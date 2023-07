Todo sigue un Plan

Todo está conducido

La Verdad es muy fea

También puede ser bella

Es común el agotamiento

Puedes sentir como una agonía

Aún queda mucho por emerger

La energía es más refinada cada día

Eso hace que aflore toda la densidad

Funciona la conciencia, no el intelecto

C ompasión, honestidad, paciencia, coraje y amor

Nunca duden de que todo está procediendo de acuerdo con un plan Divino, ya que la madre Tierra es un alma muy viva que nunca tuvo la intención de sufrir los efectos de una conciencia de separación permanente, y una madre siempre tiene más autoridad que su hijo. A medida que continúa inundando la Tierra la energía de alta resonancia, todos sienten que se ven afectados a nivel físico, emocional, mental y espiritual dice el grupo arcturiano a través de Marilyn Raffaele.

La mayoría de ustedes todavía está en proceso de limpiar la energía de baja resonancia que se acumuló durante cientos de vidas vividas en sistemas de creencias colectivos que eran mucho más densos que los de hoy. Hasta que se aclare, una persona llevará a cada vida consecutiva la energía de experiencias intensas (buenas y malas) donde continuarán influyendo en las elecciones, gustos, aversiones, miedos y deseos por personas, lugares o cosas.

Todos ustedes han tenido la experiencia de conocer a alguien y, sin razón aparente, les gustó o no les gustó inmediatamente. Esto se debe a que queda un remanente de energía de alguna interacción previa o conocimiento sobre la persona. Nunca olvides que eres conciencia y no simplemente cuerpo físico de órganos y funciones. La muerte deja atrás el concepto material de una persona, pero como conciencia divina, el ser real simplemente toma una forma diferente.

LIMPIEZA

Trate de no apresurarse ni de arreglar la limpieza con soluciones tridimensionales. La vieja energía fluye a menudo y se experimenta en el punto más débil del cuerpo: una vieja lesión o una condición de salud. Es común el agotamiento, así como los dolores y molestias físicos, emocionales, mentales e incluso espirituales. Ocasionalmente, se manifestará la experiencia real que creó el bloqueo de energía en alguna versión tridimensional parecida.

Algunos experimentan aclaraciones como síntomas físicos, mientras que otros lo experimentan emocional y mentalmente según el tipo de energía que se esté limpiando. Descanse más y confíe en que el proceso se desarrollará según sea necesario sin compararlo con las experiencias de otros. Esto no significa ignorar o pretender que no existe lo que estás sintiendo. Están bien las soluciones simples para aliviar la incomodidad, pero retrasará el proceso recurrir a narcóticos fuertes y protocolos tridimensionales intensos para lo que experimentas.

Algunas limpiezas tardan más que otras en completarse, porque debe fluir el proceso de limpieza a un ritmo para el que el cuerpo y la mente están preparados, y lo determina el Yo Superior. Tardará más tiempo en limpiarse la energía que implica juramentos, promesas, votos, etc. y procederá gradualmente como una secuencia de capas. Esto sucede a menudo cuando una persona ha agregado y reforzado una energía, como tomar los mismos votos y juramentos vida tras vida porque estabas en el mismo estado de conciencia.

AGONÍA

Confía en que tu Ser Superior conoce aquello en lo que estás preparado para manejar y cuándo. Ha llegado el momento de se extinga todo lo que es viejo y obsoleto para que lo sustituya lo que es más alto y más real, pero se puede sentir como una agonía cuando dejas atrás gran parte de lo familiar. La mente no quiere renunciar a lo que está acostumbrada y seguirá recordándote los “viejos tiempos”.

Evolucionar a un estado de conciencia capaz de discernir la realidad que subyace a las apariencias es un proceso que comienza con el conocimiento intelectual, luego con la aceptación y la práctica. Muchos estudiantes sinceros de la verdad recién despiertos cometen el error de tratar de vivir y experimentar lo absoluto simplemente porque han leído un libro sobre la verdad o han aceptado que Dios es todo.

El conocimiento intelectual no se manifiesta ni se puede manifestar porque es la conciencia, no la mente, la que constituye la sustancia de la forma, y es el principio creativo de todo lo que es. Una verdad se debe convertir en estado de conciencia antes de que se pueda expresar. No seas principiante, cuando una gran cantidad de verdad se ha convertido en tu estado de conciencia y se está manifestando pero no te das cuenta.

La compasión, la honestidad, la paciencia, el coraje, el amor, etc. son todos aspectos de la Conciencia Divina. A toda persona, por su libre albedrío, se le permite gustar, odiar, culpar a otros o negar la verdad todo el tiempo que desee, pero es el contenido de la conciencia de cada persona lo que determina lo que expresa.

Nunca hay culpa para aquellos que eligen vivir desde un estado hipnotizado de conciencia. La evolución es un proceso que se desarrolla de manera diferente para cada persona porque cada una ha tenido experiencias diferentes. Algunos apenas comienzan su viaje de despertar. Cada persona en algún momento despertará a su unidad divina y lo hará sin la predicación y el proselitismo de otros, porque es la realidad. El pecado es separarte de tu ser divino.

MEDITACIÓN

Trae tus preguntas espirituales a la meditación y reflexiona sobre ellas desde la premisa de que ya eres Uno con las percepciones y las respuestas que se pueden desarrollar silenciosamente mientras haces esto. Después de considerar o contemplar alguna verdad en la meditación, llega un momento de quietud y finalización que te permite descansar en la unidad. Puede parecer que nunca sucede nada, incluso después de años de meditar, pero siempre se escucha la intención de alinearte con tu Ser Divino real, porque es usted quien está escuchando. Para que sea una meditación real, suelta todos los conceptos sobre cómo se debe ver, sentir o experimentar la meditación.

La meditación se ha presentado al mundo como un medio para conseguirlo que se basa en la creencia tridimensional de que estás separado de lo que quieres o necesitas y de que la meditación te ayudará a conseguirlo. Éste es un enfoque de meditación necesario para principiantes, para aquellos que no están familiarizados con sentarse en silencio consigo mismos. Si continúas este tipo de meditación evolucionas hacia menos búsqueda y más descanso, y finalmente evolucionas hacia un sentido más profundo de lo que se trata la meditación.

La energía de la Tierra se ha vuelto cada vez más refinada, lo que a su vez está causando que salga a la superficie la densidad y quede expuesta por lo que representa. Aún queda mucho por emerger que sorprenderá a muchos. No niegues, resistas ni discutas con otros sobre las apariencias del mundo. Más bien, sé un observador simplemente centrado en la comprensión de que la Tierra es un universo espiritual poblado de hijos e hijas de Dios.

Incluso aquellos considerados corruptos o malvados son también conciencia divina, porque no hay otra vida o sustancia de la que puedan estar hechos. Aquellos que viven en la densidad son totalmente inconscientes de quiénes son realmente y, por lo tanto, han creado vidas en las que actúan, buscan y experimentan todo su dolor y placer a partir de ideas de separación. Tu trabajo no es enviarles luz creyendo que no la tienen, sino ver y reconocer su Luz ya presente a pesar de lo profundamente que pueda estar enterrada esa Luz en la densidad.

Algunos de ustedes están activos en el proceso de ascensión de la Tierra, mientras que otros vinieron para sostener la Luz. Permita que lo guíe su intuición en cuanto a qué resuena y sepa que se superponen ambos tipos de seres humanos, y ninguno es más espiritual que el otro. Cada acción ordinaria entre las personas, los animales y la naturaleza es trabajo de luz cuando fluye de una conciencia de unidad.

El alma de muchos están eligiendo irse en este momento, así que no te sorprendas si sucede esto con alguien cercano a ti. Es un momento difícil para algunos, y muchos eligen irse a casa a nivel de alma, descansar, sanar, y luego regresar bien preparados para un planeta de mayor resonancia.

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Lobezno , el Tesoro dice que podría suceder en cualquier momento. Los bancos le habían dicho a su personal que no trabajarían más los fines de semana hasta que ocurriera la RV, pero estaban trabajando este fin de semana.

Según Ricitos de Oro , la ventana de oportunidad de inversión está llegando a su fin rápidamente. Se acerca el momento de que nos prepar a mos para la gran transferencia de riqueza que comenzaría a principios del próximo mes, a su juicio, pero nadie sabe el día ni la hora.

Diez países ejecutarán el s istema de transmisión de emergencia para cubrir el mundo.

Según Ricitos de Oro , éste es un evento mundial que transforma nuestra economía. Todo va a valores reales en todos los sectores del mercado. Es un proceso cuyo resultado final ser ía un reinicio financiero mundial. Los próximos tres meses ser ía n un per i odo de transición en que los mercados irán a un valor real bajo nuevos mecanismos estandarizados respaldados por oro. Haga su propia investigación antes de tomar cualquier decisión que afecte su vida. https://dinarchronicles.com/ 2023/06/26/the-moment-seeds- of-wisdom-rv-gcr-updates-from- goldilocks-6-25-23/

Jim Rickards dijo que el grupo BRICS lanzaría su nueva moneda internacional respaldada por activos a mediados de agosto.

L e ha llamado la atención que los códigos del p rotocolo 20 se están integrando en el QFS. Estos códigos permiten que los activos digitales se muevan a través del sistema.

Cree que el 30 de junio, estaríamos dentro de dos semanas de aplicar nuevas políticas monetarias para reflejar nuestra nueva economía mundial.

También cree que el 1 de julio, los mercados financieros internacionales se transformarían en una nueva economía basada en activos digitales.

RESONANCIA LOCA

Según Logan B, en el caso de que alguien se pregunte por qué se volvió loca la resonancia Schumann durante un tiempo antes del solsticio de verano, los co-creadores pusieron en marcha nuestra nueva matrix. Todo salió bien, así que asumo que se producirán más sacudidas de energía, con suerte, a un ritmo más rápido de lo que han estado. Aunque no se puede ver que suceda nada, tenemos pruebas de que está sucediendo rápidamente en las lecturas de resonancia de Schumann.

Añade que la oscuridad ya no está en la cuarta dimensión para molestarnos, así que ahora somos libres de ir allí. La 4-D es una dimensión que no está destinada a albergar ningún ser durante mucho tiempo. La única razón por la que vamos allí, en lugar de un salto directo a la quinta dimensión, es porque será una progresión más fácil y natural. La 4-D es una breve carrera de entrenamiento para recordar nuestras habilidades 5-D.

Los científicos van a estar completamente desconcertados ya que comenzarán a romperse las leyes actuales de la física a las que se han adherido durante toda su vida y aparecerán nuevos elementos casi a diario, aparentemente de la nada.

Poofness dijo.- ¿La palabra en las ondas de radio es que las monedas probablemente explotarán esta próxima semana? Podría, pero como saben, demasiadas personas tienen sus dedos en muchos trozos del pastel. Espera y verás; déjalo ir y déjalo ser. Solo cuélgate y quédate quieto en el vacío.

Una gran pregunta es: ¿verás a los uniformados hacer lo suyo la próxima semana? ¿Se te dará la oportunidad de ver cómo ocurren los derribos? La respuesta es sí y no. Habrá algo de secreto, pero no donde puedas verlo. Hay mucho que hacer. Solo sé pacífico y tranquilo y haz lo tuyo. Asegúrate de que tus ‘íes’ estén punteadas y tus ‘t’ cruzadas.

Las próxima revaluación de la moneda requerirá mucho calor y se hará mucho alboroto por nada. Se discutirán los pecados y los méritos de este tiempo y ocurrirá un combate. Sólo ten la seguridad de que el objetivo es que mentes cada vez más altas tomen estos datos y los utilicen. El mundo está listo para que termine la farsa; sólo saca el dinero y toma el camino más alto. Ese sigue siendo el mantra. Hay muchas cosas buenas por venir.

RUSIA

Putin ha prometido destruir el g rupo Wagner .

Esperaban ir a Moscú con 70.000 soldados para derrocar a Putin .

Putin supo todo el tiempo que el grupo de Wagner iba a intentar dar un golpe militar.

Putin aplicó la teoría de juegos contra el g rupo Wagner y les permitió impulsar su agenda.

Se plantaron sombreros negros dentro del sistema ruso .

E l líder del grupo Wagner , invirtió en el Reino Unido bajo compañías subsidiarias.

El Grupo ha depuesto sus armas y se han destruido sus oficinas en Rusia .

El exjefe de Roscosmos dice que la Nasa no aterrizó en la Luna.

¿Cómo viajó el Apolo-11 medio millón de millas de ida y vuelta a la L una con un tanque de combustible, y cómo atravesó el cinturón de radiación Van Allen sin quedar frito?

Según Benjamin Fulford , fracasó el plan de utilizar al grupo Wagner para derrocar al gobierno de Rusia . Cree que fue una guerra psíquica usando una voz generada por inteligencia artificial. Se piratearon las cuentas de Wagner y luego se bloqueó todo el contenido. Trataron de pagarle al grupo 6.200 millones para que se volviera contra Rusia . Pero Rusia y Wagner terminaron dándose la mano y embolsándose el dinero. Sin embargo, aún no ha terminado la ópera Wagner y se ha comenzado a desarrollar la segunda parte, que no conocemos todavía .

