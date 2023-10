Una delantera de titanio de URA que vale cinco puntos

(25-51) Los cruzados vencen por empuje a la velocidad de un gran Olímpico de Pozuelo y logran bonus ofensivo para seguir soñando

Bonito partido el disputado en la Ciudad Deportiva Valle de las Cañas de Pozuelo, con el espectáculo de once ensayos en total, pero, sobre todo, con la demostración de dos modos bien diferentes frente a frente. La contundencia por delantera de URA se medía a la velocidad de transición de Olímpico, en parte obligada como único recurso ante la más que notable superioridad cruzada en percusión y empuje. A los de Quintana no se les fue el control del marcador, pero sí sudaron mucho para sumar los cinco puntos de un bonus que les sabe a gloria y que les permite seguir manteniendo las aspiraciones a finalizar la primera fase en la zona alta. Dos partidos a domicilio y dos triunfos.

Precisamente ese sufrimiento va a serle de gran provecho a Quintana; hay necesidad de ajustar mejor el sistema defensivo cuando el rival lograr ‘correrle’ a los unionistas. Todo lo conseguido arriba, muchísimo, se vio un tanto comprometido por el vertiginoso desempeño de los madrileños, entrando, eso sí, pegados a la cal por las bandas, con transformaciones complicadas que no completaron sus tries. Diferencia de efectividad con el pie, la victoria no peligró, si bien fue costoso mantener tres ensayos más para el bonus ofensivo. Melé ‘con ruedas’, tal y como suele decirse, firmes en touche, se van los cruzados al primer parón del calendario cargados de opciones.

El dibujo de ser tremendamente superior en melé y en percusión de delantera supuso que el XV almeriense aprovechara sus armas. El choque, no obstante, comenzó con una llamada de atención, otra más, a URA, por la indisciplina. Así, en el primer minuto de juego ya propició una ocasión de oro a Olímpico para ponerse por delante… y no la desaprovechó. Golpe a palos en posición cómoda, como demasiadas veces en este inicio liguero. Eso sí, no importó lo más mínimo, porque en el saque consiguiente se recuperó del balón, se jugó a touche en diez metros, se hicieron dos fases y se entró en la zona de marca. El ensayo, obra de Ata, fue transformado (3-7).

Se podía prever un partido algo más cerrado, pero eso es imposible si la delantera de los cruzados entra en pleno rendimiento atacante. De hecho, tardó poco Unión Rugby Almería en volver a anotar, con origen en touche, sanción con melé y entrada hasta la cocina con mucha superioridad para try sencillo de Pocho, también transformado. Era el 3-14 y se demostraba una gran efectividad unionista en los últimos metros. Sin embargo, falló el placaje en una jugada arrancada desde el mediocampo y Olímpico recortó la distancia con un buen ensayo por la izquierda, pleno de velocidad (8-14).

En medio de un juego de equilibrio en la medular, cada patada al lateral del terreno de juego por parte de URA fue letal, y así llegó el tercer try, de hecho. Una vez más por la zona izquierda, de touche se armó el maul y la percusión de la delantera fue imparable para el 3-21, ya que Graciarena se mostró infalible al pie y volvió a transformar. Cada uno con su arma, Olímpico seguía trabajando la posesión y URA defendió in extremis lo que iba a ser el segundo ensayo encajado, pegado al banderín izquierdo. Con todo, de manera sorprendente, los madrileños lo lograron tras haber sido arrasados en una melé propia que lograron jugar entre el atropello de la locomotora de Quintana.

La apertura de balón cogió desprevenida a la defensa almeriense, que contaba con la recuperación del oval, y Olímpico pudo correr y ensayar para subir el 13-21. Peligroso rival por su buen criterio, había que trabajar mucho más para alcanzar una victoria de las catalogadas clave para el devenir futuro de la competición. Así, en la última jugada antes del descanso tocó defender duro para evitar un marcador mucho más apretado. La consigna para la segunda mitad era abrir más brecha cuanto antes. Patada inicial para los cruzados, profunda, recuperación del oval, seis minutos de presión asfixiante, y ensayo finalmente, el cuarto, todavía sin alcanzar la distancia de bonus ofensivo.

Desde touche, pasando por dos melés, Olímpico finalmente sucumbió y llegó el try, si bien esta vez abriendo el balón para que por el costado entrase Perez por el costado. Graciarena de nuevo acertó y con 13-28 se pensó en algo más que ganar. En el 51 la superioridad en melé fue impresionante, arrasando con introducción de Olímpico. Esta vez se recuperó el balón y se metió con avances de delantera al rival en su 22. Se jugó touche ensayada que no llegó a buen puerto cuando parecía lo contrario, pero se obligó al XV madrileño a seguir embotellado a base de intensidad en la defensa, en los rucks y en los balones divididos.

Desde touche, se escurrió el oval ya en zona de marca para impedir un ensayo más… pero solo momentáneamente. Era melé para Olímpico, en inferioridad de dos hombres por sendas amarillas consecutivas provocadas por la presión almeriense. Eso en cinco metros propios era una sentencia. Se pusieron ruedas de nuevo, Pocho pescó el balón y ensayó junto a palos para transformación posterior sencilla (13-35). El quinto try era distancia de bonus a falta de un cuarto de partido por delante, pero No lo iba a poner nada sencillo un Olímpico de juego vistoso que supo apoyarse bien en la touche hasta el punto de que sacó provecho de ella la primera vez que pisó en el campo de URA.

No lo había podido hacer en toda la segunda mitad, pero fiel al guion establecido hizo ensayó por el costado una vez fijada la defensa almeriense. La respuesta inmediata se materializó con más presionó por delantera, recuperando otra melé más dentro de los cinco metros para ensayar, tras dos fases. El 18-42 era de nuevo bonus, pero en ese juego de persecución entre ambos una pérdida auspició otra carrera más, con patada a seguir y try local. Se estaba ya en tiempo añadido por las paradas del crono y URA fue a por su bonus por tercera vez. Una touche más, esta vez a maul, y después fases acumuladas, desgaste y por segunda vez consecutiva Coco depositó el oval (25-49).

FICHA TÉCNICA:

Olímpico de Pozuelo (25): Alfaro, Ferret, Baeza, Sáinz, Manuel Arias, Gil, González, Aparicio, Rivero, Walch, Álvarez, Nájera-Aleson, Megino, Martínez y Castillo. Suplentes: Sáez, Bracenas, Palacios, Gómez, Soler, Santiago Arias, Fuente y Rascón.

Unión Rugby Almería (49): Momia, Giardina, Coco, Mono, Ata, Mudo, Román, Pocho, Lamboglia, Graciarena, Peres, Pérez, Gómez y Arias. Suplentes: Juanma, Franco, Villena, Rafa Jiménez, Pufo, Villegas y Pascual.

Árbitro: Víctor Cuenca. Expulsó temporalmente a González (min. 42), Aparicio (min. 44) y Martínez (min. 79) por parte de Olímpico.

Tanteo: 3-0, min. 1: patada de castigo transformada por Walch. 3-7, min. 3: ensayo de Ata transformado por Graciarena. 3-14, min. 8: ensayo de Pocho transformado por Graciarena. 8-14, min. 22: ensayo de Walch. 8-21, min. 26: ensayo de Momia transformado por Graciarena. 13-21, min. 37: ensayo de Megino. DESCANSO. 13-28, min. 46: ensayo de Pérez transformado por Gracianera. 13-37, min. 56: ensayo de Pocho transformado por Graciarena. 18-37, min. 64: ensayo de Racón. 18-44, min. 70: ensayo de Coco. 25-42, min. 72: ensayo de Manuel Arias transformado por Megino. 25-49, min. 77: ensayo de Coco transformado por Graciarena. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo C en su primera fase, disputado en la Ciudad Deportiva Valle de Las Cañas de Pozuelo.