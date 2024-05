Tráiler de “LOLA, LOLITA, LOLAZA” cortometraje de animación de Mabel Lozano, producido junto a Chelo Loureiro

Con mucho humor, amor y retranca, Mabel Lozano nos cuenta en primera persona en el cortometraje de animación LOLA, LOLITA, LOLAZA su viaje con un cáncer garbanzo en su “Lola” izquierda.

Aunque esta no es solo la historia de Mabel, también es la de millones de mujeres en el mundo.

“Cuando era pequeña, en mi pequeño pueblo de Toledo, mi madre, muy bajito me contaba:

Mira, señalando a una mujer de mediana edad, esa pobre señora tiene cáncer de mama, pero su familia no lo quiere decir. Recuerdo preguntar a mi madre, susurrando igualmente, si acaso no lo decían porque el cáncer se pegaba. Alto y claro, yo he tenido un cáncer de mama, y sí, es cierto que el humor no cura, pero ayuda, vaya que si ayuda” nos cuenta la directora, ganadora de dos Goyas a Mejor Cortometraje Documental (Biografía del Cadáver de una Mujer y Ava”.

Chelo Loureiro, productora junto con Lozano de LOLA, LOLITA, LOLAZA, es una de las productoras más importantes de España en materia de animación, teniendo en su haber cuatro Premios Goya, dos a Mejor Largometraje de Animación (Valentina y Unicorn Wars) y dos a Mejor Cortometraje de Animación (Decorado y To Bird or Not To Bird).

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer a lo largo de su vida.

La Asociación Española Contra el Cáncer ha impulsado la iniciativa “Todos Contra el Cáncer”, un movimiento social que busca involucrar a personas, empresas e instituciones en torno a la lucha contra el cáncer y ha sido declarada por el Gobierno de España como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP). Dentro del eje de divulgación el corto LOLA, LOLITA, LOLAZA es magnífico para perderle el miedo a visibilizar y normalizar la realidad social y emocional del cáncer de mama.

LOLA, LOLITA, LOLAZA es una producción de Abano, Secuoya Studios y Mafalda Entertainment SL, con el apoyo de la Comunidad de Madrid, la Asociación Española contra el Cáncer, Novartis y Marnys.