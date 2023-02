Comienza el Avance

Abundancia y P rosperidad

Sistema Financiero Cuántico

Ascensión de las almas preparadas

Egipto acaba de unirse a los BRICS

Alemania está buscando unirse a BRICS

La competencia dará paso a la cooperación

Gran mudanza de fábricas de Asia a México

El 56% de los británicos se arrepiente del Brexit

Noruega descubre tierras raras en su fondo marino

Uruguay es el país menos corrupto de Iberoamérica

El volcán Popocatépetl registró una fuerte explosión

Microalgas marinas como alimento en Almería, España

Más de un millón de franceses protesta contra las pensiones

La revolución cuántica está haciendo temblar los cimientos de la economía. Las empresas deben responder al reto futuro de una tecnología que en cuestión de segundos podría dinamitar el cifrado de los algoritmos tradicionales. Prepararse para el futuro impacto de este nuevo paradigma es una prioridad creciente para los gobiernos y las empresas que buscan salvaguardar la confidencialidad de su información sensible.

https://www.abc.es/economia/ abci-revolucion-cuantica-hace- temblar-cimientos- ciberseguridad-202203010046_ noticia.html

La humanidad ha regalado su sentido común y su responsabilidad a gobiernos dudosos. Considere las implicaciones más amplias de este comportamiento para la existencia humana. Cuando renunciamos a nuestra cordura y responsabilidad, también renunciamos a nuestra libertad y, esencialmente, a nuestra vida según Peter B. Meyer.

El planeta Tierra ha llegado a la encrucijada más importante de la civilización. Con el fin de enriquecerse, los mundialistas, con la ayuda de la clase dirigente política, han hecho daño al planeta, a nuestra sociedad, industria, cultura, etc. Ahora, sin embargo, empiezan a asustarse cuando se reconoce el deterioro en todo el mundo.

Dejará de existir el poder ejercido por unos pocos sobre todos los demás. La Madre Tierra, como fuente de energía femenina, dará a sus hijos todo lo que necesiten. Cuando la competencia dé paso a la cooperación; entonces, finalmente, el tiempo se convertirá en abundancia y prosperidad.

Estamos esperando el despertar masivo para que se produzca el gran avance, de lo contrario ya nos habríamos liberado de nuestra secular opresión monetaria. Recuerda que ésta es nuestra única oportunidad para el éxito. Si todos los despiertos despabilan a un durmiente, estaría garantizada la mayoría suficiente para nuestro éxito completo. Una participación despierta de al menos el 70% de la población garantizaría una transición fluida hacia el bien, sin grandes complicaciones caóticas,

Ya hemos ganado la batalla, pero el avance sólo puede venir sin lucha si la camarilla se desploma por sí misma, o si la gente se despierta en gran número. En el momento, en que suceda una de estas dos cosas, el avance sería un hecho definitivo y una realidad. Este momento de la historia ofrece la mejor y única oportunidad de salvar a nuestra civilización. Se podría tardar tiempo en reparar el daño causado a todos los pueblos de nuestro planeta, pero todo se acabará corrigiendo, al menos si la humanidad despierta en masa y retoma el control, respaldada por la introducción del nuevo sistema monetario QFS y la sustitución del derecho marítimo, ahora imperante, por el derecho terrestre.

SISTEMA FINANCIERO CUÁNTICO

El QFS no tiene comparación con nada que se haya presentado al mundo hasta la fecha. No tiene adversario; no tiene equivalente en tecnología avanzada que ningún otro sistema poseyera anteriormente. Está diseñado fuera del mundo, por lo que es nuevo en el planeta Tierra. Su tecnología aplicada es superior, por lo que ofrece un cien por ciento de seguridad financiera y transparencia a todos los titulares de cuentas en divisas. Con el QFS, el mundo se puede convertir fácilmente en monedas respaldadas por oro que marginan por completo el funcionamiento del viejo sistema bancario central.

No existe una tecnología comparable para explicar y comprender la sofisticada estructura del QFS. Es la nueva red mundial de transferencia de dinero respaldada por oro y activos que ya se ha creado, y funciona en países alternativos para sustituir al sistema Swift, controlado centralmente. El QFS funciona con un ordenador cuántico, situado en un satélite en órbita, y está protegido de los piratas informáticos por un programa espacial secreto. Esta tecnología cuántica fue proporcionada por galácticos benévolos.

El objetivo del nuevo sistema financiero es acabar con la corrupción, la usura y la manipulación dentro del mundo bancario. Su punto fuerte son las restricciones aplicadas que impiden a los corruptos obtener beneficios ilegítimos. El QFS es completamente independiente del sistema bancario centralizado existente y hace que sean redundantes todos los demás sistemas de transferencia.

Además, después de la próxima revaluación monetaria (RV), todas las monedas soberanas serán de oro o respaldadas por activos, con tipos de cambio fijos, lo que garantiza un valor sostenible, y obvia la necesidad de criptomonedas sin garantía. Recuerde: las criptomonedas no son más que números en memorias informáticas. Con la activación del QFS, la coalición galáctica elimina el viejo sistema bancario que estaba destinado a destruir la economía mundial y mantener a la población en la esclavitud de la deuda.

Una realidad poco conocida es que el QFS ha estado funcionando en paralelo al sistema bancario central durante bastante tiempo en la banca secundaria, y ha soportado muchos intentos de pirateo que se han evitado. Como resultado, numerosos ‘listillos’ han sido sorprendidos in fraganti durante transferencias ilegales de dinero y detenidos sumariamente. Es menos conocido, que este sistema de transferencia de dinero QFS fue ideado en preparación para poner fin definitivamente a los fraudes financieros, la esclavitud de la deuda y el control de la población.

ASCENSIÓN DE LAS ALMAS

Al final de este ciclo planetario se produce un aumento de la ascensión de las almas que han encarnado aquí en la Tierra y han pasado el examen de transición a la 5-D. Habrá grandes oportunidades para quienes hayan superado con éxito los exámenes y alcanzado una conciencia óptima. Se calcula que alrededor de un tercio de la humanidad estaría preparada para completar su transición al mundo 5-D. Estos son los que heredarán la nueva Tierra 5-D.

Se acerca una época de abundancia para todos los que reconocen el concepto de valor. Con la destitución de gobernantes mundiales, la prosperidad llegará finalmente a todos los que estén preparados en el nivel de conciencia cooperativa. Ellos serán los beneficiarios de esta abundancia.

Esto incluye la plena satisfacción en la nueva época, tanto profesionalmente como en las relaciones. La salud y las finanzas perfectas están incluidas en el paquete de la abundancia. Sería inútil tener un buen saldo bancario y sentirse infeliz en otras cosas.

No todo el mundo es capaz de ver la nueva realidad. Si su conciencia está atascada en la tercera dimensión, no podrán comprender la nueva realidad de 5-D. Sólo será visible para aquellos que ya están en la frecuencia superior que conduce a la nueva Tierra. No tiene sentido discutir entre mentes 5-D y mentes 3-D. Comprenda que todo está en movimiento y que no se detendrá la rueda hasta llegar a su destino.

https://finalwakeupcall.info/ es/2023/01/31/comienza-el- descubrimiento/

