4D: Al-Andalus, Ucrania y Palestina viven

“En este perdido edén,/ Andamos a dentelladas/ Por un pedazo podrido,/ Por un pedazo de nada.” Neófitos, XIII. Taras Shevchenko, poeta clásico nacional ucraniano.

Nadie estudiará en los colegios andaluces, y si algún día lo hacen será de forma sesgada, la Forja de aquellos espíritus rebeldes moriscos que hoy 24D de la Patria Andaluza, glorioso Día de 1568 que daría comienzo la Guerra de Liberación Andalusí, casi un siglo después de la entrega, no de ‘la toma’-dura de pelo, por unas condicionadas Capitulaciones traicionadas del Reino de Granada. Juraron ante el alpujarreño Olivo Sagrado de Narila resistir hasta la muerte en combate frente al mayor imperio de la tierra, el cual les condenaba por el monopolio imperialista de la seda a la aniquilación total de su Cultura milenaria. ¡Cuántos morales, cuántas moreras debieron desarraigarse para plantar almendros y olivares, para ser condenados a la mera subsistencia! Mas ese fermento vivo en lucha por la Libertad individual y de los Pueblos se manifiesta perenne contra toda artera forma de pobrismo, con la que pretenden avasallarnos, para mantenernos por siempre subordinados en la mezquindad estructural centralista del clerical-imperialismo, pardo o colorado.

Sin embargo, resuena el galopar de los centauros de Fernando de Válor y Córdoba, proclamado rey con su verdadero nombre de Muhammad Abén Humeya (de Omeya). Se percibe el Grito de desafío si aún queda alguien al que le duela que una vicepresidenta segunda engreída anhele estrangular el turismo, industria puntera de Andalucía, encorsetándolo con nuevas regulaciones en vez de apostar por la excelencia de los productos agropecuarios andaluces, un turismo de calidad y el valor añadido cultural y económico de emblemáticos restaurantes de referencia internacional.

No se ha claudicado cuando ante el cinismo de la consorte del hijo del rey de Franco, en pro del ‘decrecentismo’ y las restricciones energéticas, primero no le exigen a ella que antes prescinda de parte de su sueldo de cerca de doscientos mil euros anuales, pagado con los impuestos de todos, y que se ha subido sin rubor un 2,5%. Y además que vista con polares en invierno en el palacio de la Zarzuela para aligerar la factura de la calefacción.

El Eco indignado de los proscritos moriscos, de hogaño y antaño, se expresa en la indignación por la no menor miseria moral de ese abyecto subproducto del jesuitismo, Errejón, Iñigo (¡cómo no!), el cual en vano intenta ¡en sede parlamentaria! enmendar la plana a la propia Constitución, como su camarada Enrique Santiago, excapo del pufo de la Agenda Vente y Trinca (20-30), apostando por una ‘democracia social’ – mismo mantra de Kim Jong-un -, con el único objetivo de laminar las leyes, de que el Banco Azul del Ejecutivo fagocite al Poder Judicial y Legislativo, ¡y el Perro Sánchez le da las gracias en público! ¿Dónde está escrito que se puede modificar la Carta Magna a capricho del bipartidismo o del gobierno, sin abrirse antes un Proceso de Libertad Desti-Constituyente abierto a toda la ‘ciudadanía’ (perdón, súbditos)?

Vaya además nuestro recuerdo y homenaje a las tenaces mujeres moriscas. Ya todos se habían rendido a las asechanzas de la Inquisición, del infame colonialismo interno que perdura todavía hoy contra los andaluces, y al igual que aquellas abnegadas madres guanches también colonizadas, de nuestros compañeros de las Islas Desafortunadas en las galeras castellanistas, el Pueblo de Kanaryas, supieron resistir a tantos infortunios , humillaciones y una inducida miseria inenarrables. Nos transmitieron sus valores, sus artesanías, los platos tradicionales de sus abuelas, nuestro Idioma andalú camítico-semitizado y latino – del que el mal llamado ‘castellano’ es una burda imitación fósil – que se extendió por toda Abia Yala, la denominada ‘américa’ por los colonizadores criollos racistas y clasistas, aunque en su mayoría hijos de madres andaluzas, extremeñas y canarias de las que se avergonzaban en su impuesto sistema de castas loyolista. Llamamos a las que no se han prostituido, a las no alienadas, a las no siervas de los cafres amos. Destruid este falso ‘matriarcado’ postizo que nos impone el neoclerical-fascismo rojipardo y renaced otra vez con el vigor primigenio de las Titánides, las Madres de la Raza Humana.

Nadie se ha rendido si veis que todavía existen nobles gentes de los Buldan (Países de) Al-Andalus que instintivamente se ponen de parte del invadido, del agredido, de los vejados como nosotros desde hace décadas o siglos, en el infanticidio genocida de Palestina, en la invadida Ukraína martirizada o en la sojuzgada Al-Andalusía de nuestros corazones. No ha muerto el Amor por la Libertad – sin el cual los otros amores muy poco o nada valen – en el incesante combate que no se arrodilla ante las mentiras de la propaganda del Kremlin y del naZi$ioni$mo internacional coaligados, y toda su red mediática de los mercenarios ‘periodistas’, politólogos, ‘economistas’, etc, que se dejaron comprar, a ‘izquierda’ o derecha (incluso en el colmo del esperpento va a ver si le recibe su señorito el lameculos cañí de Netanyahu, el moro renegado pasiego Abascal, con parte de su tropilla vox-mitiva falanjeta que jalea al aliado machacaniños del expansionismo supremacista del sultanito, de vacaciones perpetuas con tanto genuflexo descerebrado cobarde al sur). ¿Escucháis ahora ese orgulloso Grito al gaucho de la Pampa y al charro mexicano, al llanero de la Gran Colombia, a los indómitos guerreros del Gran Rif y a los nobles navegantes de las inmensas arenas, los saharauis deportados y exterminados con la complicidad del Perro Sánchez, lo oís en Al-Andalusía y desde Tierra de Fuego hasta Alaska, Puerto Rico, Guam y Filipinas?

Hoy, y del mismo modo ayer, se privilegia materialmente al norte peninsular, con esos infames enjuagues prebendarios que discriminan a los Buldan (Países de) Al-Andalus a beneficio de los de Neguri en Euskadi, los de Pedralbes en Catalunya, los de Pozuelo en Madrizzz y sus machacas de los pazos del oprobio en Galiza. ¿Esta es la ‘igualdad’ que predicáis, sierpes hipócritas jacobinas, mientras la Autonomía andaluza se ve estrangulada sin un Corredor Mediterráneo ferroviario de mercancías hasta Almería (la Huerta invernada de Europa) y manteniendo ese atroz foco de marginalidad en el Campo de Gibraltar por no haber establecido aún una simple conexión por tren mediante un Corredor Central Algeciras-Bobadilla?

Los libros de texto de los escolares andaluces os condenan a la ‘damnatio memoriae’, como siempre, heroicos hermanos moriscos, anteponiendo el prejuicio ‘religioso’ instilado por el amoral jesuitismo, como si no supiésemos que durante un milenio nuestro Pueblo ha estado conformado por musulmanes, judíos ‘sefardíes’ y cristianos ‘mozárabes’ o ‘mudéjares’, por compañeros en el viaje de la vida de cualquier razón, ideología, doctrina o estética, con respeto generalizado a su vida y costumbres. No, ninguno hablará de vuestra Gesta de tres años en la que temblaron los abyectos inquisidores monárquico-papistas, donde los invencibles tercios de los tiranos Austrias que se enseñoreaban sojuzgando arrogantes a todo el orbe, por vez primera, conocieron el amargo sabor de las derrotas.

A la Memoria eterna del Pueblo andalusí en nuestro Iaum al-Uatan, Día de la Patria del 24D, el de tantos sabios y poetas que no se pueden contar, sí… pero también edificado por los nobles luchadores por la Libertad, mujeres y hombres que se esfuerzan día a día por nuestra independencia, por una verdadera Democracia, por una Administración laica y republicana. Nuestra Gratitud no puede abarcarla el Universo entero ni las Eras, Sendero Recto de los inmortales, Lluvia fecunda anhelada….

Y porque aquí también la celebramos, fanáticos mamones estreñidos, por ser nuestro Enviado como Abrahám, Moisés y Muhammad, Paz para todos Ellos: Feliz Natividad de Sidna Iesu de Nazaret, Paz para Él, y próspera continuidad de 1445 de la Hégira.

Al-Hakam Morilla Rodríguez, Coordinador de Liberación Andaluza. Cuenta de twitter bloqueada por la censura: @lascultura. Nueva: @liberacionan