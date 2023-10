Vuelve el conflicto

Los conflictos internacionales me quitan el sueño y me desgarran el alma, porque percibo la desarmonía, el estremecimiento de la Fuerza, a pesar de que confío en el Plan Divino. “Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin.” dijo Jesús.

No ha sido necesario esperar a la fecha profética del próximo viernes 13 de octubre para que se arme una trifulca y se vuelva a liar la de San Quintín en Oriente Medio, justo cuando se estaba acabando la guerra en Ucrania. Esto ocurre en el momento justo en que los malos se estaban quedando sin dinero. La violencia no soluciona ningún problema, sino que empeora los problemas y causa mucho sufrimiento.

Los mensajes marianos vienen repitiendo que el próximo viernes 13 de octubre comenzaría la gran tribulación coincidiendo con el sínodo de obispos iconoclastas y el aumento de la tensión internacional, pero sólo deseo que se equivoquen todas las profecías catastrofistas, con el máximo respeto a todas las predicciones. Además espero que llegue el auxilio astrológico del “séptimo de caballería” a finales del próximo mes de enero cuando, Plutón vuelva a entrar en Acuario.

Todo parece diseñado para intentar bajar la frecuencia espiritual de la humanidad y hundirnos en el miedo y el pesimismo, pero estoy seguro de que no funcionará esta estrategia porque prevalece el Plan Divino. Se intenta crear otro círculo vicioso de venganza irracional, mientras la comunidad internacional condena el ataque y pide el cese de la violencia.

Este círculo vicioso y cansino no falla nunca, porque todo estaba a punto de caramelo según MarkZ. Cada vez que los buenos obtienen una victoria, los malos contraatacan para crear caos y confusión, como ocurrió en el 11-S, cuando dicen que se iba a anunciar la ley Nesara. Cada victoria de la luz es seguida por un contraataque de la oscuridad para retrasar el proceso, y es por ello que no me canso de pedir una intervención divina directa que rompa este círculo vicioso y obtenga una victoria definitiva.

El arte de la guerra enseña que no se debe atacar nunca sin la seguridad absoluta de obtener la victoria, y no existe esa seguridad en los atacantes. Es absurdo atacar a un gigante cuando sabes que no tienes posibilidades de ganar, y ese principio se puede aplicar a los conflictos recientes, pero el sentido común es el menos común de los sentidos. Además ambos bandos atacan a civiles indefensos, lo cual está prohibido por el acuerdo de Ginebra.

Mientras tanto, la cumbre europea en Granada (España) no ha logrado resolver ningún conflicto a las puertas de Europa, a pesar de que sólo la cena costó a los españoles 180.000 euros. Terminó sin pena ni gloria una cumbre que reunió a cerca de cincuenta líderes europeos, decenas de asesores y legiones de periodistas. Fue anunciada como una oportunidad para negociar la paz entre Armenia y Azerbaiyán, reducir la tensión en los Balcanes y mantener una conversación estratégica sobre la seguridad mundial, pero todo sigue igual o peor.

El planeta Tierra sigue afectado por la polarización negativa. Parece que la Madre Tierra ha reaccionado a la violencia humana con terremotos en distintas partes del mundo a cinco o seis kilómetros de profundidad. Por ejemplo, el volcán Kilauea en Hawai ha registrado más de 320 terremotos en 24 horas.

Adama de Telos a través de Asara Adams dice que estamos en una etapa de transición.- La humanidad está en camino hacia la próxima era dorada y esta transición implica muchos cambios de realidad. La era dorada es un reflejo del Reino de los Cielos en la Tierra. En esta realidad, sólo habrá paz, unidad, prosperidad, libertad y bienestar en todos los ámbitos de la vida.

Por el momento, parece un sueño lejano, ya que muchas áreas de la vida están en gran confusión. Sin embargo, estamos aquí para decirles que para que se tienen que desmontar las viejas estructuras para dejar espacio a las nuevas, y que pueda entrar la realidad de dimensiones superiores. Esto se está haciendo de una manera que permite que la humanidad se sienta lo suficientemente estable como para continuar su existencia y forma de vida, pero al mismo tiempo, habrá algunas interrupciones para poder avanzar en la transición hacia la nueva era dorada.

En este momento, estás en la etapa de transición y cuanto más te aferres a tu Ser Divino interior, más fácil será esta transición para ti. Además, al reconocer a Dios dentro de ustedes y dentro de toda la vida en el mundo, se están moviendo hacia el carril rápido para experimentar los primeros vislumbres y luego la experiencia completa del Cielo en la Tierra.

Continúen sosteniendo la visión de la nueva Tierra. Muchos tuvieron vidas pasadas en diferentes eras doradas y tenéis el recuerdo de ello dentro de vuestra alma. Empieza a recordar. Sabes cómo era esto, y tu corazón anhela que vuelva a ser una forma de vida.

ASCENSIÓN

A medida que se eleva la conciencia humana, se promueve gradualmente un movimiento relativo en este cuadrante del Universo. Pocos comprenden que para cambiar el mundo, basta con cambiarse a uno mismo. Otros, sin embargo, quieren que el mundo cambie, pero ellos mismos no hacen ningún esfuerzo.

Tú estás aquí para llevar a cabo tu propia ascensión, y pronto serás un maestro ascendido, al igual que todos los maestros ascendidos anteriores a ti. Nuestra conciencia biográfica, que es a la que el alma accede mientras encarna, sabe en frecuencias más elevadas todo lo que está por venir.

Recuerda que aún no se han levantado los velos, pero nuestra versión superior informa a nuestro fractal intuitivamente, de una manera más sutil. Cuanto más te permitas expandir tu conciencia, más información recibirás. Es esta información en forma de frecuencia la que provoca tantos síntomas nunca antes sentidos.

Los mensajes que llegan a través de los comunicaciones me hacen creer que la mayoría de los servidores de la luz están pasando por una actualización energética importante. Y esto sucede de una forma tan intensa que resulta sorprendente, porque la mayoría creía haber pasado ya por la rejilla más densa.

La energía nunca antes sentida van de un extremo a otro y se siente como una montaña rusa. Ansiedad, palpitaciones, taquicardia, problemas de tensión arterial, depresión, falta de apetito o aversión a ciertos alimentos, sequedad de boca, dolores corporales, miedos injustificados, diarrea o lo que sea. No es fácil de mantener esta elevada frecuencia. Pero al menos deberíamos darnos cuenta de que la mayoría de los síntomas están causados por la ascensión.

Lo que va a experimentar el alma a partir de ahora, lo sabías antes de aceptar esta escuela terrestre, pero nunca antes lo habías experimentado. Y esto le crea una expectativa tan grande, que se refleja en el cuerpo físico y también en el cuerpo emocional. Recuerda que el cuerpo expresa el lenguaje del alma.

Intenta relajarte más y no te resistas al cambio. Todo lo que venga será para bien. Esa es la garantía que se nos ha dado desde arriba. También tenemos mucho más apoyo del que creemos. Así que no hay nada que temer. Hemos esperado muchos milenios este momento y ya ha llegado.

