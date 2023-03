Rugido y Aullido

No aguanto más

He pasado los mejores años de mi vida consumido por el trabajo y el miedo, lleno de preocupaciones, responsabilidades y deberes. Haciendo lo que me ordenaban aunque no estuviera de acuerdo. Levantándome de mal humor por las mañana para ir al trabajo, nervioso entre grandes atascos de tráfico. Intoxicándome de cafeína para poder rendir en mi trabajo. Llegando a mi casa enfermo, trastornado y angustioso, de tanto respirar el humo de los fumadores, y de aguantar la dictadura de mi jefe o la grosería de mis compañeros trepas de trabajo. Estoy cansado de tragar carros y carretas. Creo que he batido un récord en tragaderas para adaptarme al sistema.

Viendo películas estúpidas en la tele para olvidarme de todo. Bebiendo un litro de cerveza por la noche en busca de un paraíso, lo que me estropeó el hígado. Llorando por las noches sobre mi almohada cuando me daba cuenta de la miseria de vida que estaba llevando. Todo para obtener triunfos mínimos en mi carrera, y un salario exiguo que me obligaba a hacer cuentas para llegar a final de mes. ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Quién me robó mi éxtasis natural? Yo mismo.

NO AGUANTO MÁS

He llegado a un momento de mi vida en el que no aguanto más. No quiero hacer daño a nadie ni vengarme de nadie. Sólo quiero olvidarlo todo y vivir feliz sin jefes, ni obligaciones ni responsabilidades. Quiero vivir borracho de gozo y amor divino como los hippies y los místicos, pase lo que pase en el mundo. “Los hippies lo vieron todo. Los ojos salvajes. Los santos gritos. Dijeron hasta luego. Saltaron del techo. Hacia la soledad. Despidiéndose. Llevando flores en el pelo. Hacia el río. Por la calle.” dijo Ginsberg.

Plutón me ha golpeado. El mundo está cambiando y yo también. No puedo arreglar el mundo porque ese trabajo es de Dios. Sólo quiero amor, vida y risa como un niño. Quiero reír y llorar de alegría todos los días. Quiero bailar y meditar todos los días. Quiero vestir de colores. Quiero ver bellas puestas de Sol, contemplar las estrellas por la noche acostado sobre la hierba, observar las nubes durante el día, escuchar el canto de los pájaros, oler la fragrancia de las flores, charlar con buenas personas, y sobre todo no preocuparme de nada pase lo que pase en el mundo. Quiero ver la cara de Dios. ¿Pido demasiado?

Ahora viene un Reseteo que nos pide a todos responsabilidades y trabajos a cambio de hacernos ricos. Por favor, no nos carguen de más responsabilidades porque tenemos derecho a vivir libres y felices como los pájaros, sin hacer daño a nadie. El Cielo en la Tierra no puede ser un campo de concentración sino un paraíso celestial, como el de los ancianos inmortales del taoísmo, libres e independientes. Vendrían nuevos líderes y autoridades, nuevos sistemas y sometimientos más suaves y benévolos, pero los librepensadores rebeldes e independientes seguiremos siendo igual de impopulares que somos ahora.

AULLIDO

Como escribió Allen Ginsberg en su poema ‘Aullido’ “he visto las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, hambrientas, histéricas, desnudas. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Soledad. Inmundicia. Ceniceros y dólares inalcanzables. Niños gritando bajo las escaleras. Muchachos sollozando en ejércitos. Ancianos llorando en los parques. Pesadilla de Moloch. Pesado juez de los hombres. Prisión incomprensible. Cárcel desalmada de tibias cruzadas y congreso de tristezas, cuyos edificios son juicio. Moloch la extensa piedra de la guerra.”

“Moloch cuya mente es maquinaria pura. Cuya sangre es un torrente de dinero. Cuyos dedos son diez ejércitos. Cuyo pecho es una dínamo caníbal. Cuya oreja es una tumba humeante. Cuyos ojos son mil ventanas ciegas. Cuyos rascacielos se yerguen en las largas calles como inacabables Jehovás. Cuyas fábricas sueñan y croan en la niebla. Cuyas chimeneas y antenas coronan las ciudades. Cuyo amor es aceite y piedra sin fin. Cuya alma es electricidad y bancos. Cuya pobreza es el espectro del genio. Cuyo destino es una nube de hidrógeno asexuado. Cuyo nombre es la mente. Departamentos robots. Suburbios invisibles. Tesorerías esqueléticas. Capitales ciegas. Industrias demoníacas. Naciones espectrales. Invencibles manicomios. Vergas de granito. Bombas monstruosas. Rompieron sus espaldas levantando a Moloch hasta el cielo.”

NOTICIAS DEL RESETEO

La gente ya no aguanta más y continúan las protestas en Francia a pesar de que fueron prohibidas, según el informe X-22. https://rumble.com/v2exul4-ep. -3029a-john-kerry-atrapado-en- la-agenda-climática-federal- reserve-note-com.html?mref= 9ceev&mc=ewucg

El león se ha desatado y se está desmontando el sistema. Están maniobrando para cortar la comunicación, iniciar el caos y llevarnos a la guerra. https://rumble.com/v2exsdy-ep. -3029b-warrior-justice-the- lion-has-been-unleashed- retribution-is-coming.html? mref=9ceev&mc=ewucg

El general Flynn dice que estamos ganando. https://twitter.com/ tracybeanz/status/ 1632420236447154177/photo/1

Juan O Savin opina que Gesara se anunciará muy pronto.

Ésta es la noticia que hemos esperado más de cien años.

El QFS transformará el sistema de banca central.

Sólo usted tendrá acceso a su cuenta QFS.

No podrá tener una cuenta en el QFS si está implicado en tráficos ilícitos.

La moneda digital de banca central se ha desconectado del QFS.

Internet se quemará, mientras que el QFS funcionará mucho más rápido.

Los grandes bancos han sido comprados y reanudarán su actividad bajo el QFS.

Con el QFS los precios no bajan, sino que suben, pero todos tendrán suficiente dinero para atender sus necesidades.

Caerá la bolsa y se activará el EBS para contarle a la gente lo que está pasando.

Se nos pedirá que regresemos a nuestra casa, donde tendremos de 10 a 12 días de documentales.

Los sistemas bancarios están utilizando la nueva Interfaz de Pago Unificado (UPI) en el QFS para intercambios de moneda extranjera.

El Banco de Pagos Internacionales está conectando a los bancos asiáticos con el sistema mundial de pago instantáneo conocido como Pagos Internacionales Transfronterizos . https://www.centralbanking. com/central-banks/payments/ 7955730/five-asian-central- banks-to-link-ips-with-bis

Las monedas de más de 200 países y 11.000 instituciones completaron su integración digital de cuentas bancarias del Sistema de Banca Central Global al QFS a través de la norma #ISO20022 y el nuevo sistema satelital StarLink .

Se completó el proyecto Sandman de más de cien naciones que abandona el petrodólar.

Más de 200 países y 11.000 instituciones se desconectaron del antiguo sistema. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/26/the-world-is- changing-coffee-with-markz- intel-stream-highlights-3-26- 23/

El presidente de Kenia le dice a su gente que se deshaga de los dólares porque el mercado cambiará en un par de semanas.

El Ramadán dura 27 días y contactos iraquíes dicen que es cuando cambian las tarifas. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/26/the-world-is- changing-coffee-with-markz- intel-stream-highlights-3-26- 23/

ECONOMÍA

O PINIONES

Según Benjamin Fulford, el colapso del sistema financiero occidental es una certeza matemática porque las recientes subidas de tipos crearon al menos una pérdida de ocho billones de dólares para las instituciones financieras. Los gobiernos han tratado de endosar o trasladar esto a la gente y la rebelión es el resultado. Es por ello que se está apoderando un malestar sin precedentes en Francia, Alemania, Pakistán, Israel y muchos otros lugares. También hay un despertar mundial al hecho de que el llamado “orden mundial basado en reglas” significa el gobierno de los inicuos.

La pregunta ahora es qué líder será el primero en caer. No importa cuánto te esfuerces por evitar la realidad, al final encuentra la manera de alcanzarte. El problema es que el resto del mundo, especialmente los asiáticos, insistieron en que les pagaran con dinero respaldado por cosas reales.

Volaron el oleoducto Nordstream para obligar a los europeos a comprar gas natural a un precio cuatro veces superior al que pagaban a Rusia. No hace falta decir que cayó el nivel de vida europeo en consecuencia. Ésta es una de las razones por las que Europa está en llamas. Esta crisis financiera podría conducir al colapso de la mayoría de las instituciones internacionales, así como de muchos gobiernos.

https://benjaminfulford.net/ 2023/03/27/western-financial- system-suffers-8-trillion- implosion-revolution-follows/

Poofness dijo.- Sabemos que todo parece caprichoso y angustioso. Asimismo, hay cambios y muchas cosas sucediendo que saldrán a la luz a su debido tiempo. Asegúrate de encontrar la manera de mantenerte en sintonía y en el flujo; eso es todo lo que tienes que hacer. Mantente en el flujo, atento y escuchando. Nadie se atreve a abandonar la arena porque los cambios están en marcha y los creadores de muchos actos inicuos se enfrentarán a los narradores de la verdad. Estamos en los últimos tiempos, pero no en los últimos tiempos del planeta, sino en los últimos tiempos de la corrupción. Se están viendo las grietas en la fachada. Ya casi has llegado.

https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/27/the-office-of- poofness-weekly-report-draft/

REFLEXIONES

«Puede que no creas en Dios, pero Dios cree en ti: eres real en su mundo” dice Perro Poeta.

http://www.fumar-espejos.com/ 2023/03/puedes-no-creer-en- dios-pero-dios.html

No dejes que personas negativas y tóxicas alquilen espacio en tu cabeza. Sube la renta y échalos. El estrés no procede de lo que sucede en tu vida, sino de tus pensamientos sobre lo que sucede. El mundo no se está oscureciendo, se está desintoxicando. La oscuridad que ves representa las toxinas que paralizaban la psique colectiva de la humanidad. Sólo lo estás viendo porque se está extrayendo. Tu presencia centrada en el corazón es el antídoto. Sigue brillando.

https://dinarchronicles.com/ 2023/03/26/idc-community- thoughts-3-26-23/

