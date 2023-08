Despertando

Regeneración

Renacimiento

Discernimiento

Cambio cultural

Sueño interrumpido

Disolución de egrégores

En este momento de crisis mundial se está produciendo un renacimiento espiritual de la humanidad al que se llama el despertar. Esto no es nuevo porque ya se produjo en los años sesenta y setenta con la cultura ‘underground’ y la aparición de los niños de las flores, pero la música espiritual se detuvo con la recesión de 1982 que dejó desempleados a muchos trabajadores. La fiesta se acabó entonces cuando dijeron “deja de buscarte a ti mismo y consigue un trabajo”. Yo me dije lo mismo entonces, y pagué un precio muy alto. Pero ahora ha regresado la fiesta con mucha más fuerza que antes.

Según Kejraj, se está formando un nuevo colectivo que elige el amor sobre el miedo y que desea la verdadera libertad que es la evolución de la conciencia. Se trata de un nuevo colectivo que tiene la mente abierta y acepta el cambio y las nuevas ideas, en lugar de encontrar comodidad en las mismas viejas formas, que nunca sirvieron a la humanidad.

A su juicio, el sistema actual en el que opera el mundo se acerca a su fecha de vencimiento, mientras emerge un mundo nuevo de luz, donde la paz y la unidad son la norma. Donde reina la verdadera libertad, y los ciudadanos contribuyen a la sociedad con sus dones y talentos únicos. Los seres humanos tienen un potencial ilimitado. Se trata de un nuevo amanecer en la evolución espiritual de la humanidad.

DESPERTANDO

El término despertar se refiere a la acción de salir de un estado de sueño o inconsciencia y volver a estar alerta y consciente. Se utiliza para describir una experiencia de entendimiento asociado con la comprensión de aspectos más profundos de la vida o la existencia.

Esto se parece al regeneracionismo, un movimiento intelectual y político que surgió en España a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Buscaba promover la regeneración o renovación de una sociedad que se enfrentaba a problemas profundos, como la decadencia política, económica y moral, y buscaba soluciones para superar estos desafíos y revitalizar el país.

El problema de los egrégores, del que hablé ayer, tiene una solución difícil. Para empezar cada uno debe disolver su propio enjambre de tulpas que anida en su propia aura. Tú creaste tu propio enjambre de tulpas y tú eres el responsable de disolverlo y restaurar la sustancia mental y emocional que tú mismo has corrompido y degradado. No puedes esperar a que un ángel o un pleyadiano lo haga por tí. Además si el Maestro Jesús estuviera aquí y limpiara tu aura, no te serviría de nada, porque volverías a fabricar un nuevo enjambre peor que el anterior.

CRISIS

La palabra crisis procede del término griego ‘krisis’, que a su vez se deriva del verbo ‘krinō’, que significa juzgar o decidir, para referirse al acto de tomar una decisión o hacer un juicio en situaciones donde se requiere discernimiento o evaluación. Por lo tanto, ahora mismo estamos en un momento de juicio, perspicacia, lucidez, discriminación y clarividencia donde necesitamos distinguir el bien de un mal que se halla muy enmascarado y disfrazado de luz.

Con el tiempo, la palabra crisis adquirió un significado más amplio y se comenzó a utilizar para describir momentos de cambio o transición, caracterizados por una situación de peligro, inestabilidad o incertidumbre. En la actualidad, la palabra crisis se utiliza para describir una situación de cambio importante, a menudo acompañada de desafíos significativos, que implican momentos de decisión cruciales.

Una crisis se refiere a una situación de cambio importante y a menudo difícil, que puede implicar desafíos, inestabilidad y peligro. Por otro lado, la transformación se refiere a un cambio profundo y fundamental que puede ser impulsado por una crisis, ya que las circunstancias difíciles pueden llevar a la necesidad de reevaluar y cambiar los sistemas existentes. Una crisis puede ser un catalizador para la transformación, ya que las dificultades pueden llevar a la necesidad de cambiar y adaptarse, pero la transformación va más allá de la crisis.

NUEVA ERA

No me gusta utilizar el término “nueva era” para definir a una serie de creencias espirituales que crecieron rápidamente en el mundo occidental durante la década de 1970, porque no existió un movimiento homogéneo sino enseñanzas muy diferentes, igual que actualmente. Este movimiento engloba a una variedad muy diversa de creencias espirituales, filosóficas y metafísicas que surgieron en la segunda mitad del siglo XX.

Por lo tanto no se puede afirmar que todo sea bueno o malo, sino que depende de cada enseñanza, porque hay de todo como en botica, bueno, malo o regular. Estas enseñanzas se suelen enfocar en la espiritualidad personal, la autoayuda, la conciencia holística, la sanación alternativa y la búsqueda de significado en la vida. Se caracteriza por la influencias de diversas tradiciones, como el hinduismo, el budismo, la teosofía, el misticismo occidental y más fuentes.

HISTORIA

En los años sesenta y setenta hablaron de Saint Germain, Hilarión, Djwhal Khul y Koot Humi. Eran escuelas de misterios de una nueva era venidera en la que conoceríamos a Dios mientras se cantaba que “es el amanecer de la nueva era de Acuario”. Nos dieron compresión libros como “La conspiración de Acuario” de Marilyn Ferguson, y todos informaron de sus viajes a la India.

En la década de los setenta, quienes concentraban la atención era los maestros espirituales orientales, en la década de los ochenta el interés se centraba en la canalización de entidades espirituales, y en la de los noventa fueron el chamanismo y la espiritualidad de los indígenas americanos los que estaban de moda.

Prácticas comunes fueron y son el reiki, el yoga, la cábala, el veganismo, la medicina alternativa, la meditación trascendental, la acupuntura, la angeología, la astrología, el tarot, el espiritismo, la adivinación, el ayurveda, el esoterismo, el hermetismo y el ocultismo.

Figuras que destacaron como maestros espirituales, la mayoría emigrados de oriente hacia occidente fueron Osho, Maharishi Mahesh Yogi, Sathya Sai Baba, Paramahansa Yogananda, Ravi Shankar, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Swami Muktananda, etc.

James Redfield, autor de “Las nueve revelaciones” (The Celestine Prophecy) y otros libros afines, presentó un sistema de vida abierto, basado en el espíritu y derivado de su propia doctrina macrocósmica referente al estado de la evolución de la conciencia de la humanidad.

David Icke es el teórico de la conspiración más famoso que ha escrito más de veinte libros desde mediados de los años 90, y ha hablado en más de 25 países sobre el dominio del mundo por los reptilianos.

CAMBIO CULTURAL

A medida que ha avanzado la sociedad, ha habido un crecimiento en la apertura hacia diversas formas de espiritualidad y creencias más allá de las tradiciones religiosas convencionales. Las personas han buscado respuestas a preguntas más profundas y significativas en medio de la rápida evolución y tecnología social.

La era digital ha permitido un acceso más fácil a una amplia variedad de enseñanzas y prácticas espirituales de todo el mundo. Esto ha ayudado a difundir las nuevas creencias y a conectar a personas interesadas en estas ideas, independientemente de su ubicación geográfica.

Muchas de las nuevas creencias se centran en el crecimiento personal, el bienestar emocional y espiritual, y la búsqueda de un sentido más profundo en la vida. En un mundo donde el estrés y la ansiedad son comunes, estas ideas pueden resonar con aquellos que buscan formas de mejorar su calidad de vida.

CURIOSO

CUARENTENA

Según Benjamín Fulford, el Pentágono señaló que toda la exploración espacial tripulada se detuvo misteriosamente en la década de 1970 y que alguien, o algo, nos impedía abandonar este planeta. Esa parece ser la razón por la que explotan todas las naves espaciales de Elon Musk en misiones a Marte cuando intentan abandonar el planeta. La conclusión a la que han llegado es que nuestro planeta está bajo algún tipo de cuarentena.

La investigación indicó que una civilización avanzada fue destruida al menos dos veces en este planeta. Afirman que han visto evidencia de que se usaron armas atómicas en estos eventos. Por ejemplo, hay evidencia muy convincente de una devastadora guerra nuclear en la antigua India, incluyendo esqueletos radioactivos, vidrio fundido, etc. Esto parece ser un evento en la fecha de hace 26.000 años cuyos supervivientes crearon muchas de las sociedades secretas que existen hoy.

Además, hay evidencia de un cuello de botella genético misterioso que indica que la humanidad casi fue aniquilada hace 74.000 años supuestamente por un volcán masivo.

Luego hay otra evidencia de que el nivel del mar era 122 metros más bajo durante la última era glacial hace unos 14.000 años.

No sólo eso, los datos de los núcleos de hielo indican que esta era glacial terminó de forma brusca hace 11.600 años. Esto provocó un aumento repentino en el nivel del mar en todo el mundo que sumergió continentes enteros y llanuras costeras.

Es por eso que las culturas de todo el mundo tienen leyendas y recuerdos de una gran inundación. Por ejemplo, en Asia se habla mucho del continente perdido de Lemuria. Lo que conocemos como países insulares del este de Asia, como Indonesia y Filipinas, formaban parte de una gran masa de tierra que se inundó al final de la era glacial.

Añade que Pitágoras fue entrenado por sacerdotes egipcios y babilonios, y fue el heredero de un cuerpo de conocimiento mucho más antiguo, anterior a la gran inundación. Por ejemplo, según ellos, el mar Mediterráneo era un gigantesco valle fluvial que se inundó de repente.

Los supervivientes de esta destrucción masiva llegaron a la conclusión de que la entidad que causó esta inundación era malvada y la tenían que derrocar. Para ello, reclutaron a tres mil genios de cada generación para continuar con sus tradiciones. Se oponen al gobierno de la línea de sangre, porque los gobernantes de dicho linaje reclaman el derecho divino de gobernar a través de este Ser.

Añade que los gnósticos illuminati afirman haber iniciado las revoluciones francesa, rusa y estadounidense, y también afirman que ahora están emprendiendo la primera revolución mundial.

REFLEXIONES

La parábola o el concepto de “nacer de nuevo” , que fue enseñada por el maestro Yeshua , significa que cada ser vivo humano debe pasar por un proceso de quitar el velo de la ignorancia y la limitación a través de un esfuerzo consciente para poder reclamar su propia vida, su estatus divino como ser humano espiritual por derecho de nacimiento, según el Arcángel Miguel .

El cuarto giro según Neil Howe.- Se dice que la historia se desarrolla en ciclos. Que prosperan, quiebran y se levantan de nuevo las civilizaciones para repetir el patrón, un ciclo que es sorprendentemente predecible tanto en su tiempo como en su trayectoria. Howe revela que ahora estamos en lo más profundo de un cuarto cambio que comenzó aproximadamente en 2008, en consonancia con la crisis financiera mundial. Nuestra sociedad actual ha entrado en la parte de caída de su ciclo, donde se desmorona el statu quo de forma caótica. https://www.youtube.com/watch? v=Da6bcMEjNj4

Enlace al vídeo completo en español:

