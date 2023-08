A paso de tortuga

¿Por qué tardan tanto?

El sistema económico occidental está en recesión a causa de las sanciones contra Rusia, las disputas comerciales con China y las restricciones que se impusieron durante la crisis sanitaria, pero creo que lno se produzca un cambio de sistema hasta que no se repita un crac como el del 29, ó se vuelva insoportable la presión económica de los países del grupo BRICS. La historia nos enseña que todos los cambios se producen después de una caída absoluta de un viejo sistema, y esa caída no se ha producido todavía aunque va camino de ello.

Sin embargo, Raanra opina que la verdadera razón por la que se tarda tanto en manifestarse el reinicio financiero mundial es porque los sombreros blancos están en problemas, no porque tengan que despertar a más gente como se argumenta con frecuencia. Espero que tengan una buena razón para patear la lata.

FALACIA

¿Como podrían despertar a más gente de manera mucho más eficaz al brindarles más información verdadera y menos sugerencias crípticas, que principalmente despiertan a las personas que ya se han despertado, pero que aún son demasiado sutiles para las personas que todavía están durmiendo, es decir, pasan por encima de su cabeza en la mayoría de los casos?

Si realmente fuera una cuestión de simplemente despertar a más personas, los sombreros blancos podrían permitir que la economía se desplome, obtener la condonación de las deudas y de los impuestos, sustituir el impuesto sobre la renta con un impuesto sobre las ventas mucho más bajo y aplicar el programa de Gesara. Esto convencería a los durmientes de que algo había cambiado realmente.

Pero sería ridículo ahora el hecho de que los sombreros blancos insistan siempre en consejos sutiles y mensajes crípticos, para despertar a los durmientes, a causa de su ineficacia, porque han mentido como estrategia, y esa táctica les ha hecho perder credibilidad. Sabemos que toda estrategia militar se basa en mentir al enemigo, pero el público no es el enemigo sino el aliado.

Pero tienen ese mantra de que no podían decirnos la verdad, porque “el público no puede manejar la verdad”. Sólo ellos pueden, en su opinión. La verdadera razón por la que todavía no han aplicado la RV y algunos preliminares conocidos sería porque están en problemas debido a que esta lucha se ha convertido en una guerra del bien contra el mal.

Pero debido a que los sombreros blancos tienen esta idea de que usted no puede manejar la verdad, te dicen que la razón por la cual las cosas no avanzan más rápido es porque tienen que despertar a más personas y, al mismo tiempo continúan siendo muy ineficientes con despertar a más personas, lo cual se convierte en un círculo vicioso como la serpiente que se muerde la cola. Tal vez ayudaría un poco más de honestidad de realismo sobre lo que funciona y no funciona.

SOLUCIÓN PERSONAL

Por lo tanto, la verdadera manera de hacer que se muevan más rápido las cosas sería ayudar a los sombreros blancos que todavía están trabajando del lado bueno, a pesar de que están en problemas y no estamos completamente satisfechos con ellos, debido a que no tienen una frecuencia lo suficientemente alta para alcanzar una victoria rápida, opina Raanra.

Por consiguiente la solución sería que cada uno de nosotros aumentemos la frecuencia para neutralizar la baja vibración. Si desea continuar esperando a que los sombreros blancos le solucionen la vida, podría esperar para siempre, porque ellos tienen problemas.

Para obtener resultados rápidos necesitamos enviar a la caballería, y esa caballería somos nosotros mismos. ¿Quién más puede elevar la frecuencia para neutralizar la baja vibración y convertirla en alta? Somos nosotros y ya lo estamos haciéndo hasta cierto punto, y esto explica en gran parte por qué hicieron algún progreso los sombreros blancos.

Pero necesitamos intensificarlo mucho ahora, porque no queremos esperar 150 años más para que se produzca el reinicio financiero mundial. Por lo tanto, ¿Cómo podemos mejorar ahora? Comenzando a manejar la magia de la Ley del Uno, que es una filosofía espiritual que busca proporcionar una perspectiva holística sobre la naturaleza del universo y la existencia humana.

LA LEY DEL UNO

La Ley del Uno destaca que todo está interconectado en el universo y es una manifestación de una Fuente Única de conciencia, a la que a menudo se la llama Inteligencia Infinita o Creador. Todo lo que existe forma parte de esta unidad infinita.

La filosofía de la Ley del Uno describe un sistema de densidades o niveles de conciencia, desde la primera densidad que es la materia inanimada hasta la octava densidad que sería la unificación con la Fuente. La humanidad se considera que está en la tercera densidad, un estado en el que se desarrolla la conciencia individual y se vuelve consciente de sí misma.

Se destaca la importancia de experimentar la dualidad y polaridad para el crecimiento y la evolución espiritual. La integración y el equilibrio de estas polaridades son fundamentales para la evolución del alma.

Se afirma que todos los seres conscientes tienen libre albedrío para elegir su camino evolutivo, pero la opción del servicio a los demás se destaca como un camino de crecimiento y expansión espiritual, donde cada uno busca el bienestar y la ayuda a los demás, sin olvidar el cuidado personal.

La Ley del Uno sugiere que lo espiritual es un proceso de expansión de la conciencia y la conexión con la totalidad del cosmos y con todas las formas de vida.

Se habla sobre la existencia de ciclos cósmicos de evolución y aprendizaje, y cómo las almas encarnan repetidamente para experimentar diferentes lecciones y oportunidades de crecimiento.

Se mencionan leyes espirituales y universales, como la ley de causa y efecto, y la ley de la atracción, que rigen la realidad y la experiencia humana.

