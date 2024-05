La gente supone que la respuesta a todos los problemas es la acción de las agencias estatales, pero las asociaciones benéficas podrían liderar una nueva era dorada de la sociedad cívica.

Se está extendiendo rápidamente el amor en acción. Se están perdonando y reuniéndose los familiares y amigos cuyas relaciones se habían roto. Se está ampliando la apreciación de la belleza de la Tierra y de las abundantes provisiones para sus formas de vida. Está aumentando el trato respetuoso hacia los animales. Los residentes están mejorando las condiciones de la comunidad, y los movimientos de base están ganando influencia en todo el mundo.

Los seres humanos vivos piensan más profundamente, hacen un examen de conciencia, buscan comprensión e iluminación. Estas situaciones conmovedoras y muchas otras son aspectos de la energía del amor y la solidaridad. No tengas miedo. Siéntete optimista sobre el futuro, conéctate con la Tierra, abraza un árbol y agradece algo todos los días, dice Matthew Ward a través de su madre Suzanne Ward.

DEFINICIÓN

El significado de amor en acción se refiere a la manifestación práctica y concreta de la solidaridad, que va más allá de simples sentimientos o emociones. En este sentido, el amor no es sólo un sentimiento, sino una acción que implica dedicación, compasión y entrega a los demás. Esta perspectiva destaca que el amor no sólo se expresa a través de palabras o gestos románticos, sino que se traduce en acciones que benefician y apoyan a otros.

Además, la caridad, que se define como el amor al prójimo en acción, está estrechamente relacionada con la justicia, y se considera una virtud teologal que se organiza en la acción de la atención a los otros en todas sus formas. Esta perspectiva del amor en acción destaca la importancia de la acción y la práctica en la manifestación de la solidaridad, y no sólo en la emoción o el sentimiento.

DOBLES O CLONES

Los principales medios de comunicación han condicionado a los espectadores a que ni siquiera se pregunten si han estado viendo a las mismas personas todo el tiempo. Las personas que conocen a los impostores guardan silencio voluntariamente o son sobornadas o amenazadas por agentes del lado oscuro que quieren que continúe la influencia de los fallecidos.

La frecuencia en aumento está incitando a los espectadores a examinar las circunstancias más de cerca que hasta ahora, y están surgiendo preguntas. Los controladores de población existen en la baja frecuencia que producen, causando miedo y sufrimiento, pero no soportan la alta frecuencia.

Los sombreros blancos no son un cuerpo de ángeles con asignaciones ocultas divinamente asignadas. Son miembros de unidades especiales, agentes de inteligencia, investigadores, periodistas y divulgadores que se encuentran entre los muchos voluntarios que no saben que lo son y, por lo tanto, no se identifican como tales. No saben que están librando una batalla entre la luz y la oscuridad que comenzó en la antigüedad y que está terminando ahora.

Lo que sí saben es que un grupo poderoso ha creado conflictos armados, manipulando la economía y causando caos en todo el mundo. Ese no es el mundo que quieren para sus hijos y nietos. Individualmente se oponían a las injusticias hace décadas y, a medida que pasaba el tiempo, la energía de su conciencia de la red del grupo y de sus actividades desmedidas y sus sentimientos sobre el futuro de sus familias los atrajeron el uno hacia el otro. Al darse cuenta de que tenían el conocimiento, la pericia y la experiencia para ser una fuerza pequeña pero potente por la libertad, comenzaron a descubrir las trincheras del grupo.

Estos hombres y mujeres valientes están solos en las trincheras mundiales, por así decirlo, pero cuentan con un creciente grupo de apoyo de almas despiertas. millones de seres humanos están generando la luz que sustenta el esfuerzo de los sombreros blancos, en representación de todos los oficios y profesiones, desde la agricultura hasta la enseñanza, la conducción de camiones, la ciencia, la construcción y la música.

RESTAURACIÓN

La introducción de energía libre y la sustitución de muchos millones de árboles son aspectos primarios de la restauración de la Tierra a su condición prístina, cuando todo el planeta era un jardín del Edén. Al principio, Terra, el nombre que pasó a ser Tierra, era un enorme continente con suaves colinas y valles, y el resto era una inmensidad de aguas cristalinas y poco profundas. Largas eras de civilizaciones avanzadas precedieron al primer periodo prolongado de cataclismos continuos que formaron volcanes y una serie de cadenas montañosas irregulares que se extendieron a lo largo de los fondos marinos a gran profundidad.

El clima del futuro será moderado, excepto en las montañas y zonas polares, donde las temperaturas permitirán nevadas y algo de formación de hielo, y no habrá tormentas violentas, terremotos, ni erupciones volcánicas. Esos eventos devastadores fueron necesarios para liberar la negatividad causada por la oscuridad, para que no se acumulara y pusiera en peligro la vida del planeta. ¡Esa era de eones ha terminado!

Las tecnologías de la familia universal y las vuestras propias se están arrancando de manos oscuras para remediar daños ambientales, neutralizar las radiaciones y desmaterializar un megatón de basura con sorprendente eficacia y velocidad. Si visualizas la Tierra como prístina, hermosa y bañada por el Sol, la energía de tus pensamientos e imágenes no sólo ayudará al rejuvenecimiento de la Tierra, sino que sellará tu firma vibratoria en las células del planeta de donde se derivan las células de tu cuerpo.

El concepto común del interior del planeta, que incluye diversos tipos de rocas, minerales y cristales, petróleo, agua, magma y gas natural, está lejos de ser completo. Además de esos elementos naturales, hay miles de kilómetros de túneles. Algunos se construyeron durante el siglo pasado, pero en la profundidad de la Tierra hay antiguos túneles que contienen tecnología más allá de lo imaginable, y civilizaciones altamente evolucionadas viven en comunidades modestas y ciudades magníficas. Se presentarán esos miembros de la familia universal cuando sea pacífica la vida en la superficie, y también se darán a conocer túneles espectaculares con tecnología prodigiosa.

Estás viviendo en una de las eras más trascendentales desde que la Fuente Creadora seleccionó a un Dios para co-crear y gobernar todos los cuerpos celestes y formas de vida en este universo. Que hayas sido elegido para despertar a la humanidad de Gaia y ayudarles a descubrir la fenomenal patria que tienen es un tributo excelente a las almas extraordinarias que sois. Siéntete privilegiado, honrado y agradecido. Todos los seres de luz de este universo te apoyan con el poder incomparable del amor incondicional.

NOTICIAS DEL RESETEO

La liberación planetaria está cerca. Se ha anulado el intento de eliminar el reconocimiento de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de los seres humanos. https://www.naturalnews.com/ 2024-04-23-who-backs-off- pandemic-treaty-addresses-ty- ty.html

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban , dice que ha fracasado el viejo orden mundial con la guerra, el caos, los disturbios y las economías destruidas. https://www.rt.com/news/ 596567-orban-liberal-world- order-over/

La Sociedad del Dragón Blanco tiene miles de años. El dragón blanco era el símbolo original de Inglaterra . https://www.historic-uk.com/ HistoryUK/HistoryofEngland/ Edmund-original-Patron-Saint- England/

Según Daniel Sacranton , sólo puede existir aquello que sirva a toda la humanidad, y así ha sido siempre. Por lo tanto, depende de ustedes, como despiertos, ver cómo servir a la humanidad y pasar por las pruebas y tribulaciones de este tiempo. https://goldenageofgaia.com/ 2024/05/03/thymus-through- daniel-scranton-the-new-age- on-earth-what-it-means/

Signos de los tiempos.- Según Michael Snyder, la gente sigue actuando como si estuviéramos viviendo en tiempos normales, pero la verdad es que estos no lo son tanto. Estamos en medio de una tormenta perfecta, pero la mayoría de la población no se da cuenta de eso. Mientras los medios se centran en el drama político, nuestro mundo está preocupado por la guerra, los problemas económicos, la escasez de alimento, las pestilencias y los desastres naturales. ¿Cuándo empezará a despertar a la gente? Lo que estamos experimentando ni siquiera está cerca de la normalidad. Parece que casi todos los días nos traen otra nueva crisis con la que lidiar, y parece que va a aumentar el ritmo de los acontecimientos a medida que siga avanzando este año del dragón. http:// theeconomiccollapseblog.com/ signs-of-the-times-war-famine- pestilences-and-natural- disasters/

DISTOPÍAS

Australia demanda la censura de la red social X más allá de sus fronteras. http://www.rumormillnews.com/ pix/Elon-Musk-replys-to- Australia-.jpg

El Tribunal de Justicia Europeo decretó que los estados miembros pueden obligar a las personas a ser inyectadas. https://eur-lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ%3AL%3A2009%3A242%3A0003% 3A0012%3ADE%3APDF

Trudeau anuncia el lanzamiento de un sistema de calificación social en Canadá , siguiendo el ejemplo de China . También están tratando de obligar a la gente a conseguir códigos QR para entrar y salir de zonas controladas. Esto ya ha comenzado en la isla Madeleine, Quebec , donde será multado si no consigue códigos QR para poder salir. https://benjaminfulford.net/ one-last-battle-and-the- rockefeller-hitler-branch-of- the-km-will-go-down/

Según Tucker Carlson , los demócratas en el Congreso están trabajando para cerrar la red de televisión que les criticaba. Eso es ilegal pero está sucediendo. https://twitter.com/ TuckerCarlson/status/ 1785791311271874921

Los judíos no mataron a Jesús, según una nueva ley de EEUU. https://actualidad.rt.com/ actualidad/508018-judios-no- mataron-jesus-ley

PROTESTAS

ECONOMÍA

ÁFRICA

China está condonando la deuda de África . https://www.theafricareport. com/345381/zimbabwe-chinas- debt-write-off-maysway-other- lenders-say-analysts/

África se está afirmando como un actor influyente en la política mundial y se está formando uno de los centros del orden mundial multipolar. https://tass.com/política/ 1779945

Tensión en Níger por la presencia de militares rusos en una base aérea. https://es.euronews.com/2024/ 05/03/militares-rusos-se- trasladan-a-una-base-aerea-de- niger-donde-hay-soldados-de- estados-unido

Tendrá lugar un cambio de juego en África una vez que las multinacionales se vean obligadas a pagar precios mundiales por los productos básicos.

Minería brutal.- Las economías del mundo están aumentando la demanda de los minerales raros en el este del Congo, incluyendo aproximadamente el 70% del cobalto conocido en el mundo, un componente vital de las baterías de iones de litio. El problema es que el suministro procede de minas industriales y artesanales, custodiadas por milicias armadas y trabajadas por cientos de miles de hombres, mujeres y niños que están esclavizados. https://www.usip.org/ publications/2024/03/congo- peace-means-halt-brutal- ilegal-mining-mining

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

