Vuelve a casa Almirante

Vuelve a ser un glorioso León Alado

Acuérdate de todos los que te amamos

Hace tres días sentí una pena muy profunda y no sabía la causa. Ahora la sé. Ayer me enteré que se había marchado al más allá mi amigo del alma, que se presentaba con el título de Almirante Coronel Zaphiel Elohim, y desde entonces no he dejado de llorar como un bebé. Ya sé que la muerte no existe, pero estoy desolado y devastado porque cuando se va un ser querido es como si te pegaran una puñalada.

Al principio me cayó mal con tantos títulos militares pero cuando empecé a conocerlo me fue calando en el alma. Ocultaba su ternura con un aire de dureza, porque alguien lo hirió en su infancia probablemente, pero era muy entrañable y afectuoso. Decía que le daba igual morirse, pero a mi no me da igual.

No sabía que tenía cáncer de páncreas pero quería ofrecerle oro alquímico para prolongar su vida, aunque llegué tarde. Sabía que yo tenía ilusión por una casa en la sierra, y se ofreció a comprármela, pero yo se lo rechacé amablemente porque no era algo de primera necesidad. Sólo acepto favores cuando los necesito, pero no para caprichos.

Era un alma felina igual que yo y le encantaban los gatitos. Se sentía un miembro de la Flota Estelar igual que yo, y dijo que su cuerpo original es el de un gigantesco león alado benévolo. Me aclaró muchas ideas y me caló en el alma. Estaba muy ilusionado porque se había comprado una moto verde Kawasaki de 234 caballos y me envió una foto que es con la que ilustro este vídeo porque era un motero igual que yo.

Me dijo que nosotros no somos de este mundo tan miserable. Que pertenecemos al reino angélico y que estamos aquí para traer un poco de luz a este mundo tan triste. Cree que todo el sistema se va a derrumbar por su propio peso porque no está basado en la Verdad de Ley Cósmica Universal.

Me aclaró muchas ideas que yo tenía confusas. Me convenció de que deberíamos irnos a vivir a campo en pequeñas comunidades o islas de luz conectadas con la Madre Tierra y que debíamos alejarnos de las grandes ciudades porque la situación se va a corromper cada vez más. Su idea no es diferente de la de todos los místicos que han existido en el mundo.

Empezó con la filosofía oriental y el budismo igual que yo, y luego fue evolucionando hacia su propia visión personal de la vida. Hizo grandes ayunos y grandes viajes en moto o en bicicleta, durmiendo a veces a la interperie. Demasiado aventurero para mi gusto, pero dicen que el camino del exceso conduce a la sabiduría.

Se conectaba con su Ser con mucha facilidad a la hora de pronunciar su discurso y te dabas cuentas que no era él quien hablaba sino su ser divino superior. Entraba en un estado de inspiración espontánea en el que era imposible llevarle la contraria porque todo lo que decía era verdad.

Amaba tiernamente a su pareja Macarena, y lamentaba no poder atenderla lo suficiente por sus viajes y excentricidades. No puedo hacer otra cosa sino transmitir mi pésame más sentido a esta señora y a todos sus seguidores que se ganó en el mundo.