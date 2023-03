Fernández-Pacheco recuerda que esta práctica consistente en sacar

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández- Pacheco, ha insistido este miércoles en que la práctica del soleo “no necesita ninguna autorización administrativa” ya que “no es más que una actividad de ocio en la que se saca un tipo de ave, las fringílidas, a socializar y cantar al sol para así contribuir a su bienestar y calidad de vida”.

Durante la comisión celebrada en el Parlamento ha defendido igualmente esta práctica porque el Gobierno andaluz “vela por la conservación de las tradiciones y por los negocios que operan alrededor de ellas, ya que son el medio de vida de muchas familias del entorno rural”.

La defensa de estas especies se apoya, según ha explicado, en la instrucción de la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad publicada el pasado 17 de marzo, en la que también se especifica que la práctica del soleo no necesita ningún utensilio de captura de aves ya que el silvestrismo es una práctica que “actualmente está suspendida por Europa”.

Porque aunque “ni el jilguero, ni el verderón ni el pardillo sean especies amenazadas sí están protegidas” también tanto por la Ley 8/2003 de 28 de octubre de la flora y la fauna silvestres y por el Decreto 23/2012 de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora, la fauna silvestre y sus hábitats.

No obstante, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha precisado que su departamento mantendrá después de Semana Santa un encuentro de trabajo con la Federación Andaluza de Caza y silvestritas y técnicos de la Comunidad de Madrid, “donde tienen estudios muy avanzados de esta práctica”.

Con estas jornadas la consejería pretende “sumar argumentos y aunar esfuerzos ante la Unión Europea para poder seguir con la práctica del silvestrismo en Andalucía”. Y para los estudios e informes técnicos, Fernández-Pacheco puntualizó también que su consejería cuenta con la colaboración de la Universidad de Córdoba.

“Dado que las capturas de aves no están prohibidas sino suspendidas se pueden recuperar siempre y cuando se demuestre que la cría en cautividad no es la solución satisfactoria de la que habla la Directiva de aves”, puntualizó Fernández-Pacheco.

Por último, quiso insistir en que desde su departamento se trabaja para “intentar favorecer los intereses de todos los colectivos y siempre con el máximo respeto tanto a todas las normas como a nuestra biodiversidad”, finalizó.