Vera GRV estrena videoclip de su desgarrador bolero sobre malos tratos “Pobre Niña”

Ha sido rodado en el barrio de Pescadería, producido por Chus Santana y saldrá a la luz este viernes

Tras un intenso año de trabajo y proyección personal, Vera GRV (Vera Gil Rodríguez, Almería 2000) aborda el último trimestre de 2023 con un videoclip de su bolero “Pobre Niña”, inspirado en una chica que sufre malos tratos y no tiene muchas oportunidades para salir de su círculo. Confiesa que afronta con nervios este lanzamiento porque “todos los que han tenido ocasión de escuchar este tema me dicen que es lo mejor que he hecho hasta ahora y eso me hace sentir cierto vértigo de cara a como será su acogida. Además es una apuesta muy personal porque me he apoyado en mi familia y mi entorno para grabarlo y creo que hemos hecho un gran trabajo de puesta en escena, mi tía Tere Alonso, nos ha sorprendido al asumir el papel de la protagonista… creo que ha quedado muy bien y me hace sentir doblemente orgullosa porque toda mi gente se ha involucrado en este proyecto… Estoy algo nerviosa pero a la vez sé que hemos hecho algo muy bonito”.

El bolero “Pobre Niña” fue grabado en la propia habitación de Vera y varias frases de la canción surgieron improvisadas lo que da un punto de autenticidad a una letra desgarradora que no ha pasado desapercibida para el productor multiplatino Chus Santana (Urbania Events). El vídeo, que este viernes sale a la luz, ha sido grabado en el barrio almeriense de Pescadería, donde la frescura de sus gentes y su hospitalidad, queda reflejada en un trabajo dirigido por Cristina Barón, Edu Belmonte y Raúl Daniel Gómez y en el que han colaborado Dimelomamu, Ani, Elenita

Vera prosigue, de esta forma, un año que arrancó con la salida de su primer EP “Por si me olvido”, un álbum de cuatro canciones en las que muestra su proceso productivo, temas en los que pasa de la euforia de sacar una canción nueva a la incertidumbre de saber si su música tendrá audiencia, si podrá vivir de su pasión y tener un futuro en un sector con tantas incógnitas… y en el que también ha producido tres singles: “Sin rumbo”ft Braw Robles; “Queens league” ft Kristtina, Georgia Scott, Daniela Garsal, Lorna, Metrika, Nieto666 y “A morir” ft Kristtina

Y sigue caminando por el territorio del corazón: “Me gusta jugar con la música, que suene bien, pero no sabría definirla, ahora se juega con fusiones de todo tipo… lo que sí busco es que te haga sentir”. Comprometida con su tiempo, Vera GRV participó este verano en la fiesta del Orgullo de Madrid, -“nunca antes me había subido a un escenario en la capital para actuar y fue una gran experiencia”-, y tuvo la ocasión de abrir el concierto de la Feria de Almería de RVFV, el más multitudinario del verano con 12.000 asistentes, con una puesta en escena de la que se siente muy orgullosa, -“estilista, bailarines… salió un gran show”, asegura-.

El videoclip de su bolero es el último paso que ha dado en una carrera que siente a la que ha sido llamada desde muy niña, -“ya desde muy pequeñita me gustaba subir a un escenario y coger un micro”-, y en la que está entregada en cuerpo y alma desde hace unos pocos años, cuando tras ver la repercusión que tenían algunos temas que versionaba y subía en Instagram, decidió dar un giro y enfilar todo su esfuerzo en la música y en crear letras que a la vez que le sirven para expresar mejor sus emociones generan sentimientos en un público que poco a poco va agrandando el anillo del escenario al que ya se ha subido esta joven promesa almeriense.