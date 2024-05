La Diócesis de Almería está que se sale. El obispo desatanudos ha decidido acabar con la deuda

como sea. Ha convertido el portal de transparencia, sección enajenaciones, en un portal

inmobiliario. Falta la valla publicitaria: “Grandes rebajas y ofertas de temporada. Promociones

Pomés”. A vender, a vender, que el mundo va a perecer, se escucha en la tercera planta de la casa de

espiritualidad. Parece que no hay bien o propiedad que no sea susceptible de ponerse a la venta.

Incluido el Seminario Diocesano. Ya puestos, yo propongo que se venda también la iglesia de

Santiago. Sería un bonito lugar para hacer un Parador Nacional. Está bien ubicada, es de rancio

abolengo y parece que religiosamente no se perdería gran cosa. Solo tendría que completarse con

alguna que otra nota de calidad, como el jacuzzi del apartamento episcopal, y quedaría

perfectamente acondicionada.

Los catalanes dicen que la pela es la pela, pero eso es para ellos. Aquí en Almería somos generosos

por naturaleza y nos gusta obsequiar a los demás, así que no deberían pedir por este edificio

histórico más de quinientos o seiscientos mil euros. Que en todo caso, siempre podríamos tirar

también de la Iglesia de San Pedro o San Sebastián. Que no es cuestión de ponerse ahora

tiquismiquis. ¡Será por inmuebles! Cuantos menos queden, menos gastos y menos preocupaciones.

Hay que hacer una Iglesia que sea vanguardista, ecológica y sostenible. Acorde con los tiempos.

Ya era hora de que en Almería empezaran a hacerse las cosas bien, con cabeza. Que lo sepa todo el

mundo lo bien que lo hacemos, lo guapos que somos y lo mucho que trabajamos. Y si no,

tendremos que traer alguna celebrity que nos lo diga, porque no hay nada como el dinero bien

empleado en propaganda y en comunicación. Bueno, el dinero, en general, bien gastado está si soy

yo el que lo gasto, ya no te digo nada si soy yo el que cobro. Y es que algunos no se han enterado

que, en esta tierra de cine, lo que importa es la pose. En esto, también el actual obispo cada día nos

da una nueva lección, ofreciendo en todos lados su mejor versión. Pues entre sus muchas virtudes,

se encuentra el cultivo del arte dramático. ¡Cuánto tenemos que aprender de él y cuánto le tenemos

que agradecer!. Yo, cuando sea mayor, quiero ser cualquier cosa, menos pasar desapercibida. Que la

nueva élite social tenemos que ser así, muy élite y muy social, lo que nos permite estar para todos

en las fotografías y no estar para nadie cuando hay problemas de por medio. Así, entre cruces, giras

y tarantos se hace todo más ameno.