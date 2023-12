La flojera está más extendida de lo que parece, y se recomienda acudir a un especialista.

¿Estás quemado?

Agotamiento del ego

El viejo yo ya no existe

No es pereza sino ‘burnout’

Estamos en una aceleración

Tucker Carlson habla de la granja humana

Irán amenaza con cerrar el estrecho de Gibraltar

¿Se te hace la vida cuesta arriba? ¿Te cuesta trabajo levantarte de la cama o salir a la calle? ¿Te quedas paralizado ante un trabajo en estado contemplativo? ¿Te pesa el cuerpo como si fuera de plomo? ¿Sollozas a veces como un bebé porque la vida te pesa demasiado? Si sientes estas cosas, no es pereza sino ‘burnout’ o agotamiento. Estás más quemado que un chicharrón. Bienvenido a un club que incluye a muchos mensajeros de la luz.

El síndrome de ‘burnout’, también conocido como síndrome del quemado o desgaste laboral, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que resulta de la exposición prolongada al estrés laboral crónico. Esta condición se caracteriza por una sensación de agotamiento, cinismo y desconexión emocional del trabajo. Fue descrito por primera vez por el psicólogo Herbert Freudenberger en la década de 1970.

DESGASTE

Las personas que experimentan ‘burnout’ se suelen sentir abrumadas por las demandas laborales, agotadas emocionalmente, y tienen una disminución del sentido de logro y satisfacción en el trabajo. Este síndrome no se limita a un ámbito profesional específico y puede afectar a trabajadores de diferentes sectores y niveles jerárquicos.

El cansancio también se conoce como astenia, agotamiento o letargo. Existe un cansancio patológico, anormal y desproporcionado que se presenta sin haber trabajado de forma excesiva, y que se conoce con el nombre de fatiga crónica.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Cansancio

AGOTAMIENTO DEL EGO

La teoría del agotamiento del ego fue propuesta por el psicólogo social Roy Baumeister y sus colegas. Este enfoque sugiere que el autocontrol o la autorregulación utilizan recursos mentales que son limitados, y que estos recursos se pueden agotar después de un uso prolongado, afectando la capacidad de autocontrol en tareas posteriores.

Según este modelo, el autocontrol se asemeja a un músculo que se puede fortalecer con el uso adecuado, pero que también se puede fatigar y agotar. Los estudios iniciales apoyaron la idea de que realizar una tarea que requiere autocontrol puede disminuir la capacidad de realizar tareas de autocontrol adicionales posteriormente, aunque no estén relacionadas directamente.

https://es.wikipedia.org/wiki/ Agotamiento_del_ego

OPINIONES

Tucker Carlson advierte de fuerzas interdimensionales hostiles que influyen en la granja humana, según Ben Warren.

https://www.infowars.com/ posts/breaking-video-tucker- carlson-warns-of-hostile- interdimensional-spiritual- forces-influencing-the-human- ant-farm/

No viniste aquí para encajar dice Nicky Hamid.- Viniste aquí para experimentar y explorar tu propia versión de la verdad. La vida no tiene sentido sin ser, hacer y ver lo que prefieras. Todas las situaciones y todas las circunstancias no tienen un significado automático incorporado. Son accesorios neutrales.

El regalo que tú te has dado como ser creador es que tienes el poder de decidir qué significa cualquier cosa. El significado que le das determina el efecto que obtienes. Si defines algo como positivo, tendrá un efecto positivo y viceversa. Ésta es la naturaleza del 3-D. Es un campo de fuerza momentáneo y brillante, un reflejo pasajero de lo que sientes y piensas. La experiencia está condicionada al significado percibido.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/12/23/nicky-hamid-you- did-not-come-here-to-fit-in/

Según Judith Kusel, estamos en medio de una gran aceleración hacia un estado dimensional superior mientras las llamas blancas de la purificación barren la vieja tierra. La palabra clave es expansión y acercamiento, como una nave espacial cósmica a una velocidad poderosa hacia la nueva existencia en un cuerpo de luz solar de frecuencia dimensional mucho más alta.

El viejo tú ya no existe. A medida que se está transfigurando tu cuerpo físico y todos tus cuerpos, necesitas más descanso, más tiempo para que pueda ocurrir el proceso de transfiguración cósmica, sin una distracción constante y los ladridos de los viejos sistemas y su histeria, porque saben que están en su último aliento de vida y se niegan a dejarlo ir. La expansión significa una vida totalmente nueva, donde no existe la palabra imposible. Es muy importante buscar la quietud y permitir la integración total de la aceleración de la ascensión.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/12/23/judith-kusel- expansion-2/

NOTICIAS

EEUU

Trump propone a la estrella Nikki Haley como su vicepresidenta. https://www.cbsnews.com/news/ trump-nikki-haley-vice- president-possiblity/

Angelina Jolie denuncia la injusticia del orden mundial.- La actriz sostiene que los países educan a la sociedad con la idea de que terminó el colonialismo, pero que aún persiste el control y abuso contra los países en desarrollo, mientras que los gobiernos hacen promesas y declaraciones que no conducen a ningún cambio. https://actualidad.rt.com/ actualidad/493441-angelina- jolie-denuncia-injusticia- orden-social

AMÉRICAS

El presidente de Argentina firmó un decreto de más de trescientas reformas para liberalizar la economía. https://sputnikglobe.com/ 20231221/argentinas-president- says-signed-decree-for-over- 300-reforms-to-liberalize- economy-1115715552.html

El Juzgado Federal de Argentina admite amparo colectivo contra el decreto de Milei . https://actualidad.rt.com/ actualidad/493527-juzgado- argentina-admite-amparo- colevito-dnu

Imágenes filtradas de ladrones de tumbas asaltando una cueva de Nazca en Perú exponiendo a un alienígena azul no identificado. https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5605345/pg1

CIENCIA

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/XtY1DbUWOPk