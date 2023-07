ASHAL pide amparo a las administraciones para que legislen y protejan a la población frente a los cortes de luz y agua

El barrio de Regiones lleva un mes sufriendo continuos cortes de luz a partir de las tres de la tarde lo que está provocando un serio problema a la actividad hostelera y al propio vecino de esta zona.

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), ha expresado su indignación ante la “tropelía” con la que actúan empresas suministradoras como Endesa y Aqualia, con continuos cortes de luz y agua en distintos puntos de la ciudad y pide el amparo de las distintas administraciones para que regulen de una “manera racional” y “frenen” esta forma de actuar de unas compañías que “no tienen en cuenta los graves perjuicios que están ocasionando a hosteleros y consumidores con sus decisiones”. Desde la asociación se están planificando reuniones de trabajo con distintos representantes políticos para abordar este tema.

La gota que ha colmado el vaso se está produciendo en el barrio de Regiones donde desde hace ya un mes los cortes de luz son diarios a partir de las tres de la tarde y con una duración indeterminada que, en ocasiones, supera las diez horas. “A los hosteleros no nos vale con que nos digan que la culpa está en los enganches ilegales. No puede ser que éstos no se puedan detectar y no se pueda actuar con contundencia frente al agravio que ocasionan a todo el vecindario. No puede ser que paguen justos por pecadores y creemos que desde las administraciones se puede hacer mucho más”.

Los comercios y bares de la zona de Regiones “están perdiendo clientela, horas de trabajo porque en el caso de la hostelería ya no pueden servir comidas y como consecuencia de ello se están produciendo despidos de trabajadores ante la imposibilidad de estas pequeñas empresas de poder hacer frente a los gastos ya que apenas cubren costes. A pesar de las reiteradas reclamaciones que están realizando a Endesa, la compañía se parapeta en que los técnicos actuarán sin asumir ninguna responsabilidad”.

Pero esta forma de actuar no es exclusiva de la compañía eléctrica ya que ASHAL ha conocido que Aqualia tiene previsto cortar el suministro de agua con motivo de las obras de renovación de infraestructuras de abastecimiento en la Avenida Santa Isabel, que ejecuta la UTE Albaida Pérez-Giménez, este jueves día 20 entre las 8:00 y las 16:00 horas en zona mercado y catedral. Ante esta escueta información, la patronal hostelera se ha dirigido al Ayuntamiento para conocer exactamente a que zona de la ciudad iba a afectar y “así hemos sabido que el corte de suministro repercutirá en todo el centro de Almería, desde la Avda Federico García Lorca hasta Pescadería”.

Desde la patronal hostelera se está elaborando un calendario de reuniones de trabajo con representantes políticos para plantearles estos problemas y buscar soluciones. “Los cortes de servicios básicos son un grave perjuicio para los ciudadanos en general y comerciantes y hosteleros en particular, máxime en la actual situación de continuas olas de calor, pero ya son inadmisibles cuando se prolongan en el tiempo hasta un mes entero o cuando la información que facilitan para advertir del corte de suministro es desvergonzadamente incompleta”, sentencian.