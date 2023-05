Teresa Piqueras asegura que “el PSOE es el único partido capaz de hacer realidad el cambio necesario para Adra”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Adra y candidata a la Alcaldía el 28 de mayo, Teresa Piqueras Valarino, ha defendido que “el único partido que puede hacer realidad el cambio que necesita el municipio es el PSOE” porque cualquier otra alternativa “solo ayudará a quienes realmente tienen que salir del gobierno local, al PP, que ha demostrado que no puede ser merecedor de más oportunidades”.

Ante la “nefasta” situación en Adra, fruto de la “dejadez” del PP durante las dos décadas al frente del ayuntamiento, el PSOE plantea un cambio “necesario” para el municipio”. “El 28 de mayo los vecinos y vecinas decidirán si quieren seguir con un proyecto acabado, que no funciona, que nos lleva a la quiebra, que es el del PP o, al contrario, votan el cambio que representa el PSOE para que Adra tenga unos servicios de calidad, porque se apueste por el deporte, la cultura, el ocio, los espacios verdes en una ciudad dirigida por un equipo cuyo eje prioritario serán las personas”, ha defendido.

La candidatura que lidera Piqueras defenderá la “igualdad de oportunidades, el empleo de calidad”, dará un “impulso” al turismo al que considera un “potente pilar para generar riqueza” y, sobre todo, dotará al municipio de unos servicios públicos “eficientes y de calidad”.

“Adra será una ciudad donde las personas serán el centro de todas las políticas que se pongan en marcha en un ayuntamiento socialista; será una localidad que mire al futuro, a sus jóvenes y que cuide de sus mayores como merecen”, y donde la cultura “sea algo más que pagar una entrada y donde se pueda practicar deporte porque existan unas instalaciones municipales adecuadas”.

Deuda municipal con los consorcios de cerca de 3 millones de euros

Por otro lado, la candidata socialista ha reprochado al equipo de Gobierno de PP y Ciudadanos la deuda de cerca de tres millones de euros que mantienen con el Consorcio de Residuos y con el Servicio de Extinción de Incendios y ha acusado a las derechas de “conducir” a Adra “a la ruina” y de “llevarse por delante los servicios públicos que todos los vecinos y vecinas pagamos a precio de oro”.

Así, según ha desgranado, el Ayuntamiento abderitano tiene una deuda acumulada con el Consorcio de Extinción de Incendios de más de 1,5 millones de euros “por no pagar las aportaciones a las que está obligado”. “Si, además, sumamos los gastos extraordinarios, la deuda alcanza los 2.182,897 euros” y se ha preguntado cómo pretende el alcalde del PP que se financie el servicio de extinción de incendios “si no lo pagan” y qué pasaría “cuando no puedan venir a extinguir un incendio por falta de recursos”.

En este punto, Teresa Piqueras ha recordado que el camión de Protección Civil “está totalmente obsoleto y no se han reforzado los medios de este colectivo para atender las emergencias en nuestro municipio”. “Parece de risa, pero no tiene ninguna gracia, ver cómo hemos visto apagar algunos fuegos con una cuba de agua”, ha reprochado la dirigente socialista.

“Es una vergüenza cómo están las cuentas del ayuntamiento que, a pesar de las condiciones beneficiosas que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez para las administraciones locales más endeudadas, permitiendo aplazar los planes de ajuste o no pagando intereses, en Adra, por dejadez, se hayan tenido que pagar casi 200.000 euros en intereses acumulados”, ha subrayado.

En el caso del Consorcio de Residuos, según la candidata del PSOE, “después de hacer una modificación de créditos de casi un millón y medio de euros para pagar la deuda existente” con este organismo, quedan aún pendiente de pago 654.180 euros; “es decir, no destinaron todo el dinero a cancelar la deuda” y se ha preguntado dónde está ese dinero.

Frente a los impagos del consistorio abderitano que dirige Manuel Cortés con servicios tan fundamentales como la limpieza o la extinción de incendios, el equipo de Gobierno Municipal ha “gastado 100.000 euros de dinero público a publicidad y marketing en sus campañas personales, olvidándose de los problemas reales de Adra y de su ciudadanía”, ha afeado Teresa Piqueras.