de derivados de una manera compatible a nivel local en el futuro como parte de nuestro esfuerzo para enriquecer nuestra oferta de servicios en Japón. Con el spot trading, estamos trayendo 34 tokens a nuestros clientes en Japón como un primer paso, incluyendo BNB (Build and Build), que estará disponible en Japón por primera vez. Binance es el proveedor de infraestructura blockchain líder en el mundo, y estamos encantados de ofrecer nuestro conjunto de servicios a nuevos clientes en Japón. La oferta completa de servicios que Binance Japón pone a disposición de sus clientes incluye el spot trading (operaciones al contado) con opciones de depósito y retirada de yenes japoneses y criptomonedas. La retirada de yenes japoneses estará disponible a partir del 20 de agosto. El spot trading cuenta con una amplia gama de tokens para el comercio y la conversión, incluyendo BTC, ETH, BNB, ADA, ALGO, y muchos más. Además, Binance Japan ofrece Simple Earn, que permite a los usuarios ganar recompensas diarias depositando activos digitales, y Auto-Invest, que permite inversiones automatizadas en criptomonedas con una cantidad predeterminada. Por otra parte, los usuarios de Binance Japón también tendrán acceso a NFT Marketplace, una plataforma que ofrece diversas formas de obras de arte digitales y objetos de colección para que los usuarios exploren y participen. Más información y un resumen detallado de los nuevos servicios ofrecidos por Binance Japón en el siguiente enlace. Sobre Binance Binance es el ecosistema blockchain y proveedor de infraestructura de criptomonedas líder en el mundo, con un conjunto de productos que incluye el mayor exchange de activos digitales. Con la confianza de millones de personas en todo el mundo, la plataforma Binance se dedica a aumentar la libertad financiera de sus usuarios, y cuenta con una cartera inigualable de productos y servicios para la industria cripto, incluyendo: comercio y finanzas, educación, datos e investigación, bien social, inversión e incubación, soluciones de descentralización e infraestructura, y mucho más. Para más información, visite: https://www.binance.com Advertencia de riesgo La información contenida en este artículo no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Por favor, investigue por su cuenta. NFTs no están regulados en la mayoría de los países, sin embargo, por favor asegúrese de que se le permite acceder a nuestro Mercado Binance NFT basado en sus circunstancias. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones de Binance NFT, nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Binance Japón, una filial de Binance , el ecosistema blockchain y proveedor de infraestructura de criptomonedas líder en el mundo, ha anunciado el lanzamiento de una plataforma local específica ( binance.com/ja ) para iniciar la incorporación de nuevos clientes en Japón