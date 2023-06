ARP IMPUGNA LAS ELECCIONES AL CONSEJO DE POLICÍA NACIONAL POR INFRINGIRSE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION

El Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, por el que se establece el Régimen Electoral del Consejo de Policía, en su artículo 16.2, bajo el epígrafe ”Propaganda y actos de campaña electoral”, establece lo siguiente:

“Los sindicatos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que presenten candidaturas dispondrán en cada dependencia de lugares reservados para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral. Dichos espacios estarán siempre ubicados en lugares de fácil exposición y acceso a los funcionarios y serán de igual superficie y análoga utilidad en cada uno de los emplazamientos disponibles”.

Es por tanto que, de conformidad con la normativa electoral vigente, que aboga por el principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, los sindicatos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que concurren a las elecciones solo pueden servirse, en las distintas dependencias policiales, de los espacios destinados específicamente para la colocación de propaganda electoral.

En base a ello, la Agrupación Reformista de Policías, ARP, en el día de hoy ha procedido a IMPUGNAR el proceso electoral ante la Junta Electoral Central, al descubrir en numerosos emplazamientos de dependencias policiales que no se han habilitado los lugares especiales y reservados para desplegar nuestros carteles y programas de cara a las próximas elecciones al Consejo de la Policía, viéndonos por ello privados de ejercitar nuestro derecho a realizar una campaña electoral en igualdad de condiciones que otros sindicatos representativos, que en estos casos de ausencia de espacios reservados han estado utilizando indebidamente sus propios tablones para hacer propaganda electoral.

Razón ésta por la que nos hemos dirigido en multitud de ocasiones al Consejo de Policía, tanto por vía telefónica, como denunciando la situación por escrito a través de correo electrónico. Y desde el Consejo de Policía nos consta que le han dado traslado de nuestra queja a esa Junta Electoral Central.

Señalamos como responsables de estas graves infracciones a los sindicatos SUP y JUPOL-ASP, ambos con representación en la citada Junta Electoral Central, lo que supone un serio problema de credibilidad, al margen de los serios perjuicios que están propiciando, que afecta a todas organizaciones que estamos cumpliendo fielmente las normas para concurrir a las votaciones previstas para el próximo día 28 de junio, en todo el territorio nacional.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, recoge como delito electoral “Infringir las normas legales en materia de carteles electorales y espacios reservados de los mismos, así como las normas relativas a las reuniones y otros actos públicos de propaganda electoral”.

En consecuencia, toda vez que las organizaciones no representativas, al menos esta Agrupación Reformista de Policías no estamos pudiendo llevar a cabo una campaña electoral en igualdad de condiciones que aquellas denominadas representativas HEMOS RECLAMADO que por parte de esa Junta Electoral se adopten las medidas necesarias y, para la habilitación de espacios reservados en todas la dependencias policiales donde no se haya realizado para la colocación gratuita de carteles de propaganda electoral de espacios conforme a lo establecido en el art. 16 del R.D. 555/2011 y se requiera de forma expresa a los sindicatos JUPOL-ASP y SUP para que retiren de FORMA INMEDIATA, a toda aquella propaganda electoral que no se encuentre colocada en los espacios reservados y habilitados para tal fin, y ello en aras de una campaña electoral lícita y ajustada a derecho. Y, por tanto, se POSPOGAN LAS ELECCIONES, hasta la corrección de los hechos denunciados.

Echamos en falta la implicación de otros órganos de la Dirección General de la Policía en provincias, Jefaturas, como son las Comisiones de Garantías Electorales, elegidas para este proceso; las secretarías generales y, los propios responsables de Jefaturas Policiales, Inspectores Jefe y Comisarios, máximos responsables de dependencias, en evitación este tipo de comportamientos que perturban un proceso electoral que, están afectando al derecho de sufragio de los trabajadores del CNP y a sus representantes electos por ARP.

Anunciamos en el derecho que nos pueda corresponder, ejercer acciones legales en órganos judiciales competentes.