¿Qué es el Amor?

Eros, P h ilos y Ágape

E n busca de la Utopía

Fraternidad U niversal

El Ágape es la respuesta

“ Lo que necesitas es Amor”

U n himno hippy universal

Es igual que cariño y solidaridad

Es una filosofía de la no dualidad

Amor a la Verdad y a la Humanidad

Los Hijos de las Flores somos nosotros

El Poder de las Flores fracasó en los 60

No conseguimos un mundo de F lores y P az

Fue una utopía perdida, y recuperada ahora

No nos marchitaremos a pesar de los obstáculos

Desde que los Beatles dijeron que “todo lo que necesitas es amor” se ha puesto de moda esta palabra, y se ha utilizado a diestro y siniestro hasta gastarla de tanto usarla. Por eso yo prefiero usar las palabras cariño, solidaridad y fraternidad universal que no están tan sobadas como el ‘love’ del lobo feroz. “All You Need Is Love” es una canción escrita por John Lennon que se lanzó en julio de 1967, que se convirtió en un himno para la filosofía del poder floral de la contracultura.

La defensa de la importancia suprema del amor siguió a la introducción de la idea de Lennon de que “con nuestro amor podríamos salvar el mundo”. La emisión internacional confirmó el papel evangélico de los Beatles en un año en el que parecía que todo el mundo estaba esperando algo nuevo, y el poder de la música estaba fuera de toda duda. «All You Need Is Love» sirvió como el himno del Flower Power ese verano.

El poder de las flores fue un lema utilizado a fines de la década de 1960 y principios de la de 1970 como símbolo de resistencia pasiva y no violencia. Los hippies abrazaron el simbolismo vistiéndose con ropa con flores bordadas y colores vibrantes, usando flores en el cabello y distribuyendo flores al público, llegando a ser conocidos como niños de las flores. El término fue acuñado por el poeta estadounidense Allen Ginsberg en 1965. Desde entonces ha sido utilizado en muchos lugares en referencia a los sesenta, incluidas numerosas películas, programas de televisión y documentales.

OP INIONES

«El grito de ‘Flower Power’ resuena a través de la tierra. No nos marchitaremos. Que florezcan mil flores» dijo Abbie Hoffman . https://en.wikipedia.org/wiki/ Flower_power

Un filósofo llamado Marelin Thornton propuso la idea de l Flower Power como el poder del interminable fluir del amor. A su juicio « l o que sientes es todo lo que importa, porque todo lo que importa está hecho de lo que sientes» reflejando así la filosofía de la no dualidad.

Como dijo John Lennon en 1980, “t al vez en los años sesenta éramos ingenuos y como niños, y luego todos volvían a sus habitaciones y decían: ‘No conseguimos un mundo maravilloso de flores y paz’. Llorar por eso no fue suficiente. Lo que hicieron los sesenta fue mostrarnos la posibilidad y la responsabilidad que teníamos todos.”

G eorge Harrison explicó: «Todos dijeron que ‘ t odo lo que necesitas es amor’ pero también necesitas tal y tal cosa más. Pero el amor es conocimiento completo. Si todos tuviéramos conocimiento total, entonces tendríamos amor completo y, sobre esa base, todo est aría arreglado. Es una ley de la naturaleza.” https://en.wikipedia.org/wiki/ All_You_Need_Is_Love

DEFINICIÓN

Algunos dicen que la palabra Amor es cursi, ñoña o amanerada, pero hay muchos tipos de amor según la filosofía clásica griega. La gente sólo habla del amor conyugal llamado ‘eros’, pero también existe el amor no sexual llamado ‘philos’ que se refiere a la amistad y a la hermandad, y el más interesante de todos que es el ‘ágape’, que es el afecto, la solidaridad y el amor universal.

La fuerza del amor llamada ágape eleva y desafía a los seres humanos. Agápē es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo, en el que el amante tiene en cuenta sólo el bien del ser amado. Algunos filósofos griegos del tiempo de Platón emplearon el término para designar el amor universal, en contraposición al amor personal, entendido como amor a la verdad y a la humanidad.

Aunque el término no tiene necesariamente una connotación religiosa, éste se ha usado por una variedad de fuentes antiguas y contemporáneas incluidas la Biblia, especialmente en el Evangelio de Juan. Filósofos griegos contemporáneos de Platón y otros autores clásicos han usado en diferentes formas la palabra ‘ágape’ para denotar el amor por la familia, o la vocación por una actividad en particular.

CRISTIANISMO

El ágape o caridad, lo emplearon los primeros cristianos para referirse al amor especial por Dios, al amor de Dios para con la humanidad, e incluso a un amor auto-sacrificante que cada ser humano debía sentir hacia los demás. Algunas citas del evangelio son: «El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es Amor.” (1 Juan 4:8)

En los primeros tiempos del cristianismo, ágape también significaba una comida fraternal entre los primeros cristianos, destinada a estrechar los lazos que los unían, que es el significado que conserva en la actualidad: comida o banquete. En este sentido, también significa el amor que devora al amante, por ser este capaz de entregar todo sin esperar nada a cambio. El amor ágape es el amor divino de Dios.

La lógica dialéctica es el cambio constante, en la que dos opuestos luchan entre sí en una contradicción dialéctica, y en la que existe una tesis o afirmación, una antítesis o negación y una síntesis que es la negación de la negación.

Ágape denota sacrificarse por otro ser y por la verdad, pero eso es impracticable en el contexto cultural contemporáneo. En el movimiento dialéctico, la tesis mantiene una fuerte lucha con su contradicción, con su antítesis o negación, y logra vencer únicamente si desaparece, como en el sacrificio de Jesús por la humanidad.

NOTICIAS DEL RESETEO

Los bancos han recibido los códigos fuente y se preparan para el cambio .

Un contacto de alto nivel indicó que ocurriría un evento importante en torno a las decisiones de l Tribunal S uprem o , que luego iniciaría un per i odo de bloqueo de tres días, quizás en relación con un evento de cisne negro.

La Constitución original se u s ará como modelo para nuevas repúblicas en todo el mundo. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/03/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-3-2023/

P equeña actualización de inteligencia de Ángel de Luz .- Todo está listo para funcionar, las cuentas han sido financiadas, sin embargo, todas están congeladas. Nadie es líquido todavía. Sin embargo, las cuentas que se financian son las que tienen un contrato. Eso significa que se han financiado los niveles 1, 2 y 3, pero no están líquidos.

¿A qué diablos est án esperando? Respuesta: El dólar necesita desplomarse, esto aún no ha sucedido. Así que estamos mirando a junio, más específicamente mirando el evento de que el techo de la deuda se eleve o no. Si no se levanta, estamos bien. Si se eleva, es probable que se produzca una hiperinflación, lo que tampoco es bueno. Sin embargo, esto significa que lo más pronto que estamos viendo nuestra cita es al menos junio. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/03/small-intel-update- by-angel-of-light-3-3-23/

S egún el Jinete de a Tormenta , suceden muchas cosas entre bambalinas, y l os sombreros blancos están dirigiendo la continuidad.

R evelaciones de “el Fumador” de Expediente X .- “Este hombre necesita garantías de que la c iencia que va a entregar no caerá en manos equivocadas. Lo que se nos está dando es la panacea, el s anto Grial, y no es terrestre. Pero lo que hace milagros también puede hacer grandes males. Hay quienes usarían este poder para sus propios fines para decidir quién vivirá y quién morirá. Esto se ha revelado en películas como Star Trek, Star Wars, El Quinto Elemento, Elysium, etc. Lo mejor está por venir.” https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/03/kat-anonup- updates-bin-salman-no-escape- no-deals-x-files-med-bed- video-white-hats/

Los s atélites StarLink son armas conectadas a la Fuerza Espacial que pueden rastrear y en dos segundos destruir cada arma nuclear lanzada en la Tierra.

Los ancianos chinos est á n compuestos por diferentes familias chinas multi-generacionales que viv e n en Filipinas y que, durante siglos, poseían el 90% del oro del mundo, y lo prestaban a los países para el establecimiento de sus sistemas financieros.

C harlie Ward ha trabajado y ha sido amigo de los ancianos chinos durante más de quince años. Es el jefe del equipo de l reinicio y está a cargo de los bancos para el reinicio financiero mundial. Actualmente est á moviendo dinero, oro y objetos de valor para países e individuos en el reinicio financiero mundial .

LUCHA DE PODER

Liderazgo compartido.- Estamos en medio de una lucha por el equilibrio de l poder mundial. El liderazgo tecnológico tiene que ser compartido para que la economía mundial sobreviva y prospere, y el tiempo es esencial. El mundo está comenzando a darse cuenta de que el liderazgo compartido es el único camino a seguir. Nos necesitamos unos a otros para vivir bien. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/02/new-development- seeds-of-wisdom-rv-gcr- updates-from-goldilocks-3-1- 23/

Según Peter W. nos estamos acercando rápidamente a la etapa de vigilia malhumorada por la que pasan muchos, anteriormente ingenuos, cuando se despiertan por primera vez. La cortesía se está acabando rápidamente, ya que muchos atacan a los demás cuando en realidad tenían la intención de atacarse a sí mismos. El trauma experimentado por los inmaduros no se olvida ni se perdona. La forma más eficaz de superar un sistema malvado es a través del desgaste.

Baste decir que esta guerra terminará algún día. Sabrá s que estamos cerca del final cuando cambie el contexto que alimenta a l antiguo sistema. Algunos creen que se trata de un cambio en el sistema financiero. El cambio está en el aire. La forma en que se gestione y adopte ese cambio dependerá del autocontrol de la población. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/02/reader-peter-w- self-reflection-time-the- present-the-future-logic- opportunities-and-outcomes/

NOTICIAS ESPECIALES

China pide el fin al de la tercera guerra mundial. https://benjaminfulford.net/ 2023/02/27/china-calls-for- end-of-world-war-iii-after- massive-dew-attack-on-western- country/

Los trabajadores de las centrales nucleares de Francia se van a huelga indefinida contra el recorte de las pensiones. https://sputniknews.lat/ 20230303/los-trabajadores-de- las-centrales-nucleares-de- francia-se-van-a-huelga- indefinida-1136448593.html

Intel lanza una plataforma de software para desarrolladores de computación cuántica.- Intel Corp lanzó el martes una plataforma de software para que los desarrolladores construyan algoritmos cuánticos que se puedan ejecutar en una computadora cuántica que el gigante de los chips está tratando de construir https://finance.yahoo.com/ news/intel-releases-software- platform-quantum-140256028. html

El Banco de Pagos Internacionales aprobó $ 23 mil millones en licencias para vender tecnología estadounidense a empresas chinas incluidas en la lista negra. https://gop-foreignaffairs. house.gov/press-release/bis- approved-more-than-23b-of- tech-licenses-to-blacklisted- companies/

El Banco Central de Irak ha elegido a Western Union y MoneyGram para que encabecen y carguen en sus plataformas su tipo de cambio oficial a 1320. https://cbi.iq/news/view/2258

Nuevas empresas blockchain de Zimbabue lanzan servicio para ayudar a los e migrantes a mover fondos de modo efic az a través de las fronteras https://news.bitcoin.com/ zimbabwean-blockchain- startups-launch-service-to- help-migrants-ficiently-move- funds-across-borders/

Zimbabue ha lanzado con éxito mecanismos comerciales internacionales transfronterizos a través de las redes blockchain. Esto le permite a Zimbabue mover dinero internacionalmente en el QFS. https://dinarchronicles.com/ 2023/03/02/new-development- seeds-of-wisdom-rv-gcr- updates-from-goldilocks-3-1- 23/

S UCESOS

Incendio en una planta de fabricación de metal con explosiones en Cleveland, Ohio .

Wisconsin : El edificio de Lavelle Industries fue evacuado debido a una situación de materiales peligrosos. https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/02/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-2-2023/

Un v agón de tren lleno de explosivos fue colocado previamente en el lugar de la explosión de l tren en Palestina Este y por el canal que drena en el río Mississippi . https:// operationdisclosureofficial. com/2023/03/03/restored- republic-via-a-gcr-as-of- march-3-2023/

Se ordena a la compañía ferroviaria que pague el costo total de la limpieza del descarrilamiento tóxico. https://insiderpaper.com/us- railroad-company-ordered-to- pay-full-cost-of-cleanup-of- toxic-derailment/

Más de treinta derrames químicos han ocurrido en EEUU en 2023 hasta el momento.

Incendio masivo golpea un sitio de construcción de gran altura de Hong Kong .

Filipinas : Un petrolero filipino hundido que transportaba 800.000 litros de fuel oil industrial ha derramado parte de su carga en el mar.

N o funciona e l acuerdo de transporte de granos por sabotaje a Rusia . https://actualidad.rt.com/ actualidad/459684-rusia- acusar-occidente-sabotear- acuerdo-grano

La primera granja de grillos de Rusia se inauguró en Novosibirsk para hacer pan, pasta y barras de fitness . https://www. godlikeproductions.com/forum1/ message5210058/pg1?regp= bm9fMTY3NzgwOTQ3MA ==

AMÉRICAS

México pide a EEUU que no interf iera en sus asuntos internos. https://sputniknews.lat/ 20230303/mexico-pide-a-eeuu- no-interferir-en-sus-asuntos- internos-demandamos-respeto- 1136408955.html

P enacho de ceniza volcánica vista en el volcán Popocatépetl en México .

Petro ordena investigar a su hijo y a su hermano por posible corrupción. https://sputniknews.lat/ 20230302/petro-pide- investigar-a-su-hijo-y-su- hermano-por-posible- corrupcion-incluso-si-son-mi- familia-1136396795.html

Lula retira a los militares el control de los servicios brasileños de inteligencia. https://actualidad.rt.com/ actualidad/459649-lula- militares-control-servicios- brasilenos-inteligencia

Argentina pone fin a un acuerdo suscrito con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas que aceptaba que los británicos explot e n los recursos naturales de dichas i slas. https://sputniknews.lat/ 20230302/argentina-pone-fin-a- un-acuerdo-suscrito-con-el- reino-unido-sobre-las-islas- malvinas-1136384445.html

