Adriana Valverde promete construir más viviendas protegidas y un parque de viviendas en alquiler a precio asequible

Asegura que “vamos a acabar con la imposibilidad que tienen muchos jóvenes, familias y personas mayores de acceder a una vivienda digna”

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Almería, Adriana Valverde, ha hablado hoy de política de vivienda y ha asegurado que “con un gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Almería vamos recuperar el concepto de vivienda social y a reconducir las políticas del Ayuntamiento para solucionar verdaderamente los problemas de vivienda de las personas que no pueden acceder a ellas, que son muchísimas en esta ciudad”.

Así, ha puesto de manifiesto cómo “hay en Almería muchísimos jóvenes que no se pueden independizar, familias que no pueden dejarse más de la mitad del salario que entra en casa en una hipoteca o un alquiler o personas mayores que están solas, tienen una pensión baja y no pueden pagar un alquiler desorbitado por vivir bajo un techo digno”.

Así, ha remarcado que “vamos a darle una vuelta a la política de vivienda en esta ciudad con la prioridad de generar un parque público en alquiler suficientemente dimensionado y en distintas zonas para desarrollar políticas faciliten el acceso a la vivienda a los almerienses”.

Entre otras medidas ha anunciado que, “con un gobierno del PSOE, nadie va a pagar más del 30 por ciento de su salario por una vivienda pública, ya sea de alquiler o venta” y ha puesto como ejemplo “el lamentable caso de las viviendas protegidas de Avenida Vilches que han costado a sus jóvenes propietarios más de 200.000 euros”. “Eso con un Gobierno socialista no va a ocurrir porque la vivienda no es un negocio”, ha recalcado.

Valverde ha lamentado que, “en los últimos 20 años, la ausencia de una política de vivienda por parte del PP en la ciudad ha ocasionado que nuestros jóvenes hayan decidido hacer su vida en las localidades cercanas como Huércal, Benahadux o Viator, municipios que han visto crecer su población mientras que la de la capital ha ido disminuyendo”. “Almería no es hoy una ciudad amable y accesible en materia de vivienda, y nosotros vamos a ponernos la prioridad de facilitar la emancipación de los jóvenes creando una bolsa de vivienda en alquiler”, ha destacado.

En el programa socialista figura la creación de ayudas públicas al alquiler, considerando las diferentes necesidades vitales de cada tramo de edad: jóvenes, unidades de vivienda adecuadas para mayores, ayudas de emergencia para pago de alquiler, suministros y servicios básicos a familias en especiales dificultades. Para ello, según ha explicado Valverde, es fundamental tener una estrategia de actuación municipal coordinada entre la concejalía de Urbanismo y Almería XXI.

Por otro lado, ha detallado que, “desde el PSOE, “vamos a priorizar la rehabilitación y la construcción en la parte consolidada de la ciudad frente a los nuevos desarrollos de vivienda que contradicen la idea de ciudad compacta que defendemos”.

Otra medida que figura en el programa electoral del PSOE es a atender al problema de la infravivienda, otorgando ayudas y dando prioridad a la rehabilitación y accesibilidad de viviendas para personas mayores, dependientes y personas con discapacidad, familias con bajos ingresos y jóvenes para facilitar su emancipación.