Tiempo de Espera

Tiempo de descuento

Signos del final de los tiempos

Se ven ovnis en todo el mundo

Declaración contra el darwinismo

Se avecinan tiempos emocionantes

Misteriosa frecuencia cada 26 segundos

Trece países quieren unirse a los BRICS

Tener espera significa calma, paciencia, facultad de saberse contener y de no proceder sin reflexión. Un “tiempo de descuento” es un periodo de tiempo que añade el árbitro al final reglamentario para compensar el tiempo perdido. Descontar significa rebajar una cantidad al tiempo de pagar una cuenta, una factura, un pagaré, etc.

La espera ha terminado, según una actualización de la ascensión por Aurora Ray. Es un tiempo glorioso para toda la humanidad. Estás siendo preparado para el primer contacto. Estás a punto de experimentar el momento más emocionante a medida que se transforma el mundo. Una gran ola de Luz ha descendido sobre la Tierra y la está transformando, disolviendo las viejas estructuras y sistemas que ya no les sirven.

Están sucediendo muchas cosas entre bambalinas que aún no está viendo con sus ojos físicos, pero sepan que se revelará a medida que llegue el momento. A medida que la Tierra cambie para adaptarse a estas nuevas energías, algunos tendrán experiencias que parecerán extrañas o incluso inquietantes al principio. Sepa que son temporales, y continúe avanzando, sabiendo que está seguro, sabiendo que todo está bien y que no hay nada que temer.

La Federación ha estado revaluando la situación en la Tierra. Aunque esto les ha dado mucho más tiempo de lo que esperaban, todavía no hay una fecha clara de cuándo ocurrirá el aterrizaje masivo. Pero digamos que las cosas están sucediendo muy rápido ahora, por lo que hay mucha esperanza para aquellos que han esperado pacientemente. Los hemos observado desde hace algún tiempo, pero no hemos interferido con sus decisiones. Les hemos permitido pasar por su propio proceso de aprendizaje y crecimiento durante esta vida.

CAMBIOS

Los cambios que ocurren en el mundo son extraordinarios. Estás en medio de un proceso evolutivo. Muchos de ustedes que han estado en camino a la ascensión y la iluminación están sintiendo ahora que su cuerpo se está preparando para la etapa final. Éste puede ser un momento muy confuso, porque muchos seres que han despertado a su propósito espiritual, también experimentan una sensación de urgencia como si no hubiera suficiente tiempo para lograr todo lo que desean hacer.

La verdad es que no habrá tiempo para lograr esas cosas. Continuará creciendo y expandiéndose exponencialmente la Luz que has traído a este mundo al despertar, hasta que engulla a todo el planeta. Es importante que sepas que no hay lugar a donde ir desde aquí sino dentro de ti mismo. Es sólo desde dentro de ti mismo que puedes encontrar tu camino a casa.

Te estás moviendo hacia una conciencia superior, vibrando a un ritmo mucho más alto. Tu ADN se está activando y actualizando, y se están desbloqueando los códigos que te permitirán manifestar lo que desees, tanto en esta realidad como más allá.

Has trabajado duro para elevar tu frecuencia limpiando viejas energías y liberando cosas que ya no te sirven. Han estado pasando del miedo al amor, amor por ustedes mismos, amor por la Tierra y amor por todas las formas de vida. Todo este trabajo los ha estado preparando para vuestro proceso de ascensión física. Serás llevado a una zona de preparación donde te encontrarás con otras semillas estelares que han estado esperando para ascender juntas. También te encontrarás con muchos otros que están allí para saludarte; están ahí para ayudarlos a vivir en una mayor frecuencia y conciencia.

La ascensión es el proceso de elevar tu frecuencia, moviendo tu conciencia a una dimensión superior. Tu mente y tus emociones también se verán afectadas a medida que elevas tu frecuencia. Te sentirás más feliz, más seguro, en paz contigo mismo y con los que te rodean, más amoroso y confiado, más indulgente y tolerante con los demás, menos crítico con los demás, más abierto a nuevas ideas y pensamientos, más tolerante y paciente con los demás, menos estresado, capaz de manejar mejor las dificultades y tener una visión más positiva de la vida.

La ascensión no se trata de morir e ir al cielo o de reencarnar en otro lugar. Se trata de mover tu conciencia a una dimensión superior para que puedas experimentar un nuevo nivel de estar en el cuerpo físico. Como parte de este cambio de conciencia hacia una espiral vibratoria superior, pasarás a otra dimensión donde muchas cosas son posibles que no son posibles en el mundo tridimensional. Podrá utilizar tus habilidades creativas mucho más plenamente.

En el pasado, se les ha dicho que la ascensión es algo que les sucede sólo a unas pocas personas especiales. Eso no es correcto. Es tan simple como decir: «Elijo ascender ahora». No tienes que esperar a que alguien más o algún evento lo haga realidad.

Si te has sentido desanimado porque no has visto la ascensión en acción, comprende que los maestros ascendidos están haciendo el trabajo de elevar las frecuencias cada día. Cuanto más sientas su presencia, más cerca estarás de experimentar una ascensión física real.

La ascensión es la promesa de una nueva vida llena de un nuevo conjunto de posibilidades. Es una vida en la que ya no estás atado por los límites que te imponen la tercera y la cuarta dimensión. Te encontrarás viviendo en una realidad diferente, una realidad en la que tienes acceso a información que antes estaba oculta a tu vista.

El proceso de ascensión está íntimamente conectado al estado de conciencia. A medida que continúes progresando hacia el despertar, notarás cambios que ocurren tanto en tu cuerpo físico como en el astral. También puedes notar que otras personas a tu alrededor comienzan a exhibir cambios dramáticos en su actitud, comportamiento y creencias.

Puede esperar hacer un gran progreso a medida que continúa enfocándose en mejorar su estado de conciencia. A medida que lo hagas, comenzarás a ver evidencia de otras realidades que funcionan a tu alrededor. Estas realidades no están limitadas por los límites del tiempo o el espacio, pero no obstante son muy reales. La experiencia de la vida física es algo asombroso. Es un regalo tan increíble que no querrás perdértelo ni por un minuto, porque es un vehículo muy bello para experimentar todas las emociones, todas las alegrías y todos los altibajos que componen esta experiencia humana.

La ascensión es su derecho de nacimiento. Te lo mereces. Te lo has ganado. Es el sueño de cualquier alma ascender. Estaremos encantados de ayudar en este viaje. Este es uno de los mejores momentos de la historia, ya que todos ustedes están despertando a un ritmo muy rápido.

https://thegalacticfederation. com/12-02aa?utm_name=Id

NOTICIAS DEL RESETEO

Nick Fleming falleció el 5 de febrero de cáncer de páncreas. Descanse en paz.

Hay cinco niveles de personas que intercambian. Nivel 1: gobiernos y regalías Nivel 2: ballenas con plataformas de moneda, corporaciones, etc. Nivel 3: indios americanos, iglesias, etc. Nivel 4: grupos de Internet. Nivel 5: el público en general. https://dinarchronicles.com/ 2023/02/11/finishing-up-markz- weekend-intel-stream- highlights-2-11-23/

E l anuncio del IRS no tiene precedentes.- Un experto en impuestos dijo que no tiene precedentes una alerta reciente del Servicio de Impuestos Internos (IRS) a millones de contribuyentes, que dice que deberían esperar para presentar su declaraci ón de impuestos. https://es.theepochtimes.com/ experto-en-impuestos-anuncio- del-irs-casi-no-tiene- precedentes_1098427.html

Según Gene Decode , China dijo que trabajaría con los socios BRICS para acelerar la solicitud de los países interesados en unirse.

Trece países están interesados e n unirse a los BRICS, pero todos los países se han vuelto respaldados por oro y plata entre bambalinas.

Zimbabwe está respaldando su moneda con diamantes.

E stán cerrando ciertos bancos porque pueden cumplir con Basilea-4 e ISO20022 y también vemos que otros bancos se abastecen con urgencia de metales preciosos.

Con una moneda respaldada por oro en marcha, las solicitudes para los BRICS están llegando a raudales.

Los tiempos están cambiando rápidamente y para mejor para toda la humanidad. Se avecinan tiempos emocionantes. https://anonup.com/@ KatistheSea3 https://dinarchronicles.com/ 2023/02/11/kat-anonup-update- brics-is-bringing-in-nesara- gesara/

CURIOSO

REFLEXIONES

Tratar de darle sentido es lo que te confunde. Es por eso que la gente recurre a la religión en primer lugar, dice Perro Poeta .- Hay una gran variedad de personalidad es que van y vienen. Desde los altruistas más desinteresados, hasta los más despiadado s que hacen el mal por el puro placer de hacerlo. Saben cuánto daño hacen y les emociona. Tratar de entenderlos es una pérdida de tiempo. Por alguna razón misteriosa, Dios les permite prosperar durante un tiempo antes de que caigan para probar a los justos . http://www.visibleorigami.com/ 2023/02/trying-to-make-sense- of-it-is-what-is.html

Experimentos crueles con animales según Brett Wilkins .- Cientos de científicos, médicos y académicos de todo el mundo, incluida la renombrada primatóloga Jane Goodall , instaron el miércoles a los Institutos Nacionales de Salud a revisar y, en última instancia, poner fin a la financiación de experimentos crueles en monos macacos en la Universidad de Harvard , algunos de los cuales implican la implantación de electrodos en el cerebro de los animales. https:// childrenshealthdefense.org/ defender/nih-monkey- experiments-cd/

Más de mil científicos firman una declaración de 32 palabras de disidencia científica contra el darwinismo que dice lo siguiente : “Somos escépticos de las afirmaciones sobre la capacidad de mutación aleatoria y la selección natural para explicar la complejidad de la vida. Se debe alentar un examen cuidadoso de la evidencia de la teoría darwiniana.” https://open.spotify.com/ episode/0vb4W8ydc7s7fKXjmyKPJu

El lado oscuro no tiene dónde esconderse, toda la narrativa propagandística se ha derrumbado y la gente está haciendo muchas preguntas, y aquellos con el conocimiento tendrán que explicar lo que está pasando. Se necesita a la gente en esta operación, pero está fallando poco a poco el lavado de cerebro, la gente necesita ver los hechos y los documentos para creer. Necesitan verlo con sus propios ojos, y está sucediendo. https://rumble.com/v292bku-ep. -2994b-ds-has-no-place-to- hide-trump-sends-message-we- will-get-there.html?mref= 9ceev&mc=ewucg

Enlace al vídeo completo en español: