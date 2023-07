Origen Cósmico

T riángulo de verano

Constelación de Lyra

Emigraron a la Tierra

Nuestros primos galácticos

Son muy parecidos a nosotros

En las noches oscuras del verano, y con un telescopio de potencia media, se puede contemplar la constelación de Lyra, un grupo de estrellas cuyo nombre se remonta a la antigüedad clásica de Grecia y Roma. Entre estas estrellas, se halla un objeto rojizo llamado la Nebulosa del Anillo, que nos recuerda que todo tiene un fin.

Vega, la estrella más brillante de Lyra, es una de los luceros más brillantes del cielo nocturno, y forma una esquina del famoso triángulo de verano. La constelación de Lyra no es grande pero se identifica fácilmente por su estrella Vega, que es uno de los vértices del triángulo de verano.

La constelación de Lyra y su estrella Vega son la cuna de la primera siembra de razas humanoides en dimensiones densas, las razas élficas. Lyra es una de las 48 constelaciones catalogadas por Ptolomeo. Su estrella es Vega, la quinta estrella más brillante que podemos ver desde la Tierra. Vega sería el origen estelar de muchas almas encarnadas en la Tierra. Las razas élficas fueron las primeras razas micaélicas que se crearon en dimensiones más densas y físicas.

Lyra se representaba a menudo en los mapas estelares como un buitre o un águila portando una lira. Lyra es la Lira de Orfeo, de quien se dice que hacía una música tan encantadora que hasta los animales se detenían a escuchar. Orfeo fue uno de los argonautas que acompañaron a Jasón en la expedición en busca del vellocino de oro.

ORIGEN

Según Noel Huntley, nuestro origen no estaría en el planeta Tierra, sino en la constelación de Lyra. Hubo muchos planetas colonizados en la región del cielo que llamamos la constelación de Lyra. Esto habría sido por lo menos unos cientos de millones de años atrás. La sabiduría espiritual faltaba entre los lirianos por lo que surgieron conflictos con guerras.

Los lirianos eran los antepasados originales de nuestra familia galáctica. Hace muchos miles de años, su civilización alcanzó un nivel tecnológico muy alto, pero cayó en la discordia, con facciones enfrentadas dentro de su cultura. Estas facciones fueron a la guerra, y destruyeron mucha de su sociedad. Muchos de estos seres de Lyra, se fueron en sus naves estelares para colonizar los sistemas de Las Pleyades, Hyades y Vega.

Algunos de estos pleyadianos con antepasados lirianos también emigraron a la Tierra durante el periodo de los lemurianos y los atlantes. Los lirianos han evolucionado ahora más allá del conflicto, o de etapas guerreras. Estas otras civilizaciones se pueden ver como nuestros primos galácticos.

Con el desarrollo de la tecnología espacial, los lirianos amantes de la paz, partieron de Lyra y, finalmente, descubrieron la Tierra, que estaba deshabitada. Otros de Lyra fueron directamente a las Pléyades. El viaje fue muy largo, y de hecho, tardó generaciones. Ellos no tenían el viaje interdimensional. Por lo tanto, no regresaron a sus propios planetas. Las razas de Lyra en sus mundos de origen evolucionaron al final y se transformaron a la cuarta densidad, pero no los lirianos que colonizaron el planeta Tierra.

Sin embargo, más conflictos y guerras se desarrollaron en la Tierra, causando una nueva división en la población. Un grupo fue al sistema de las Pléyades. Este grupo prestó atención a su condición emocionalmente perturbada y centró su energía en la meditación y en lo espiritual, como lo hicieron los habitantes existentes en las Pléyades. Ellos hicieron todo lo posible para evitar cualquier negatividad. Como resultado, estos seres pleyadianos, evolucionaron miles de años por delante de sus homólogos en la Tierra, donde continuó la lucha y la destrucción, dando como resultado unas dieciocho civilizaciones separadas y consecutivas.

RAZA LIRIANA

Según Theodore Colon, los lirianos son algunas de las almas más antiguas de nuestra galaxia. Se dice que su conocimiento contribuyó a la Atlántida, Mu y Lemuria, así como al elemento del fuego. Vienen de una serie de planetas que están vinculados con el sistema estelar Lyra. Ahora existen en varias galaxias diferentes y miles de planetas diferentes en dimensiones hasta la novena.

Estos antiguos humanoides son muy parecidos a los seres humanos terrestres, aunque muchos de la raza liriana tienen rasgos y aire parecidos a los de los felinos. Otros tienen características más parecidas a las de las aves. Hay varios morfológicos: No caucásicos de piel morena; gigantes de hasta 2,70 metros de altura; pelirrojos de carácter fiero, con aspecto de ave, y con aspecto de felino.

Se dice que recientemente hicieron la transición a este plano superior, que es una de las razones por las que están interesados en ayudar al planeta Tierra a desarrollar su conciencia. Los lirianos parecen ser iguales a todos los demás debido a la naturaleza física del planeta Tierra, donde todo se experimenta como tridimensional. Los lirianos está aquí para ayudarnos a darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza.

Los lirianos entienden que el nivel de conciencia en el planeta Tierra tiene un efecto en todas las demás partes del universo, ya que todo está intrínsecamente vinculado. Por esta razón, se ofrecen como voluntarios para venir a nuestro planeta para el florecimiento de la energía creativa.

HISTORIA

Los habitantes de Lyra estuvieron presentes sobre la faz de la Tierra desde el año ciento noventa y seis mil antes de Cristo, hasta el año diez de nuestra era: a todo lo largo de un periodo de doscientos seis mil años. Es decir, que dejaron nuestro planeta diez años después de Cristo. Por si fuera poco, los de Lyra, Vega, Orión y Sirio-A establecieron en la Tierra zonas de influencia o de poder, que defendieron de otros grupos como su propio territorio.

La civilización de Lyra evolucionó en paz durante dieciocho millones de años, antes de su emigración hacia el exterior. En algún momento de su historia fueron descubiertos, y atacados posteriormente por la principal civilización reptiliana de nuestra galaxia, los alfa draconis, quienes destruyeron tres de los catorce planetas en los que se asentaban los habitantes de Lyra.

Posteriormente a dicha invasión, hace 22 millones de años, facciones opuestas de las razas de Lyra llegaron a un punto de conflicto tal, que decidieron emigrar hacia otros puntos del cosmos. De esa forma nacieron los embriones de lo que en su momento llegaron a ser nuevas civilizaciones totalmente independientes: La civilización de Vega y la civilización de las Pléyades.

Como segundos desprendimientos posteriores a la civilización de Vega, se originaron también la civilizaciones de Orión, en al menos uno de sus sistemas estelares, y de Sirio-A, que es una de sus tres estrellas. Como producto de una alianza estratégica entre grupos de Sirio y Orión, se formó la civilización reptiliana regresiva de los Ni-Bu-Ru. Aunque estos últimos no pertenecen en forma alguna a nuestra familia galáctica.

Pero no sólo las llamadas culturas de nuestra familia galáctica tuvieron su origen en Lyra, sino igualmente, en mayor o menor medida, las civilizaciones de Antares, Cisne, Alfa Centauro, y las de Sagitario y Cassiopea, antes de sufrir el ataque de los alfa-draconis y algunas de sus subrazas de los sistemas estelares de Orión. Se relaciona igualmente con Lyra la muy evolucionada y antigua civilización de Arturo, y también las poblaciones de los sistemas estelares interrelacionados de Tau Ceti y Epsilon Eridani.

