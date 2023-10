Un podio en el short track para la despedida de las UCI Mountain Bike World Series

El ya de por sí exigente circuito de Mont-Sainte-Anne se convirtió en la carrera más dura de toda la temporada merced a la lluvia y a las condiciones en Québec, tanto en la noche previa como durante la disputa de las carreras élite del domingo. Un circuito totalmente embarrado, en una jornada fría, que endureció aún más sus subidas y que complicó hasta el extremo las zonas técnicas, obligando a afrontar con mucha cautela los tramos de rocas y las bajadas. No fue el cierre de temporada soñado por Bec Henderson, que completó una más que correcta primera mitad de carrera rodando durante algunos momentos en posiciones de podio, segura en la parte técnica y con fuerzas para incluso recuperar terreno en las subidas. Sin embargo, la biker de Primaflor-Mondraker-Genuins sufrió un percance mecánico que le hizo perder tiempo y posiciones después del cual no fue capaz de recuperar terreno, pagando el esfuerzo y cayendo hasta la 21ª posición en meta. La campeona australiana cerró al menos la campaña de Short Track con su segundo podio consecutivo, alcanzando el viernes un brillante tercer puesto tras mostrarse muy activa, rodando varias vueltas en la primera posición y pelear por el triunfo hasta casi el final frente a Laura Stigger y Loana Lecomte. Un resultado que le sirvió además para finalizar sexta la general de la disciplina corta de la Copa del Mundo. Gris cierre de Ondrej Cink Tampoco fue el mejor fin de semana para Ondrej Cink, que puso punto y final a su temporada de regreso al conjunto PMG Racing Team con una actuación lejos de su mejor nivel. El checo, al que no le gustan demasiado este tipo de recorridos tan pesados y en mojado, no encontró en ningún momento el ritmo de carrera en el cross country, completando la manga canadiense lejos de la zona delantera. Enlace a la web de Primaflor-Mondraker-Genuins