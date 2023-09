El Vacío Humano

El sentimiento de soledad

Potencial humano ilimitado

El futuro de la Libertad es brillante

La forma física esconde nuestra Luz

Avanzando en busca de no sabemos qué

Klaus Schwab tiene miedo a una Revolución

Pruebas de laboratorio a las momias de Nazca

Se utiliza el ridículo para evitar la divulgación ovni

El anhelo de liberación nos deja con ganas, anhelando cosas porque necesito ser. Intentamos llenarlo con casas, yates, automóviles y vacaciones, el que pueda, pero aún así persiste el anhelo. Tal y como está diseñada la vida, nada puede satisfacer ese anhelo divino excepto Dios, dice Steve Beckow.

Algunas personas intentan llenar ese anhelo, ese vacío de soledad insoportable, con dinero, sexo y poder. Todos los que han buscado la felicidad en el dinero han quedado decepcionados. Sigue siendo cierto lo que cantaron los Beatles hace mucho tiempo: “Dime que no necesitas ningún anillo de diamantes y estaré satisfecho. Dime que quieres el tipo de cosas que el dinero no puede comprar simplemente. No me importa demasiado el dinero, el dinero no puede comprarme amor. “

Puede resultar difícil admitir los sentimientos de soledad, pero uno de cada diez seres vivos humanos se siente solo. No es un problema sólo de las personas mayores: la soledad está aumentando entre los jóvenes. Entonces, ¿estamos todos destinados a sentirnos solos?

https://www.bbc.com/news/ magazine-22012957

DEFINICIÓN

La soledad o vacío humano se refiere a la sensación de aislamiento emocional y social que puede experimentar un ser humano vivo cuando se siente desconectado de los demás, a pesar de estar rodeado de personas o incluso en situaciones sociales. Es una experiencia emocional compleja y se puede manifestar de diversos modos en diferentes seres humanos.

La soledad humana puede surgir por varias razones, como la falta de relaciones sociales, la incapacidad para establecer conexiones profundas con otros, la falta de apoyo emocional o la sensación de que nadie comprende o se preocupa por uno mismo. También puede surgir cuando una persona se siente incomprendida o excluida en su entorno social.

ALTERNATIVA

Si usáramos una lupa espiritual, encontraríamos que no estamos solos en los estados divinos que no se pueden comprar. Además, la mejor experiencia humana que puede ofrecer el orgasmo físico es totalmente ridículo comparado con el disfrute de la dicha y el éxtasis de los místicos.

Nunca es feliz un ser que busca poder para sí mismo o poder sobre otro, ya sea un padre sobre su hijo, un marido sobre su esposa o un hombre sobre un ejército. No importa. El ejercicio del control nunca produce alegría. El dolor crece simplemente y las acciones se vuelven más grotescas, hasta que ocurre el colapso.

Nos convertimos en lo que los budistas llaman pretas o fantasmas hambrientos, yendo de vida en vida en busca de objetos y experiencias mundanas que no satisfacen durante mucho tiempo. Suponer que somos poderosos, ricos y atractivos, palidece para nosotros cuando surge el anhelo de liberación y nos mantiene avanzando en busca de no sabemos qué.

Pero todo el tiempo nuestro equipo de apoyo nos atrae hacia adelante. Pueden brindarnos la experiencia de un estado divino y, cuando lo hace, se revela como mucho más satisfactorio que cualquier cosa mundana. En ese momento tendemos a abandonar nuestras aspiraciones mundanas y buscar más de lo que se nos acaba de mostrar: amor, alegría, dicha, paz, etc.

https://goldenageofgaia.com/ 2023/09/19/the-human-process/

LIBERTAD

La libertad no es sólo un sentimiento.

La libertad no es gratis ni de obtener ni de mantener.

El futuro de la libertad es brillante mientras estemos dispuestos a pagar el precio.

La libertad la defienden mejor los seres humanos vivos: cada uno de nosotros haciendo nuestra parte, donde quiera que vivamos y cualesquiera que sean nuestras circunstancias.

El precio de la libertad de expresión conlleva el precio de la amabilidad y el civismo, incluso hacia aquellos que expresan puntos de vista que no compartimos.

El precio de la libertad de culto incluye el respeto por las creencias además de la nuestra.

El precio de liberarse de la miseria incluye sacrificarse y servir a los necesitados.

El precio de liberarnos del miedo incluye afrontar nuestro miedo con fe y valentía. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/09/19/restored- republic-via-a-gcr-as-of- september-19-2023/

POTENCIAL ILIMITADO

La ascensión masiva desata un potencial humano ilimitado según Aurora Ray.- En un mundo que anhela algo más grande, se abre ante nosotros un camino extraordinario. Nos espera un umbral en el cosmos ilimitado, que nos llama a despertar nuestro potencial divino. A medida que se acerca la ascensión en masa, la expectación electriza nuestras almas. Nos preparamos no con temor sino con un profundo conocimiento de que estamos en la cúspide de una transformación extraordinaria. Las energías celestiales que nos inundan son un regalo divino, una invitación a abrazar nuestro máximo potencial.

Amanece una nueva era tras una ascensión masiva. La humanidad, imbuida de conciencia cósmica, irradia amor, compasión y sabiduría. Se disuelven las limitaciones del pasado dando lugar a un despertar colectivo. Entramos en un mundo donde reina la armonía y se expanden los límites de lo posible con cada respiración.

La visión de la ascensión en masa no es un mero vuelo de fantasía sino un testimonio del potencial ilimitado que reside dentro de todos y cada uno de nosotros. Al entregarnos al abrazo cósmico, abrazamos nuestra propia magnificencia, porque somos polvo de estrellas imbuido de la esencia de la eternidad.

A raíz de la ascensión masiva, amanece un nuevo mundo en el horizonte de nuestra existencia colectiva. Como faros radiantes, encarnamos las energías transformadoras que se nos han otorgado, iluminando el mundo con nuestra conciencia despierta. Se desmoronan los viejos paradigmas bajo el peso de nuestro potencial ilimitado, dando origen a una sociedad donde florecen el amor, la compasión y la armonía.

Ya no estamos confinados por las cadenas del miedo y la limitación, sino que volamos en las alas de nuestra conciencia expandida. Navegamos por el intrincado tapiz de la existencia con gracia y propósito, guiados por una brújula interior que alinea nuestras acciones con el bien supremo. Se disuelven las barreras que nos separaban y reconocemos la divinidad que habita en cada alma.

Unidos por una visión compartida de unidad y paz, co creamos un mundo que refleja la armonía del cosmos. En esta danza celestial, honramos a la Tierra como un santuario sagrado, nutriendo y protegiendo el precioso tapiz de la vida que teje sus vibrantes hilos por todo el planeta. Late nuestro corazón en sincronía con el pulso rítmico del universo, y nuestras acciones sirven como catalizadores para una transformación profunda.

A medida que amanecen los zarcillos de nuestra conciencia despierta se extienden hacia las estrellas, y nos convertimos en embajadores de la armonía cósmica. Aceptamos nuestro papel como custodios de la familia galáctica, extendiendo nuestro amor y sabiduría a otras civilizaciones que salpican el cosmos. A través de alianzas interestelares y conocimiento compartido, tejemos un gran tapiz de unidad intergaláctica.

El viaje de ascensión en masa no es simplemente un evento singular sino un proceso continuo de evolución espiritual. Seguimos profundizando en los recovecos de nuestro cosmos interior, explorando la profundidad infinita de nuestro ser. Cada momento se convierte en una oportunidad de crecimiento y autodescubrimiento a medida que encarnamos la esencia de nuestra herencia divina.

Para participar en esta celebración cósmica, debemos sintonizar nuestra mente mediante la meditación consciente. En la quietud, nos despojamos de las cargas de la vida cotidiana, abrazando las energías cósmicas que nos envuelven. Silenciamos los pensamientos ruidosos y nos conectamos con las fuerzas sagradas que nos guían.

https://thegalacticfederation. com/013-79?sessionId=07514a93- 9f2f-4144-90cf-cffc2d8fdb5e& trigger_link= g3eU0v2ordwxKKfEM5nR

CURIOSO

Misión a un templo subterráneo por el doctor Michael Salla .- JP fue parte de una misión multinacional de diez hombres a un templo subterráneo, al que se accedía a través de un portal ubicado bajo una instalación militar. Describió el templo que visitó como si estuviera dentro de una gran caverna subterránea, y constaba de cuatro pilares de mármol blanco, más allá de los cuales había un gran sarcófago. En el interior había un gigante pelirrojo de unos cuatro metros de altura que parecía estar muerto. Estaba rodeado de joyas hermosas acordes con su condición de noble o rey. Después de que se escucharon ruidos del sarcófago, se retiraron los equipos. Cuando el equipo de JP regresó al sarcófago, el gigante y las joyas habían desaparecido. Se supuso que el gigante había sido resucitado mediante alguna tecnología de alarma. https://exopolitics.org/jp- update-mission-to-underground- temple-dead-giant-and-pacific- space-ark/

Añade que China se niega a participar con la coalición en la construcción de una flota espacial combinada y optó por construir su propia flota independiente. Thor Han señala que China continúa trabajando con el lado oscuro. La divulgación ovni se planeó para finales de 2023. https://exopolitics.org/a- conversation-with-thor-han-on- earth-alliance-taking-control- of-our-solar-system/

Agrega que a pesar de la narrativa de los principales medios de comunicación, no ocurrirá una guerra importante que implique a superpotencias. Dice que la coalición tiene el control entre bastidores y dirige la Tierra hacia la revelación de vida y tecnología extraterrestres. https://exopolitics.org/a- conversation-with-thor-han- eredyon-part-1/

Elena Danaan revela que Enlil tuvo que ver con la destrucción de la Atlántida y el gran diluvio. Posteriormente, Enlil y sus partidarios permitieron el desarrollo de las religiones abrahámicas que promovieron sistemas de creencias dogmáticas y demonizaron las prácticas alquímicas, kundalini y otras prácticas de activación del genoma. https://exopolitics.org/ understanding-anunnaki- history-the-return-of-enki- and-the-impact-on-ufo- disclosure/

Klaus Schwab tiene miedo a una revolución contra la élite. Dice que “vienen a por nosotros”.- El fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab, no tiene miedo de decirnos la verdad sobre asuntos desagradables como que en el futuro no poseeremos nada y comeremos insectos. Pero lo que sí infunde miedo en el corazón de Schwab es la perspectiva de que las masas se levanten contra el sistema y dirijan su ira contra la élite https://www.youtube.com/watch? v=-QAcvmT63Hg

POLÉMICA

Médicos de Ciudad de México han realizado varias pruebas de laboratorio a las momias de Jaime Maussan el pasado lunes a medida que se intensifica la polémica. Según José de Jesús Zalce Benítez, director del Instituto Científico de Sanidad de la Armada de México, los tres estudios tenían por objeto comprobar la estructura ósea de los cuerpos. El estudio demostró que los cuerpos pertenecían a un solo esqueleto y no estaban ensamblados. “No hay evidencia de ningún ensamblaje o manipulación de los cráneos” , añadió Zalce .

En los estudios estuvo presente el notario Carlos Meza de la unidad 35 del estado de México , que dio fe al proceso de análisis realizado por los médicos. https://es.theepochtimes.com/ maussan-realiza-pruebas-a- presuntos-seres-no-humanos- mientras-la-unam-dice-son-una- farsa_1177616.html

El Dr. José de Jesús Zalce Benítez , médico cirujano naval de la Secretaría de Marina de México dirigió el estudio junto a un equipo de médicos, utilizando rayos X y tomografías. Al revisar los cuerpos, el Dr. Zalce afirmó que cada uno de los cadáveres tenía su propio esqueleto y no estaban ensamblados. “No pudo ser la unión de un cráneo de otra especie unido a este cuerpo porque se verían los residuos de la manipulación de ese cráneo, los grabados, las fracturas, las uniones y aquí no se observa (..) se ve una perfecta unión del cráneo y el cuello” , declaró Zalce . Asimismo, el Dr. Zalce afirmó que se observaron estructuras que sugieren que uno de los seres no humanos se encontraba en gestación.

Durante el pleno del Congreso, Maussan declaró bajo juramento que se trataba de seres no humanos. Afirmó que estaban enterrados en una zona remota de Perú y que tenían unos mil años de antigüedad, según las pruebas de datación por carbono 14 realizadas por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mediante análisis de carbono 14, pudieron demostrar que los cuerpos habían estado enterrados durante mil años en tierra de diatomeas, un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni hongos, lo que hace posible su conservación. https://es.euronews.com/next/ 2023/09/20/los-polemicos- cuerpos-extraterrestres-de- mexico-se-someten-a-pruebas- de-laboratorio

Si son falsas las momias de Nazca presentadas por Jaime Maussan en el Congreso de los Diputados de México , entonces ¿por qué la ministra de Cultura del Perú lo ha denunciado por robo? Si son falsas entonces ¿por qué se ven sus órganos internos en las radiografías, incluidos los huevos de una hembra? Si son falsas, entonces ¿por qué las pruebas de ADN han secuenciado un genoma que no es humano? Si son falsas, entonces ¿por qué se han interesado en estudiarlas varias instituciones científicas de EEUU?

El caso de Maussan , ha llegado hasta medios internacionales, pues incluso el presidente de la Fundación Simons y del equipo de estudio independiente de fenómenos anómalos no identificados de la Nasa, David Spergel , mencionó el hallazgo e hizo una recomendación al gobierno mexicano.

El uso del ridículo para evitar la divulgación ovni fue recomendado originalmente por la comisión de expertos Robertson en 1952, respondiendo a las preocupaciones sobre cómo controlar la narrativa en torno a los ovnis. Recomendó desacreditar los avistamientos de ovnis: “El objetivo de desmentir conduciría a una reducción del interés público por los platillos volantes, que hoy provoca una fuerte reacción psicológica. Esta educación podría lograrse a través de los medios de comunicación masivos como la televisión, las películas y los artículos populares.” https://goldenageofgaia.com/ 2023/09/20/im-not-a-dreamer- im-a-realist/

Enlace al vídeo completo en español:

https://youtu.be/NIEcS2Y6bTM