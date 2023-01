Árboles provocan malestar en residentes de Ciudad Jardín

La no conservación de árboles en el barrio de Ciudad Jardín están generando malestar en residentes, que ven afectadas sus viviendas sobre todo por las raíces pero también por el simple hecho de no ser cuidados como son las talas o corte de las ramas.

Ello ha provocado el deterioro de la relación de vecinos, habiéndose agudizado tras la muerte de dos personas en la Avda. Cabo de Gata y ha provocado el corte mayoritariamente de palmeras tanto en la propia avenida como en parcelas privadas de viviendas.

Debido a la afección en las viviendas, por raíces y ramas, se están produciendo numerosas quejas, en algún caso se le ha hecho llegar a la concejala del área sin que hasta el momento se hayan llevado a la práctica las promesas hechas a los afectados.

Algunos residentes en Ciudad Jardín ven como solución la aprobación de una norma jurídica que provoque llevar a la práctica de oficio y no mediante denuncia para que las relaciones vecinales no se vean afectadas personalmente. Estos residentes están barajando la posibilidad de hacerle llegar al equipo de gobierno la aprobación de una ordenanza municipal que obligue a los propietarios de árboles en sus propiedades privadas a mantenerlos en perfecto estado para que no afecten a los vecinos.