Así denuncia el representante del partido político de Izquierda por Almería, Juan Andrés Ruiz

“Que desde el viernes día 30 de junio se lleva publicando una noticia en varios diarios como es: Ideal de Almería, Diario de Almería, y la Voz de Almería. El día 03 de julio se publica en Canal Sur TV Almería, publicaciones realizadas por la Junta Electoral Provincial de Almería, con el objeto de desprestigia a este partido y así coaccionar para que no se pueda hacer uso de un derecho a defenderse ante la Justicia por una ley obsoleta de los años 1985 que debería de haber sido reformada al meno parte de ella como es lo avales políticos. Debido a la dificultad que la gente para firmar de cada tres dos no firmaban por no dar datos personales.

Cosa que dichos hechos se ha denunciando ante la Junta Electoral Centra contra la Junta Electoral Provincial y además, se pondrá una denuncia en los Juzgado de Guardia de Instrucción de Almería, contra dichos medios de comunicación por sustracciones de imagen sin consentimiento y contra el de la Junta Electoral Provincial por los mismos hechos mas el de coacciones.

Con ello violando el derecho a la confidencialidad de los procesos judiciales y electorales además por delito de protección de datos.

Porque nosotros somos un partido que luchamos por lo que consideramos una violación del derecho a la persona en general.”

Por ello firma Izquierda Por Almería (I.P.AL=.