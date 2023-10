Vecinos de Fiñana visitan Ronda en una actividad organizada por el Centro de Participación Activa

La alcaldesa de la localidad malagueña recibe a los fiñaneros acompañados del alcalde Rafa Montes

Vecinos de Fiñana han visitado la localidad Ronda a través de una actividad organizada por el Centro de Participación Activa. En su periplo por la monumental población malagueña han contado con un pase gratuito a todos los museos y lugares emblemáticos por cortesía del Ayuntamiento, cuya alcaldesa, María Paz Fernández, ha recibido personalmente al grupo en un amable gesto con el alcalde de Fiñana, Rafa Montes, oriundo de la población malagueña, como puente entre ambos municipios.

“Aunque son más de treinta años los que llevo residiendo en Fiñana, donde he hecho mi vida familiar, mantengo mucho contacto con familiares y amigos de Ronda. Por eso, cuando me dijeron en el centro de Participación Activa que querían hacer esta visita, hablé con su alcaldesa que, muy amablemente, les ha invitado a todos los accesos de museos y recintos, además de brindarles una recepción muy entrañable en el propio ayuntamiento. Por nuestra parte le hemos traído unos modestos presentes que le permitan recordar la visita de los mayores de Fiñana a su pueblo”, afirma Montes.

Con un trayecto de autobús de algo menos de tres horas, los mayores de Fiñana han tenido la oportunidad de conocer lugares como la plaza de toros más antigua de España y el Museo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que se encuentra en los bajos de la misma. También han visitado enclaves como el Puente Árabe, el Puente Nuevo y su centro de interpretación, -una de las instantáneas más reconocida de Andalucía en el exterior-, o la Casa del rey Moro, los baños árabes, la muralla de la ciudad y otros puntos de extraordinario interés. Todos ellos han sido paradas de esa visita en la que el alcalde de Fiñana les ha hecho de guía a petición del colectivo de mayores. “Los he acompañado porque fueron ellos mismos quienes insistieron en que, de alguna manera, les hiciese de lazarillo por las calles en las que crecí. Ha sido, de verdad, una de las mejores visitas que he podido hacer a mi lugar de nacimiento, porque lo he hecho con los vecinos con quienes convivo día a día”, explica el primer edil de Fiñana, Rafa Montes.

Visitas a poblaciones emblemáticas de Andalucía son parte de las actividades que el Centro de Participación Activa de Fiñana lleva a cabo en colaboración, tanto con el ayuntamiento de la localidad, como de otras administraciones. Estas excursiones son, en sí mismas, de enorme interés en las estrategias de envejecimiento activo de la población de mayor edad, que en este ciclo de vida cuentan con menos autonomía para llevar a cabo estas actividades en solitario.